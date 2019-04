El equipo de simulación de conducción de Coque López (Williams eSports): volante, playseat y más

A sus 20 años recién cumplidos, Coque "Williams_Coque14" López es uno de los mejores pilotos españoles de Gran Turismo Sport. Hemos charlado con el villenense para que nos cuente su experiencia en el Simracing, qué equipo usa tanto en competición como en su día a día y por qué lo eligió.

Su equipo de conducción

Actualmente en el equipo Williams eSports, Coque López comenzó en el Simracing a los 13 años tras varios años compitiendo en el motociclismo real, un deporte que dejó y volvió a retomar a los 16. A los 18 años abandonó el motociclismo definitivamente y retornó al Simracing con el objetivo claro de profesionalizarse. No obstante, como cualquier otro profesional del deporte, la pasión y la afición comenzaron alejados de los torneos, en su caso en el hogar familiar.

"Mi primer juego de conducción fue de motos para PlayStation. No recuerdo exactamente el nombre, pero creo que era Moto Racer World Tour o algo por el estilo."

Con horas y horas jugando y compitiendo a sus espaldas, Coque todavía recuerda el equipo con el que comenzó: "Empecé con un Logitech G29 (219,90 euros) en un escritorio con una silla de ruedas y una televisión de 16 pulgadas."

Mucho ha llovido desde entonces, con recuerdos tan inolvidables para el piloto alicantino como la clasificación al Campeonato europeo de Gran Turismo en 2018, cuya final tuvo lugar en Madrid y donde Coque quedó cuarto. Esto le permitió clasificarse para el mundial, donde terminó en séptima posición en una ascensión que todavía no conoce límites:

"Fui cuarto en el campeonato europeo y luego terminé séptimo en el mundial del año pasado. Este año ha habido un World Tour en París y acabé sexto, así que estoy muy feliz porque los pilotos eran los mismos, así que pude mejorar mis resultados. También he participado en SCE, ganando las tres últimas temporadas con mi equipo"

Hoy en día, ni siquiera tiene un equipo concreto para competir: "En competiciones oficiales el setup depende del organizador normalmente, he llegado a competir en torneos presenciales con 3 marcas diferentes de volantes, televisores o cockpits."

Con esto en mente, parece claro que la capacidad de adaptación de un piloto de eSports ha de ser elevada, ya que dispone de poco tiempo para acostumbrarse a las herramientas que emplea en la competición.

Cuando está en casa, sí que dispone de un setup elegido con el que se siente cómodo: "Uso el Fanatec CSL Elite (599,95 euros) de PS4 como volante. Playseat era el patrocinador de mi equipo y me envió el el cockpit que más me ha gustado de los que he probado en eventos, el Rig Pro. También tengo un monitor curvo de 32 pulgadas BenQ EX3203R (499 euros). "

Qué volante elegir

Prestando atención a la notoria diferencia de precio entre su setup inicial y el que emplea actualmente, la pregunta nos parece obligada: ¿qué diferencia un volante de mil euros de uno de 200 euros?

"La diferencia se encuentra sobre todo en sensaciones. Cuanto más dinero inviertas, más real sera la conducción y eso puede hacer que las horas se pasen volando, lo cual es bueno para mejorar."

Eso sí, tener un volante premium no te convierte en un experto: "Yo diría que un volante caro no te hace ser más rápido. Pero en una carrera, con desgaste de neumáticos tienes una pequeña ventaja, porque al tener mejores sensaciones, tienes en todo momento información para no girar el volante más de lo necesario y tener problemas de desgaste."

Así, antes de comprar un volante de conducción si tenemos aspiraciones serias, Coque nos explica que es fundamental tener en cuenta "las sensaciones que tengas con el material con el que está hecho, el precio y el material que se use en ese momento en los torneos presenciales a los que te quieras apuntar."

Pero para competir en juegos de conducción, primero es necesario comenzar desde el principio. Es decir, echar horas y que te guste...pero también contar con un volante de conducción que ofrezca una experiencia realista. Estas son las recomendaciones de Coque López:

"Recomiendo 3 volantes. El Logitech G29 es el más barato y es ideal para comenzar en el Simracing, con una buena relación calidad/precio. Otra opción es el Thrustmaster TGT (643 euros), el volante oficial de GT Sport, genial para este simulador sobre todo por la botonera."

Thrustmaster TGT, el volante oficial para GT Sport

Para terminar, López recomienda el Fanatec CSL Elite, el suyo propio. "Este volante es el que mejores sensaciones te da a la hora de conducir. Ideal para buscar nuevos retos y descubrir nuevas fronteras. En mi opinión, el mejor de los 3."

Pero López insiste, hay que echarle horas, porque el Simracing es un deporte lleno de detalles que emplean los pilotos de carreras:

"Lo normal es entrenar en función de la próxima competición que tenga, pero suelo dedicarle entre 1 y 4 horas al día. Parte de mi entrenamiento es común al que tienen los pilotos. De hecho, es bastante común encontrar pilotos profesionales en el Simracing, ya que lo usan como herramienta. No veremos a Messi o Cristiano mejorando sus habilidades en FIFA, pero sí a Lando Norris en Simracing aprendiendo circuitos de F1, curvas, trayectorias, árboles... todo es importante para ser más rápido en una carrera."

Si alguien quisiera dedicarse al Simracing profesionalmente, este es su consejo más allá del equipo: "Se siempre paciente. No vas a comenzar y ser competitivo, tienes que ser paciente y centrarte en dónde está tu sitio, especialmente porque no hay un solo simulador, hay muchas plataformas diferentes. Así que si quieres empezar, elige lo que más se ajuste a ti y no dónde haya mejores premios. Y por supuesto, disfruta siempre, porque si lo tomas como una responsabilidad, no disfrutarás!

Un jugador de PlayStation, pero también de PC

Coque López se confiesa un jugador de consola, con volante para Simracing y el mando oficial de PS4 para cuando juega con los amigos a títulos como Rocket League o Call Of Duty. No obstante, ahora también ha dado el salto a PC:

"Siempre he sido más de consola. Pero desde que mi equipo, Williams eSports, consiguió el patrocinio de Chillblast, compito en ambas plataformas gracias a ellos con un PC Chillblast customizado por mi equipo."

Sobre el ordenador que emplea para competir en esta plataforma, López nos explica algunas características a nivel de hardware: "Nunca he sido un piloto de PC, pero si no recuerdo mal, tiene un procesador i7 9900K (505,90 euros) y una tarjeta gráfica Nvidia GTX 2080 Ti(1.204 euros)."

Sin embargo, Coque Williams no explica que no hace falta invertir tanto un procesador de última generación o una tarjeta gráfica tan potente para competir en Simracing: "Siempre he escuchado que un presupuesto mínimo puede ser 500 o 600 euros para que el PC funcione en todos los simuladores."

Aunque competir es otra historia: "Se puede jugar a nivel competición con un PC modesto, pero esto es como siempre, cuanto más azúcar, más dulce."

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.