El paso a servicios de Apple y otros fabricantes desemboca en la adopción de prácticas terribles para que paguemos por esos servicios

¿Está Apple dándote el tostón y tratando de que pagues más por iCloud o te suscribas a Apple TV+? Si es así, no estás solo. El modelo de negocio ha cambiado y muchas son las empresas que han migrado a ofrecer no tanto productos como servicios.

Esas empresas quieren que uses sus servicios, pero sobre todo quieren que pagues por ellos. Para lograrlo las Apple, Microsoft o Google del mundo están poniéndose especialmente pesadas con publicidad intrusiva que perjudica la percepción de sus servicios. La mala noticia es que esto no ha hecho más que empezar. ¿La buena noticia? No hay buena noticia.

Uno está viendo vídeos en YouTube en tu móvil y de repente se encuentra con una ventana emergente (pop-up) que tapa el vídeo. "¿Te gustaría que el vídeo siguiera reproduciéndose cuando cierres la aplicación? Consigue la reproducción en segundo plano con YouTube Premium".

Ese mensaje ha sido motivo de constantes quejas por parte de los usuarios, incluidos (sorpresa) aquellos que incluso que ya eran clientes del servicio de pago de YouTube.

Lo mismo hizo Google en el pasado con su servicio de música, que también intentó "colarle" a los usuarios siguiendo al dedillo el viejo refrán de "el que la sigue la consigue".

Esos esfuerzos, como admitían los propios responsables de Google entonces, son implacables y usan el modelo de "frustrar y seducir" para convencer a los usuarios de las ventajas de apuntarse a estos servicios.

Probablemente la más apreciada por muchos será sencillamente librarse de esa molesta publicidad que hace que la experiencia de usuario con ese servicio sea sensiblemente peor. Es lógico que las empresas quieran promocionar sus servicios de pago, pero para lograrlo están comenzando a plantear prácticas terribles.

Al ejemplo de Google con YouTube se le suma también la citada Apple, que desde hace tiempo está anegando a los usuarios de los iPhone y los iPad con notificaciones push en las que les anima a suscribirse a Apple TV+, por ejemplo.

Hey how badly does Apple want to be your default card in Wallet? It doesn’t say “no thanks,” at this prompt, it says “Set as default later” pic.twitter.com/a69iUgK3TV