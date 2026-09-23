Xiaomi acaba de lanzar el móvil que le recomendaría ahora mismo a mi padre. El Redmi 17 con una batería enorme que ya está de oferta

Trabajar como editor e-commerce implica que muchos de mis conocidos acudan a mí cada vez que quieren comprar un producto, sobre todo si es tecnológico. Por esta razón llevo ya unos cuantos años eligiendo los móviles de mi familia más cercana, y para mi padre tengo el modelo que le recomendaría ahora mismo: el Redmi 17 de Xiaomi, que es reciente, básico pero con algunos buenos añadidos y ahora mismo está de oferta en Amazon por 247,90 euros. Eso sí, únicamente se puede comprar de oferta con una suscripción Prime.

Un móvil con una gran autonomía

Cada persona es un mundo, pero mi padre siempre suele preferir un móvil básico que sea económico. El Redmi 17 encaja perfectamente por su precio, pero además se lleva una característica que, hoy en día, yo considero bastante importante: la batería. Este móvil tiene una capacidad de 7.500 mAh, lo que significa que podrá utilizar el móvil como quiera, que tendrá autonomía para varios días de uso y podrá despreocuparse de recargar el móvil constamentente.

Es cierto que, en lo personal, hubiese estado mejor contar con una carga rápida superior a los 45W que ofrece este móvil, pero tampoco es un problema. Además, también viene con 256 GB de almacenamiento interno, la configuración mínima que recomiendo a cualquier persona que no cuente con una suscripción a un servicio en la nube.

Por otro lado, uno de los grandes recortes que tiene este móvil está en la memoria RAM, que en este caso únicamente es de 4 GB. Al ser para una persona mayor, eso no es ningún problema porque no va a exprimir tanto el móvil como lo haría yo. Además, tiene un añadido que me parece especialmente interesante, y que no solemos ver en otras gamas, y es que si, en un momento dado, necesita más almacenamiento interno, puede añadirle una tarjeta microSD de hasta 2 TB.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Redmi 17 hoy ✅ LO MEJOR Su batería de 7.500 mAh : ideal para tener autonomía para varios días.

: ideal para tener autonomía para varios días. Permite utilizar tarjetas microSD de hasta 2 TB. ❌ LO PEOR Su configuración de RAM : únicamente está disponible con 4 GB.

: únicamente está disponible con 4 GB. Su carga rápida es de 45W: no está mal para un móvil de 5.000 mAh, pero al contar con batería de 7.500 mAh, tardará más en recargarse por completo. 💡 CÓMPRALO SI... No sueles jugar y buscas otras características en un móvil que no sea el procesador o la memoria RAM, como bien es el caso de la batería o el almacenamiento interno. ⛔ NO LO COMPRES SI... Sueles jugar en el móvil, sobre todo a videojuegos exigentes. No es el modelo más indicado para ello.

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Imágenes | Xiaomi

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