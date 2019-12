HBO España anuncia sus estrenos para 2020 y fecha la llegada de 'Patria' en mayo

A 20 días de acabar 2019 (y la década), HBO ha anunciado sus planes para España en 2020. Es un año importante para la empresa, ya que llegará una competencia importante de la mano de Disney+, que debutará en territorio europeo en marzo. HBO España nos dio un adelanto de lo que podemos esperar el año que viene el pasado mes de noviembre y hoy lo ha vuelto a hacer haciendo especial hincapié en su nueva producción, 'Patria'.

Hablaremos de ella y de otros estrenos más adelante, aunque antes procede echar un vistazo a lo que podemos esperar antes de que acabe 2019, porque habrá un estreno. Concretamente, será el 23 de diciembre y el título es 'Cuento de navidad', una adaptación del clásico de Dickens que se dividirá en tres episodios. La miniserie ha sido escrita por Steven Knight ('Peaky Blinders'), tendrá como protagonista a Guy Pierce y contará con la participación de Tom Hardy. Dicho esto, repasemos el catálogo de estrenos para 2020.

Los estrenos arrancan en enero

'The New Pope'.

Los estrenos de HBO arrancarán en enero, empezando el 11 de enero con el estreno de 'The New Pope' de Paolo Sorrentino (que seguirá a 'The Young Pope'). La siguiente será 'El Visitante', que llegará el 13 de enero y que, según HBO, ha sido calificada por Stephen King como una de las mejores adaptaciones de su obra. La siguiente será 'Avenue 5', que se estrenará el 20 de enero, y la nueva comedia de Armando Lannuci.

A lo largo de los próximos meses llegarán más títulos, como 'Kate Keen' el 7 de febrero, el spinoff de 'Riverdale', 'La Conjura Contra América' de David Simon, 'The Undoing' (con Hugh Grant y Nicole Kidman), 'Perry Mason' con Mathew Rhys' y 'Territorio Lovecraft', que ya sabemos que está basada en la adaptación al español de un libro de Matt Raff.

Más títulos que llegarán a lo largo del año son 'La innegable verdad', interpretada por Mark Ruffalo por partida doble (trata de la historia de dos gemelos); 'The Third Day', una miniserie con Jude Law; 'RUN', una comedia de Phoebe Waller-Bridge, e 'Industry', un drama financiero que ha sido dirigido por Lena Dunham. Regresan otras series ya conocidas, como la tercera temporada de 'WestWorld' y los nuevos episodios de 'Killing Eve', 'El Cuento de la Criada' y 'Manifest'. Llegarán también las comedias 'Barry', 'Curb your Enthusiasm' e 'Insecure'.

'Patria', una cruda representación del terrorismo en Euskadi

'Patria', la primera serie de ficción de HBO España, ha tenido un gran protagonismo durante el evento. 'Patria' está basada en el libro del mismo nombre de Fernando Aramburu y sigue a dos familias dividas por las consecuencias del terrorismo en Euskadi. Ha sido creada por Aitor Gabilondo ('El Príncipe') y se terminó de rodar en agosto de este mismo año en el País Vasco, configurándose como una de las grandes apuestas de HBO para 2020.

'Patria', por lo que hemos podido ver en la presentación, será una serie dura que no se cortará al mostrar los atentados de ETA, intentando mostrar cómo la violencia afecta a las personas que la sufren, pero también a los que la ejecutan. Promete ser una serie intensa y estremecedora, ofreciendo una visión nada maniquea y distinta a cualquier visión de ETA vista hasta ahora. Es algo que ya pudo intuirse del tráiler lanzado en septiembre.

'Patria' constará de ocho episodios de una hora cada uno

'Patria' constará de ocho episodios de una hora de duración cada uno y estará protagonizada por Elena Irureta, Ane Gabarain, José Ramón Soroiz, Mikel Laskurain, Iñigo Arambarri, Susana Abaitua, Jon Olivares, Loreto Mauleón y Eneko Sagardoy.

Por último, HBO no ha dado novedades al respecto de HBO MAX, más allá de lo que sabemos. Llegará en mayo de 2020 a Estados Unidos con 1.800 películas y 31 series de lanzamiento, un total de 10.000 horas de contenido con material de Warnes Bros., New Line o DC Entertainmente, entre muchos otros, a un precio de 14,99 euros al mes. Los planes para Europa están "por decidir".