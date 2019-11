HBO muestra sus novedades para 2020 y ya podemos ver qué aspecto tienen 'Lovecraft Country' y 'Westworld 3'

2020 es un año esencial para HBO. Se avecina competencia potente con Disney+ (y más ahora que sabemos que ese mismo año estará en Europa), y aunque la compañía tiene sus propios planes con (la confusamente denominada) HBO Max, lo cierto es que donde puede y debe sacar auténtico músculo no es a golpe de movimiento corporativo, sino con su catálogo. Y en eso es en lo que incide exclusivamente un vídeo que acaba de lanzar la plataforma, mostrando las primeras imágenes de alguno de sus lanzamientos principales para el año que viene.

Entre ellos está una de las novedades más esperadas del canal para el año que viene, la adaptación de 'Lovecraft Country' a manos de Jordan Peele and J.J. Abrams. Pero también las nuevas temporadas de series como 'Westworld', o 'The Outsider', basada en una novela de Stephen King, o la renovada versión de Perry Mason. Estas son algunas de las sorpresas más destacadas del vídeo.

'Westworld' y más ciencia-ficción

Arrancó como una adaptación del clásico de 1973 de Michael Chrichton sobre un parque de atracciones con androides y ambientación de western, pero la serie pronto tomó otros derroteros y se convirtió en una críptica reflexión sobre los dilemas de las inteligencias artificiales. La tercera temporada podría dar un giro en su ambientación (o eso se intuye de las imágenes de este vídeo y un teaser previo), y llevarnos a otras épocas y al mundo exterior. Aaron Paul, de 'Breaking Bad', se une al casting.

En un tono mucho más ligero, Armando Iannucci, creador de 'Veep', presenta 'Avenue 5', una nueva comedia esta vez con ambientación de ciencia-ficción, cientos de años en el futuro y a bordo de un crucero espacial. Pocos más detalles se tienen de ella, salvo que protagoniza Hugh Laurie, popular por 'House'. Más entre géneros se moverá 'Room 104', que en su cuarta temporada seguirá apostando por historias de baja intensidad entre la fantasía, el terror y la ciencia-ficción con el sello de los hermanos Duplass.

En modo distopía entrará el canal con 'The Plot Against America' ('La conjura contra América' en su traducción al español), basada en la novela de Phillip Roth de 2005 y con el sello de David Simon and Ed Burns, creadores de 'The Wire'. En ella se abre una línea temporal alternativa en la que el aviador Charles Lindbergh vence a Franklin Roosevelt en las elecciones presidenciales. Poco a poco, y desde la perspectiva de una familia judia de New Jersey veremos cómo el país se va convirtiendo en una dictadura fascista. Winona Ryder y John Turturro encabezan el reparto.

'Lovecraft Country' y otros horrores

'Lovecraft Country' está basada en un libro de Matt Raff que ha sido editado en español bajo el título de 'Territorio Lovecraft', y que propone una singular reformulación de las historias del autor de Providence, no especialmente conocido por su tolerancia racial. Su propuesta está a medio camino entre la metaficción (los personajes saben que las historias de Lovecraft son inventadas) y la aportación personalísima a los mitos de Cthulhu.

A través de una serie de novelas cortas y relatos, Raff cuenta cómo un grupo de amigos y familiares afroamericanos investigan la desaparición del padre de uno de ellos. Juntos tendrán que enfrentarse tanto a las innumerables agresiones racistas propias de la época como a amenazas que parecen venidas de lugares que el hombre no está destinado a conocer. Jordan Peele y J.J. Abrams garantizan relevancia en el apartado creativo, y en el caso del primero, lo cierto es que la producción encaja perfectamente con sus dos películas estrenadas hasta el momento, 'Déjame salir' y 'Nosotros'.

Otro clásico del terror es el maestro Stephen King, que será adaptado por HBO con 'The Outsider', novela de 2018 que se conoció en español como 'El visitante'. Un estupendo reparto (Ben Mendelsohn, Jason Bateman, Cynthia Erivo) orbita en torno a la investigación del asesinato de un niño. El policía encargado del caso aún está lamentando la muerte del suyo propio, y contará con la ayuda de un extraño detective privado. La serie llegará dentro de muy pocas semanas, el 18 de enero.

... y otros géneros

Una de las propuestas más singulares de HBO para 2020 es la nueva versión de 'Perry Mason', la histórica serie de televisión de los sesenta que contaba las peripecias de un abogado implacable. El nuevo Mason será Matthew Rhys, y la gran novedad será la ambientación: Los Angeles en 1932, lo que acerca a esta serie a las novelas originales de Erle Stanley Gardner, y nos garantiza una posible buena ración de Ley Seca, gangsters y otras convenciones del periodo. Completan el reparto John Lithgow como el detective a sueldo de Mason y Tatiana Maslany, recién salida de 'Orphan Black'.

También hay grandes espectativas con 'Run', la nueva serie de Phoebe Waller-Bridge después de 'Fleabag' y 'Killing Eve'. Ha sido descrita como una comedia romántica con toques de thriller, donde una mujer recibe un mensaje de su amor de la adolescencia, que le propone que retomen la promesa que se hicieron en su día: dejarlo todo y escapar juntos sin rumbo fijo.

'The Undoing' será una serie limitada de David E. Kelley, que ha compaginado con la segunda temporada de 'Big Little Lies' y que, como aquella, tiene a Nicole Kidman en el reparto. Aquí está acompañada de Hugh Grant y Donald Sutherland, y cuenta cómo una exitosa terapeuta de Nueva York ve cómo su mundo perfecto se desmorona después de una muerte violenta y la desaparición de su marido, lo que pone al descubierto una serie de terribles secretos.

También con un potente reparto, pero mucho más misterio en torno a su argumento está 'The Third Day', protagonizada por Jude Law, y en la que un hombre es llevado a una tenebrosa isla, donde tiene que asistir a extraños rituales que se llevan a cabo en secreto. El lugar, y una serie de visiones de origen desconocido, le servirán para enfrentarse a sucesos traumáticos de su pasado.

Y bastante más: Mark Ruffalo se desdobla en un par de gemelos en ‘I Know This Much Is True’, vuelven las comedias 'Larry David' (temporada 10 ya), 'Barry' y 'Los Gemstone', así como la italiana 'La amiga estupenda', 'The Black Lady Sketch Show', la cuarta temporada de la comedia drogada 'High Maintenance', la segunda de la más racial 'Insecure' y la estrafalaria e inclasificable 'Los Espookys'. Entre las nuevas series también destacan la aún enigmática 'Industry' (lo nuevo de Lena Dunham -'Girls'- sobre el mundo de las finanzas), 'The New Pope' (continuación de 'The Young Pope'), el drama ‘January 22nd’, la comedia de skateboard 'Betty', además de la película inédita 'Bad Education'.

No se mencionan explícitamente en el vídeo -aunque sí se ven imágenes de ellas- dos de los estrenos más potentes de la plataforma en los últimos meses: 'Watchmen' (de la que aún no se ha hablado de una segunda temporada) y 'La materia oscura' (cuya continuación sí está prevista). En cualquier caso, todo ello conforma un jugoso catálogo de 2020: ¿será suficiente para permanecer firme ante el envite del resto de los gigantes?