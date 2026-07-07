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El monitor Xiaomi que lo tiene (casi) todo: es grande, es perfecto para gaming y pocas veces lo hemos visto tan barato

Un monitor muy barato para todo lo que ofrece

Xiaomi G34
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Alberto García

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A la hora de comprar un monitor es importante tener claro si queremos priorizar determinadas características más orientadas a los videojuegos u otras enfocadas a la productividad. Hay modelos con los que podemos tener una muy buena experiencia en ambos casos, como con el Xiaomi G34. Es un monitor económico, pero ahora se puede comprar mucho más barato en MediaMarkt: si inicias sesión, podrás ver que su precio ha bajado hasta los 169,15 euros desde los 259 euros.

Xiaomi G34

Xiaomi G34

PVP en MediaMarkt (al iniciar sesión en la tienda) — 169,15 PcComponentes — 290,99
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Un monitor Xiaomi de lo más completo (y barato)

Xiaomi G34 Mediamarkt

El Xiaomi G34 es un monitor orientado al gaming, pero que cuenta con buenas especificaciones para tener una gran experiencia en tareas de productividad. En primer lugar, hablamos de un modelo que incorpora una pantalla de 34 pulgadas con curvatura de 1.500R, ofreciendo de esta forma una experiencia más envolvente.

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Cuenta con una resolución WQHD (3.440 x 1.440 píxeles) y con una tasa de refresco de hasta 180 Hz, ofreciendo de esta forma una buena calidad de imagen y una buena fluidez en videojuegos. También cabe señalar que Xiaomi promete un tiempo de respuesta de 1 ms y que cuenta con una relación de aspecto de 21:9.

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Por otro lado, el monitor es compatible con soportes VESA de 75 x 75 milímetros y tiene un peso de 6,9 kg (incluida la base). Y en cuanto a conectividad, viene con un par de puertos Display Port (DP) 1.4, un par de puertos HDMI 2.0 y un puerto de audio.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Xiaomi G34 hoy

 LO MEJOR

  • Su pantalla: ofrece una buena resolución y una buena tasa de refresco.
  • Su tamaño: ideal para gaming, pero también para productividad.

❌ LO PEOR

  • Sus puertos HDMI, que son 2.0 y no 2.1.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un monitor muy equilibrado para tareas de productividad y para disfrutar de los videojuegos.

⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas la mejor experiencia gaming, ya que en este caso puede que te interese apostar por un monitor OLED.

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