Así usamos el tablet: desde los que lo tienen metido en el cajón hasta los que lo han usado para sustituir al portátil

Bajo la eterna promesa de sustituir al portátil, el uso de las tabletas corre una suerte muy dispar en función del usuario: ver series, leer la Wikipedia, jugar a Candy Crush, grabar podcasts... o acabar reducida a ser un mero entretenimiento de los más peques de la casa. Y tú, ¿para qué usas tu tableta?

El uso de las tabletas: lo que dicen los estudios

El de las tabletas es un sector estable, casi estancado, especialmente si lo comparamos con el de los teléfonos móviles: hay menos novedades e innovación, pero es algo relativamente previsible teniendo en cuenta que las usamos y las renovamos menos. Pero ¿para qué las usamos exactamente? Esta es el estado del arte de las tabletas que nos devuelven varios estudios recientes enfocados en España.

Según la 20º Encuesta de internet Navegantes en Red de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, usamos la tableta para ver el correo, las redes sociales, buscar información y el entretenimiento.

El estudio Anual de Mobile de 2019 de IAB Spain corrobora esta tendencia con una fotografía de nuestros hábitos a través de las aplicaciones que más usamos en la tableta: la más utilizada es Youtube, pero Spotify y Netflix también aparecen en el top 10 evidenciando que casi la mitad de su uso se destina al consumo multimedia. ¿Y la otra mitad? A las redes sociales. Pero no todas: Facebook es la segunda aplicación más usada con un 29%, seguida de Instagram – que ha duplicado su uso en dos años – y Twitter.

Esta elección de redes y su distribución porcentual no es casual: Facebook es una red social para viejos (con perdón) y la tablet también goza de popularidad entre los más veteranos.

El estudio global Globalwebindex destaca que el sector de la población donde más crece el uso de estos dispositivos es de las personas de más de 45 años. A este hecho ayuda su interfaz simplificada respecto a un ordenador y su pantalla más grande que la de los smartphones.

No obstante, la tableta es capaz de rivalizar con el teléfono móvil también en tareas funcionales como buscar información, atender el correo electrónico, visitar tiendas o consultar Wikipedia. De hecho, esas son las tareas que realiza el 64,2% de los usuarios mientras está enfrente de la tele, empleando la tablet como segunda pantalla.

Lo que dicen los usuarios

Tras repasar lo que dicen los estudios, es momento de "salir a la calle" y preguntar a aquellos que un día se compraron una tableta.

Víctor López G.

Víctor López tiene 32 años y es editor de vídeo, realizador y escribe en Espinof. Su tableta es un iPad de 2018.

"A priori, siempre fui escéptico con el tema de las tablets, sobre todo cuando ya se suele trabajar con un ordenador portátil, pero después de comprar el iPad 2018 mi opinión ha cambiado radicalmente. La tablet ha cumplido de sobra mis expectativas tanto a nivel profesional como en cuanto a ocio se refiere. En el primer campo, viene de perlas como segunda pantalla tanto al escribir (para buscar información, poder comprobar un borrador o una versión anterior del texto a corregir...), como al editar vídeos (es muy útil para hacer correcciones de color con pantallas principales de menos de 16 pulgadas). A la hora de preparar proyectos audiovisuales también es una maravilla, sobre todo si se combina el iPad con el Apple Pencil. He podido decir adiós al papel y al boli a la hora de hacer storyboards o trabajar sobre guiones, y es muchísimo más cómodo para compartir correcciones o contenido con otros miembros del equipo. Para el ocio, sobre todo en lo que respecta al cine y las series, siempre tendré como primera opción el proyector que tengo en la habitación, pero la pantalla de unas 10 pulgadas y el factor portabilidad son ideales para algún visionado eventual o para ver la televisión vía streaming. Y encima, las apps de Marvel o DC son una auténtica gozada para leer cómics. Al final, el portátil sólo queda para sesiones largas de escritura y el trabajo principal de edición de vídeo o imagen. Para todo lo demás, la tablet le ha comido casi todo el terreno en mi casa."

Madre de Audrey

La madre de Audrey, coordinadora de Trendencias Belleza, tiene 65 años y es ama de casa. Su tableta es un iPad:

"Tengo un iPad. Fue un regalo que me hicieron hace unos seis años. En poco tiempo me di cuenta que era el mejor regalo que me han hecho en mi vida. Ahora tengo un iPad Air, con la pantalla más grande. Pienso muy a menudo que ya no podría vivir sin él, se ha convertido en una parte de mí, es inseparable. Me levanto y me acuesto en su compañía, leo las noticias, ojeo Twitter, el correo, leo libros, consulto dudas, veo pelis, series, documentales En fin que casi se ha convertido en un apéndice de mi cuerpo y eso que soy mayor y no pertenezco a la generación digital."

Anna Martí

Anna Martí es veterinaria y editora de Xataka, tiene 32 años y posee un iPad Mini 2. Este es el uso que le da a su tableta:

"Uso mucho el móvil en mi día a día (vaya sorpresa, ¿eh?) y en su momento (2013) pensé que un tablet me serviría para dejarlo un rato en casa para poder hacer lo mismo pero más cómodamente (redes sociales, lectura y entretenimiento en general). No quería algo de 10 pulgadas y lo que veía de Android en ese momento no me convencía por interfaz y funcionamiento salvo la Nexus 7, aunque no me acababa de gustar el ratio 16:9 para un tablet. Tras estar con ésta unos meses probé el iPad mini 2 y me gustó bastante más, tanto por la pantalla como por los gestos (aunque prefería el material de la Nexus) y lo estuve usando años. Desde entonces yo empecé a probar cada vez más móviles y el tamaño medio de éstos ha aumentado considerablemente, de modo que las 7 pulgadas del iPad Mini tampoco me suponían un cambio tan drástico en cuanto a experiencia con la pantalla, y poco a poco dejé de usarlo (también al ir teniendo Chromecast y ver mucho contenido en el televisor). La guinda fue un desafortunado golpe que dejó la pantalla del iPad mini como una telaraña y aunque funciona y podría haber cambiado la pantalla por un precio bastante correcto, pensé que ya no lo usaba y ahí se quedó. Además, dada la antigüedad del hardware con las últimas actualizaciones iba tremendamente lento y al final era exasperante en algunos casos, y desde ahí ni un tablet en mi vida. Aunque con lo de trabajar de aquí para allá estoy viendo de intentar valerme con uno, así que igual en un tiempo doy una oportunidad a algún producto (ya sí de 10 pulgadas o algo más)".

Javier Navarro

Javier Navarro tiene 35 años y es analista, su tableta es una Lenovo tab 850F.

"Mi tableta es una Lenovo barata que tengo desde hace un par de años y que me gustaría que durase unos cuantos años más. La uso como pantalla para ver Netflix y YouTube cuando no estoy delante de la TV o el pc, para juegos gratuitos (un simulador de Tetris principalmente), redes sociales y como mando a distancia para el Chromecast. Antes me apañaba con el móvil y el pc, pero con la tableta tengo una pantalla más grande, mayor batería y no estoy pegado al portátil. Aunque es bastante lenta, para consumir vídeo me parece aceptable."

Javier Lacort

Javier Lacort escribe reportajes para Xataka y su tableta es un iPad Pro de 2018 de 11", antes tuvo el iPad Pro original, iPad mini y el iPad 2:

"Mi uso de los iPad ha sido progresivo. Pasé del entusiasmo inicial a usarla en escenarios muy concretos (como viajes en tren o avión) y que pasase la mayor parte del tiempo olvidada... A acabar usándola como una herramienta de trabajo en movilidad indispensable, con su propia SIM para estar conectado en todo momento. También la aprovecho como componente de ocio, claro. Y como portátil, para alguien que trabaja desde casa y a veces se acerca a una cafetería o una biblioteca para cambiar de ambiente, también es muy versátil: no pesa nada, tiene de todo, tiene conexión 4G permanente… La uso tanto para el trabajo como para el ocio. Veo YouTube, HBO, escucho música y podcasts, grabo podcasts con ella (y un micrófono externo); escribo artículos y reportajes... Como si fuese una mezcla de ordenador y smartphone, la uso para todo. Antes todo esto lo hacía en mi MacBook Pro, con algunas tareas más asociadas al iPhone. Con el iPad Pro tengo un híbrido perfecto: me gusta mucho el ecosistema de iOS, sus aplicaciones, su interfaz… Y tenerlo en 11" para el ocio y el trabajo hace que sea mi dispositivo favorito, sobre todo en movilidad. En casa suelo trabajar con el Mac porque hay algunos procesos (edición gráfica, hojas de cálculo…) que agradecen más ser usadas en una gran pantalla con un cursor. Y aunque el iPad ya permite ambas cosas, no termina de ser su esencia ni una integración tan natural como la de un Mac."

Flamenca Stone

Flamenca Stone tiene 30 años, es periodista y escribe en Magnet, su tableta es una Fire HD 8:

"Yo me compré una Fire HD 8 (que es muy sencilla) el año pasado por Navidad para usarla encima de la cinta de correr y así ver series cuando tal. Cumple esa función, pero, aunque lo he intentado, no le doy uso para nada más porque al final la mitad de las cosas mejor en el portátil y la otra en el móvil. Me costó unos 50 euros y cumple mis expectativas a la perfección porque solo la quería para eso: un periférico barato para la cinta de correr al que no le veo mejor sustituto."

Liliana Fuchs

Liliana Fuchs es editora en Directo al Paladar y Vitónica, tiene 33 años y posee una Samsung Galaxy Tab A del 2016:

" Yo tengo una tablet Samsung que me regaló mi novio hace unos años y la uso bastante, sobre todo para cuando vagueo en el sofá con la tele puesta con alguna tontuna y al mismo tiempo miro Twitter, Instagram, Tumblr..., cuando me llevo series al metro/autobús/tren, me la pongo con un altavoz en la cocina cuando tengo sesiones largas de cocina, para ver series o programas de esos de "plancha" que no requieren máxima atención. También Guardo muchas recetas ahí y tomo notas sobre la marcha cuando cocino. Además, tengo Ivoox en la tablet y me pongo podcasts con el altavoz cuando toca sesiones de limpieza/plancha. La uso para cosas que antes hacía con el móvil, o que simplemente no hacía. Me gusta porque la pantalla es mucho más grande que la del teléfono y así no fundo tanto la batería del iPhone. "

Enrique Pérez

Enrique Pérez tiene 33 años y es editor de Xataka, su tableta es una Nexus 9:

"Prácticamente solo la utilizo para ver series de Netflix en el avión y para leer textos de Pocket o PDFs. Me gusta porque es relativamente ligera (más que la que tenía anteriormente) y tiene un buen tamaño de pantalla. La compré en su día a buen precio y todavía aguanta. El uso que le doy no es gran cosa, pero ya tiene sus años. Con el tiempo el rendimiento ha bajado mucho, pero lo que hice fue desinstalar todo para que hiciera pocas cosas, pero las hiciera bien. "

Beatriz Muneta

Beatriz Muneta tiene 34 años y es arquitecta. Su tableta es un iPad Pro y la ve como una herramienta de trabajo:

"Principalmente utilizo el iPad para conectarme al NAS de mi oficina y ver todos los documentos que tenemos allí. Estoy súper contenta el poder mostrar los planos con los que trabajo diariamente a mis clientes a través de la tablet. También lo uso para toma de datos: cuando vamos a una obra dibujo todo en la tablet y así no me hace falta utilizar papeles. A mí me mereció la pena por el uso profesional que le doy. Antes tuve otro iPad, un iPad Air que solo utilizo para poner dibujos a mi hija en el coche."

Cristian Rus

Cristian Rus tiene 25 años y es editor en Applesfera y Xataka. Su tableta es un iPad Pro de tercera generación que emplea como equipo principal:

"El iPad Pro es mi tablet y, en general, mi ordenador principal. Utilizo esta tablet a diario tanto para trabajar como para aspectos más recreativos como ver contenido en streaming, escuchar música o simplemente navegar por Internet. Para poner las cosas en contexto, llego a utilizarlo más de diez horas al día según indica sus estadísticas. Lo cierto es que cada vez me sorprende más de lo que es capaz este dispositivo. Utilizo el modelo con pantalla de 12,9 pulgadas junto a un teclado Smart Keyboard Folio, por lo que es prácticamente un portátil pero con las ventajas de una tablet: pantalla táctil, mayor autonomía, menos peso, más silencioso... Por otro lado, el iPad disfruta de un increíble ecosistema de apps en el App Store. Aplicaciones como Pixelmator Photo, LumaFusion, Infuse, iA Writer o Things hacen que esta tablet tenga más valor para mí. Lo compré con ciertas expectativas, pero las superó con creces."

Laura Martínez

Laura Martínez tiene 43 años y es autónoma. Posee una Samsung desde hace bastantes años:

"Mi tablet tiene como ocho años de antigüedad, es una Samsung pero no tengo ni idea del modelo. Yo no la uso, pero mis hijos la emplean bastante para Youtube y para juegos. Pero bueno, como es vieja, no me importa que la aprovechen los niños. Para mí me resulta más cómodo para el trabajo utilizar el móvil o el portátil. En mi caso, no me merece la pena comprar una nueva."

Manuel García

Manuel García tiene 44 años y es filólogo de formación, aunque trabaja como periodista, administrativo y fotógrafo. Su tablet es un iPad Air 2 que usa para el entretenimiento:

"La uso un poco para Spotify, escuchar la radio online, sobre todo, y para ver fotos editadas en el Mac, con mucho más detalle que en el móvil. Para eso tiene una configuración de pantalla ideal, con mucha calidad. A veces, para ver rutas de viaje en Google Maps y hacer las reservas de hoteles. Es un uso bastante esporádico, excepto el de la radio, que es casi a diario, aunque sólo mientras preparo la comida o la cena. Al principio la usaba para muchas cosas, ver vídeo en la cama, navegar, leer libros, etc, pero con el aumento de las pantallas de los iPhone dejé de usarla tanto en el sofá, y por eso está un poco abandonada. En esa época estaban los iPhone 5 y 6, y la pantalla era mucho más pequeña e incómoda. Entonces sí tenía algo más de sentido. Nunca pensé que fuera un dispositivo para trabajar, así que nunca llegó a ocupar el puesto del MacBook. No diría que no me haya merecido la pena, y posiblemente, algún día compre una nueva tableta, pero, no antes de que esta muera completamente, y nunca gastándome el presupuesto de entonces (era la más cara de la gama). Ahora, posiblemente, iría a por la más básica, o quizás una con algo más de espacio de almacenamiento, mínimo unos 64 GB, pero nunca un modelo de gama alta visto el uso que le doy".

Rafael Cid

Rafael Cid tiene 67 años y es médico de familia, pero ahora está jubilado. Su tableta es una HANNSpad de 13,3" de la marca Hannspree de 2GB + 16 GB:

"Me merece la pena porque le doy un uso diario. puedo ver series y cine en cualquier lugar con las plataformas streaming, escuchar música, usar el Google Maps, seguir cursos de idiomas, leer libros y prensa.. También la uso para partituras. Permite llevar cientos de partituras sin llevar volumen de papel. Además si tiene un tamaño adecuado se puede poner en el atril durante las actuaciones como la partitura en papel. Lleva luz incorporada, lo que facilita la visión en lugares con poca luz. Para practicar permite escuchar las pistas de sonido, con cascos o altavoces. Permite llevar partituras antiguas que pueden hacer falta en algún momento y permite escribir notas en la partitura."

Cristina Bonastre

Cristina Bonastre tiene 36 años y trabaja como administradora de sistemas. Su tableta es una Samsung Galaxy Tab E:

"Básicamente la compré por probar. Realmente la uso solo cuando estoy jugando a algún juego en la tv y me atasco, para consultar las guías y videos de ese juego. Y muy de vez en cuando, cuando me da, para leer algún manga o para pasar videos a la TV. Prácticamente puedo hacer lo mismo con el móvil, así que tenerla o no tampoco me supone mucha diferencia, aunque la pantalla es más grande y se ven más claros los detalles, pero poco más. "

José Manuel Gallego

José Manuel tiene 43 años y diplomado en relaciones laborales aunque trabaja como periodista. Posee un iPad 2018 de 9,7 pulgadas: