Disney quiere rescatar 'Star Wars' con los triunfadores de los Oscar. Ya lo intentó una vez (y salió mal)

Daniel Scheinert y Dan Kwan, más conocidos como los Daniels, y después de haber arrasado en la última ceremonia de los Oscar con su dramedia de multiversos 'Todo a la vez en todas partes', se adentran en las fauces del mainstream con una franquicia millonaria: 'Star Wars'. Según 'The Hollywood Reporter', ambos están trabajando en la nueva serie de la saga para Disney+, 'Skeleton Crew'.

Su participación no sería una decisión posterior a los Oscar, sino que antes de la entrega de premios ambos habrían figurado en la serie dirigiendo, como mínimo, un episodio. Tiene todo el sentido del mundo: no solo Disney lleva con un secretismo extraordinario las listas de directores de sus series hasta que el estreno no está encima (así lo ha hecho, por ejemplo, anunciando a los responsables de las temporadas de 'The Mandalorian'), sino que es poco probable que los Daniels aceptaran el encargo después de los Oscar, justo cuando cada paso que den va a ser analizado hasta la extenuación.

Los únicos nombres propios que conocíamos hasta el momento de 'Skeleton Crew' eran Jude Law y Jon Watts, director de las películas de 'Spider-Man' de Tom Holland. La serie está centrada en la época de la Nueva República, tiempo de la cronología de Star Wars donde se están desarrollando buena parte de las propuestas audiovisuales de la franquicia de los últimos tiempos: de la última trilogía de films a series como 'The Mandalorian' o 'El libro de Boba Fett'. Se nos contará cómo un grupo de chavales perdidos intenta encontrar el camino a casa.

Star Wars y los cineastas independientes: un camino lleno de obstáculos

Es curioso que Disney haya recurrido a los Daniels (recordemos, por entonces solo firmantes de dos películas: 'Todo a la vez en todas partes' y 'Swiss Army Man') como autores independientes que podían darle un sello autoral a la serie, porque no es una estrategia que le haya ido bien en el pasado. 'Star Wars' es una franquicia férreamente controlada desde los despachos, y no se lleva bien con las innovaciones de creadores independientes.

Por ejemplo, uno de los casos más famosos es el de Gareth Edwards ('Monsters', 'Godzilla'), que comenzó como director de 'Rogue One', pero no llegaron a cuajar sus ideas. Fue despedido por filmar secuencias de forma muy distinta a como quería Disney y fue sustituido por Tony Gilroy. Otro: antes de llegar a ponerse con lo que parecía ser un spin-off de Boba Fett, Josh Trank fue despedido de su proyectada película para la saga tras su errático comportamiento en el set de 'Los Cuatro Fantásticos' (propiedad de Fox antes de la compra de Disney, además).

Más sonado fue el caso de David Benioff y D.B. Weiss (creadores de 'Juego de Tronos'), que firmaron para un proyecto mastodóntico (primero una serie, luego una trilogía de películas) ambientada en la Antigua República. Acabaron abandonando y yéndose a Netflix por conflictos creativos con LucasFilm. Otro dúo de relumbrón fueron Phil Lord y Christopher Miller (guionistas de 'Spider-Man: Un nuevo universo'), expulsados del rodaje de 'Han Solo' por orientar demasiado la producción hacia la comedia y la improvisación.

Por su propio pie abandonó Colin Trevorrow ('Jurassic World'), que se iba a encargar del 'Episodio IX'. También entró en conflictos creativos con Disney y encontró demasiadas presiones por parte de LucasFilm. Y finalmente está el caso de Patty Jenkins, que acaba de saberse que abandona su proyectado 'Rogue Squadron'. Aunque no están claros los motivos, ya se rumorea la posibilidad de conflictos creativos.

Unos con un sello más personal, otros más dentro de la industria, algo caracteriza a todos estos creadores: su salida a cajas destempladas de Disney por choques creativos con la compañía. Dese luego, no parece un lugar que permita excesos de inventiva en sus productos: justo el sitio donde los Daniels podrían no sentirse demasiado cómodos.

Imagen: GTRES

En Xataka | "Es el momento más bajo de la historia de Star Wars": un documental revela los secretos del peor episodio de la saga