Guía de regalos de comunión tecnológicos para niños: 37 robots, cámaras, móviles, tablets, drones y más

Es tiempo de comuniones. Si has sido invitado a esta ceremonia religiosa y, en lugar de regalar dinero, prefieres pensar un poco más y hacer un regalo, la tecnología es una opción muy atractiva para regalar, siempre y cuando tengamos en cuenta la edad y sus gustos.

En esta guía de compra de regalos tecnológicos para comunión encontrarás una amplia variedad de propuestas indicadas para niños.

Cámaras

Los más creativos y amantes de la imagen, regalar una cámara para jóvenes es una alternativa interesante. En estas edades, una cámara infantil sería un error, pero hacerlo por un modelo complejo y poco intuitivo es una apuesta arriesgada.

En este sentido, existen en el mercado cámaras sencillas, compactas y resistentes que les permitirán dar rienda suelta a su creatividad.

Nikon Coolpix W100

La Nikon Coolpix W100 (139 euros) es una cámara resistente a los golpes y al agua que se presenta en varios colores muy vivos, además de en formato kit.

La Nikon Coolpix W100 es un modelo bastante sencillo ideal para estas edades, aunque sus características son más que suficientes: con sensor de 13,2 MP, zoom 3x, vídeo Full HD, sumergible hasta 10 metros y resistente a caídas de hasta 1,8 metros de altura.

Polaroid Snap Touch 2.0

La Polaroid Snap Touch 2.0 (167,31 euros) ofrece la esencia de esta icónica marca, la fotografía instantánea, en un formato compacto y desenfadado.

Basta con disparar y la cámara se encarga de imprimir una copia en papel (y permite hacer otra foto mientras se imprime la anterior). Además, tiene temporizador y modos creativos para hacer fotos en blanco y negro, con o sin marcos, en sepia o con tonos vintage.

Ricoh WG-50

No es el último modelo de Ricoh en este formato, pero la Ricoh WG-50 (199 euros) constituye una cámara de acción robusta y con características lo suficientemente potentes para ofrecer buenos resultados en escenarios deportivos y movidos.

La Ricoh WG-50 tiene un sensor de 16 MP y una óptica con zoom 5x, aunque quizá lo que más llama la atención de la cámara es la incorporación de seis leds en el frontal y un modo para que los pequeños se inicien en la observación del mundo microscópico. Muy interesante para aquellos interesados en los deportes, la aventura y la naturaleza.

Tabletas

El uso de recursos tecnológicos para la educación está a la orden del día y en estas edades ya disponen de destreza y conocimientos suficientes para usarlos. No obstante, para este tipo de regalos lo mejor es preguntar a los padres primero.

De nuevo, nos encontramos en una franja de edad en la que regalar una tableta infantil se queda corta, pero hay que tener en cuenta el uso y riesgo derivado de unas manos resbaladizas. En nuestra guía de compra de tabletas para niños encontrarás más modelos, pero estos son algunos de los más interesantes.

Fire HD 8 de Amazon

Una de las tabletas más asequibles que podemos encontrar es la Fire HD 8 de Amazon (99,99 euros), un modelo sencillo con 16 GB de capacidad y 2 GB de RAM con una capa de Amazon sobre Android y panel IPS de 8".

Entre las ventajas que vimos al probarla se encuentra su autonomía, la fluidez y lo intuitivo que es Fire OS y una experiencia general buena para su precio. Si nos decidimos por este modelo, es interesante comprar también la funda para niños de Amazon (19,99 euros), disponible en 3 colores.

Huawei Mediapad T3 Kids

Huawei dispone en su catálogo de un tablet que cuesta 130 euros preparado para los pequeños de la casa, el Huawei MediaPad T3 Kids.

Se trata de una tableta sencilla de 7 pulgadas, 8 GB de capacidad y 1 GB de RAM que hacen de ella un modelo bastante limitado. Entre sus características específicas se encuentra una carcasa de silicona, un stylus y una gestión bastante completa de control parental.

Lenovo Tab 4 Series

La Lenovo Tab 4 Series (104,90 euros) no es una tablet específica para niños como tal, sino una tableta Android básica de 2 GB de RAM y 16 GB de capacidad ampliables.

Esta tableta destaca por sus características para el consumo multimedia en este rango de precios, con resolución alta de 1920x1200 píxeles y sonido potente certificado Dolby Atmos. Además, permite configurarla con huellas dactilares y elaborar perfiles, que puede servir como control parental.

iPad 2018

El iPad 2018 (299 euros) es una de las tabletas que mejor relación calidad precio ofrece en el mercado y, aunque sea un regalo para un niño, podrá usarlo cualquier miembro de la casa para una amplia variedad de tareas.

El iPad 2018 ofrece una pantalla de casi 10 pulgadas de alta resolución, es muy potente como para asegurar varios años de uso sin problema, se puede usar con el Apple pencil y el ecosistema iOS destaca por lo seguro e intuitivo que es.

Teléfonos móviles

Otro de esos regalos que puede resultar polémico si no consultamos a los padres antes (y nos dan su permiso) es un teléfono móvil.

En nuestra guía de compra de teléfonos móviles para niños, consultamos a varios expertos que coincidieron en que si está preparado y tiene el control y vigilancia pertinentes, puede ser una buena idea dentro de este rango de edades. Si bien, en 2016 uno de cada cuatro niños de 10 años tenía un teléfono móvil y la edad sigue bajando.

En este sentido y teniendo en cuenta el uso sencillo y lo fácil que puede resultarles perderlo o tener accidentes, buscaremos modelos en la gama de entrada con buena batería, donde ya encontramos terminales atractivos en cuanto a paneles y óptica.

Xiaomi Redmi 6A

Un Xiaomi con prestaciones básicas pero suficientes para este uso es el Xiaomi Redmi 6A (84,99 euros), un terminal con un diseño sencillo pero ligero y resistente y buenas posibilidades fotográficas.

Honor 8a

En la gama de entrada de Honor encontramos el Honor 8a (127,99 euros), con un diseño atractivo con notch y pantalla de IPS 6,09", 3 GB de RAM y 32 de ROM y toma jack para escuchar música.

Moto G7 Play

Otro modelo con notch que además integra lector de huellas es el Moto G7 Play (138,33 euros), un smartphone que destaca por su potencia y batería dentro de la gama en la que se enmarca. Y es que integra un chip de gama media Snapdragon 632, 3GB de RAM y 32 de almacenamiento y una pantalla de 5.7" con una resolución Full HD+ .

Sony Xperia L3

En la gama de entrada de Sony localizamos el Sony Xperia L3 (183,99 euros), un terminal compacto en formato 18:9 con un diseño robusto y muy atractivo. Tiene cámara dual trasera para el efecto retrato, toma jack para auriculares y lector de huellas.

Drones

A pesar de recordarnos a los clásicos coches teledirigidos, por sus especificaciones los drones no son un juguete, por eso hemos de prestar especial atención a las recomendaciones del fabricante respecto al rango de edad de uso, además de a parámetros típicos como el alcance o la autonomía, factores decisivos a la hora de comprar un drone.

En la gama de entrada encontramos modelos a caballo entre el drone y el juguete que le permitirán iniciarse y adquirir destreza y experiencia en su manejo.

Parrot Airbone Night

El Parrot Airbone Night (110,68 euros) es un minidrone diseñado tanto para vuelo tanto en interior como en exterior, con cámara VGA (de muy baja calidad) y luces LED para poder volar de noche. Su autonomía es de 9 minutos y tiene un alcance de 20 metros. Ojo porque se controla a través de un smartphone, ya sea iOS o Android.

Parrot Jumping Sumo

A medio camino entre el juguete y vehículo de control remoto y robot se encuentra el Parrot Jumping Sumo (180,63 euros). Este modelo puede desplazarse a 7 km/h realizando saltos y piruetas. Además, integra una cámara para grabar el vídeo y emitir en directo vía streaming, así como programar recorridos.

Parrot Mambo

El Parrot Mambo es uno de los drones más pequeños y originales de Parrot. Con una autonomía de 9 minutos y un alcance de hasta 20 metros, tiene entre sus puntos fuertes su carga rápida de media hora, ofreciendo

Otro punto interesante es que admite carga y dos accesorios para disparar bolas o coger objetos. Aunque se puede comprar solo, este kit (179,90 euros) incluye un mando para volarlo sin necesidad de usar smartphone y unas gafas FPV para que se sienta como si estuviera montado en él.

Movilidad

Los patinetes eléctricos están de moda en la movilidad urbana pero, como sucedía en el punto anterior, por factores como la velocidad máxima alcanzada, los patinetes eléctricos no son un juguete apto para niños a no ser que así lo especifique el fabricante.

En este sentido, hemos recopilado algunas propuestas de movilidad eléctricas diseñadas específicamente para niños de este rango de edades.

Razor Power Core E90

El Razor Power Core E90 (150 euros) es un patinete eléctrico diseñado para personas a partir de 8 años que ofrece una velocidad punta de hasta 16 km/h y una autonomía aproximada de 80 minutos, según el fabricante.

Con cuadro y horquilla de acero, acelerador de botón y freno en la maneta, lleva pata de cabra y un diseño muy robusto que requiere de poco mantenimiento.

Razor Power Core E100

El Razor Power Core E100 (200 euros) es una versión levemente superior al anterior en cuanto a velocidad punta (18 km/h) que ofrece la misma autonomía y un diseño similar.

miniLITE de Segway

Esta original propuesta de Segway se controla con las piernas, haciendo presión sobre la barra. Se trata de un hoverboard eléctrico que alcanza hasta 16 km/h de velocidad punta con una autonomía de 18 kilómetros.

Con ruedas anchas y luces LED, cuenta con una aplicación para conocer estadísticas relativas a su uso. MiniLITE de Segway, por 376,68 euros

Juegos STEM y robótica

Si le gusta la ciencia y la tecnología, la comunión es una buena oportunidad para hacerle un regalo en forma de robot o juegos para experimentar. A diferencia de otros apartados, aquí sí que encontramos una buena cantidad de propuestas por las que podemos decantarnos sin miedo, ya que aprenderán haciendo uso de la tecnología.

En Xataka contamos con varias guías de regalos de juguetes STEM y robótica, si bien aquí te mostramos algunas propuestas atractivas para dejarle con la boca abierta.

Zowi de BQ

Con unos años ya en el mercado, el Zowi de BQ (49 euros) es uno de los robots más conocidos en robótica educativa.

Cuenta con su propio entorno de programación por bloques llamado BitBloq, pero que es libre para que puedas usarlo con otros robots. Puede montarse y desmontarse fácilmente, podemos ver sus sensores y actuadores, ampliarlos y, además de controlable mediante app, es completamente programable al estar basado en Arduino.

PrintBot Evolution

Un kit de robótica de BQ muy interesante en este rango de edades es el PrintBot Evolution (87,99 euros), un conjunto de motores, sensores y actuadores con base Arduino con los que podrá montar circuitos, robots y, lo que es mejor, imprimir las piezas de la carcasa en una impresora 3D.

Smartbots v2

Smartbots (95,91 euros) es una alternativa a la popular LEGO que ofrece un juego de montaje y programación que consta de 230 piezas para crear hasta 8 modelos de robots distintos (o lo que queramos), pudiéndolo programar por bloques mediante la app smart machines.

Telescopio National Geographic

Este telescopio de National Geographic (105 euros) cuenta con un diseño de tipo refractor y una relación focal de f/11.6, realizando aumentos de 35x – 120x. Para niños y niñas aficionados a la astronomía.

Meebot

El Meebot (109,95 euros) es un robot recomendado a partir de 8 años que recuerda bastante a los LEGO.

Las más de 200 piezas, incluyendo sensores y motores, acaban formando un robot humanoide que se puede programar con su propia app basada en lenguaje visual o por medio del lenguaje Swift de Apple.

MakeBlock mBot

El modelo más completo de los mBot de MakeBlock es el Ranger. Estos robots que deben construir completamente destacan por la cantidad de módulos que amplían sus posibilidades, los sensores y actuadores que van conectados unos con otros de manera directa y sin peligro para los niños, pero sobre todo es recomendable por los recursos en línea y el entorno de programación basado en Scratch y que resulta tan potente como la edad del niño le permita. Ideal para iniciarse en la programación desde los 7 años. Cuesta 140 euros.

Microscopio digital

Una opción interesante para los amantes de la naturaleza y las cosas pequeñas es un microscopio (134,89 euros). Este en concreto dispone de una pantalla LCD de 3,5 pulgadas para que la visión sea más cómoda y ofrece hasta 500 aumentos.

Impresora 3D Da Vinci Nano

La impresión 3D es un mundo muy atractivo tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el creativo. La Da Vinci Nano de XYZ Printing (219 euros) viene ya montada y lista para usarse, siendo un modelo reducido que se controla desde una aplicación.

Portátil Kano

Este kit de Kano (299,95 euros) es a la vez una "aventura" de montaje y un portátil, porque si lo monta bien, tendrá un ordenador completamente funcional basado en Raspberry Pi 3 con pantalla de 10,1 pulgadas.

Lego Mindstorms EV3

El Lego Mindstorms EV3 es el kit de programación por excelencia, de hecho existen competiciones en las que participan colegios de todo el mundo con una temática en común y una serie de pruebas que aunan tecnología, imaginación y valores.

El Lego Mindstorms EV3 (361,04 euros) es uno de los kits más completos en cuanto a contenido, entorno, complejidad y experiencia, con expansiones y compatibilidad con otros kits de la marca danesa. Su precio es de

Meccano Meccanoid

El Meccanoid de Meccano (399,95 euros) es un regalo para aquellos niños y niñas a los que les guste la tecnología y ya tengan algo de experiencia. Y es que este kit dispone de más de mil piezas variadas, 3 formas diferentes de programar y la posibilidad de controlar nuestro droide mediante la voz.

Videojuegos

Los videojuegos son un regalo muy atractivo para los más pequeños de la casa, pero hay que tener cuidado con la elección.

Tanto si le gustan y no tiene una consola, como si ya hay una consola en casa, os ofrecemos algunas alternativas aptas para su edad. Cuidado, como sucedía con móviles y tabletas, mejor preguntar antes en casa.

Nintendo Labo

Si tiene una Nintendo Switch, con los kits de Nintendo Labo (desde 8,99 euros) podrá construir él mismo elementos para jugar con pegatinas, diseños de cartón, cuerdas y otros detalles, de modo que los videojuegos se den la mano con la creatividad en una combinación muy atractiva.

Nintendo Switch

Aunque el mercado de las consolas está repartido entre Xbox One, Playstation y Nintendo, es la marca nipona la que ofrece un catálogo de juegos más adecuado para estas edades con su Nintendo Switch (303 euros). La Nintendo Switch es una consola versátil que le permitirá jugar tanto en movilidad como en el salón de casa.

Logitech G29 Driving Force

Si le gustan los juegos de conducción y cuenta en casa con una Playstation 4 o una Xbox, este kit compuesto por volante y pedales de Logitech, el G29 Driving Force (205 euros) ofrece una experiencia realista de conducción. Sin ir más lejos, Coque López, una de las promesas españolas en eSports, lo considera como uno de los mejores para iniciarse en el Simracing.

Películas

Aunque técnicamente no es un regalo tecnológico, la ciencia ficción constituye una propuesta interesante de regalos para aquellos a los que les guste el cine. Desde grandes clásicos a novelas que han dado el salto a la gran pantalla. La oferta es amplia, solo es cuestión de saber qué le gusta.

Érase una vez... El cuerpo humano

La contribución al amor por la ciencia y la tecnología de varias generaciones (entre las que se incluye la mía) ha sido influenciada por la serie 'Érase una vez'. En 'Érase una vez... El cuerpo humano', el entretenimiento va de la mano del aprendizaje sobre aspectos relativos a nuestro cuerpo y la salud. La serie completa por 40,99 euros.

Pack Clasicos Disney

La factoría Disney cuenta con una buena colección de películas que han quedado en el recuerdo de los niños de ayer y hoy. En este pack Disney (69,68 euros) se incluyen las películas 'Zootrópolis', 'Frozen', 'Big Hero 6', 'El Rey León', 'El libro De La Selva', 'Peter Pan' y 'Tarzán' en formato DVD.

Pack Pixar

Pero Disney no es la única en atesorar películas que han marcado a generaciones completas. Sin ir más lejos, en en este pack de Pixar (74,81 euros) encontramos una colección de imprescindibles como 'El Viaje de Arlo', 'Inside Out (Del Revés)', 'Monstruos S.A.', 'Buscando A Nemo', 'Wal-E' y 'UP'.

Harry Potter: Colección Hogwarts (DVD + Blu-Ray)

Aunque la saga de 'Harry Potter' ya tiene unos años, la obra de J.K. Rowling sigue siendo una de las más leídas entre los más jóvenes. En la Colección Hogwarts (126,55 euros) se incluyen todas las películas en un estuche de lujo.

