"Es el momento más bajo de la historia de Star Wars": un documental revela los secretos del peor episodio de la saga

Antes de que alguien se apresure a escribir en los comentarios que el momento más bajo es el que estamos viviendo ahora, conviene recordar que hubo una etapa en el que la franquicia creada por George Lucas no estaba tan atada y bien atada como en la actualidad. Con la primera película recién estrenada y el director trabajando en 'El Imperio contraataca', cedió los derechos de explotación de los personajes a CBS, que emitió en televisión el 17 de noviembre de 1978 el legendario y terrible 'Star Wars Holiday Special'.

Ahora, un documental titulado 'A Disturbance in the Force' examina cómo pudo suceder aquello y, sobre todo, si era para tanto. Te adelantamos parte del resultado: en buena medida sí, era para tanto: el lore de 'Star Wars' e incluso el tono general y la estética de la saga no estaba tan definido como ahora. Secuencias impensables hoy como los números musicales o el tema navideño se colaron en el especial porque, sencillamente, no había nada que hiciera pensar que aquello "no era Star Wars".

Hoy día el Especial está completamente retirado de circulación y es muy posible que jamás se vea de forma oficial, aunque es fácil localizarlo a través de una sencilla búsqueda en Google. Para George Lucas era un error garrafal que hubiese querido borrar de la faz de la Tierra, pero quién sabe qué pasará ahora que es un producto de culto (como demuestra el especial 'Lego Star Wars: Especial Felices Fiestas' de Disney+).

Una perturbación en la fuerza

El documental, dirigido por Jeremy Coon y Steve Kozak (el primero de ellos ya firmó otro basado en una variante de una propiedad de Lucasfilm, 'Raiders!: The Story of the Greatest Fan Film Ever Made', acerca del remake de 'En busca del Arca Perdida' hecho por fans), está siendo proyectado en el prestigioso SXSW de Austin. Sus responsables han sido entrevistados por 'Deadline', y no dudaron en calificar el especial de "el peor momento de la historia de Star Wars"

Sin embargo, Kozak afirma que en realidad "no es horrible. Tiene momentos salvables. Creo que Bea Arthur está genial [es la camarera cantante de la cantina, famosa por 'Las chicas de oro' años después]". Sin duda, la principal diferencia con 'Star Wars', como dice Kozak, es "que es muy lento. Es casi un culebrón, la forma en la que están rodados los wookies en su casa, con alfombras y todo".

Cuando se pregunta a los directores si ven posible que la película salga a la luz gracias al documental (que esperan estrenar este año), tienen ciertas dudas. Como explican, el Life Day (la Navidad wookie) es un concepto de 'Star Wars' del que se puede encontrar merchandising en algunas tiendas Disney, y es algo que nació en este especial. No perdamos la fe: algún día podríamos ver esta tremenda majadería restaurada en 4K. Esto sí que es "una nueva esperanza".

