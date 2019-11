Xbox One X de 1 TB con 'Star Wars Jedi: Fallen Order' de regalo con oferta de Black Friday a 329,95 euros en GAME

Si estabas esperando al Black Friday para comprarte una XboX One X, seguro que te interesa saber que tienes varias ofertas muy interesantes. Sobre todo, porque puedes llevarte el pack de Xbox One X de 1 TB con un mando y un juego por 329,95 euros. El juego en cuestión es el 'Star Wars Jedi: Fallen Order', el último lanzamiento ambientado en una galaxia muy, muy lejana.

Comprar Xbox One X + 'Star Wars Jedi: Fallen Order' al mejor precio

Hay dos ofertas muy destacadas que tienes que tener en cuenta. La mejor de ellas es la de GAME, que por 329,95 euros te da la consola, un mando inalámbrico, el juego, y como regalo por comprarlo en esta cadena de tiendas también se te incluye código de descarga para el juego 'Star Wars Knights of the Old Republic'. Además, también tienes como alternativa la oferta de Amazon, que por 339 euros te da la consola, el mando y el 'Star Wars Jedi: Fallen Order'. El precio anterior del pack es de 469 euros.

La Xbox One X es el modelo de Xbox más potente que ha salido al mercado, y destaca entre sus hermanas menores por tener soporte de resoluciones 4K y de modos HDR. Tiene un procesador con 8 núcleos a una frecuencia de reloj de 2,3 GHz, GPU personalizada con 40 unidades de proceso, 1.172 MHz de frecuencia de reloj, Arquitectura Polaris y 6 TFLOPS de potencia, con 12 GB de memoria GDDR5 a 6,8 GHz con un ancho de banda de 326 GB/s.

Más ofertas

3 meses de Amazon Kindle Unlimited por 29,97 euros gratis.

por 29,97 euros gratis. 4 meses de Amazon Music Unlimited por 0,99 euros.

por 0,99 euros. 30 días de Amazon Prime gratis.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter , Facebook y la revista Flipboard. Puedes echar un vistazo también a los cazando gangas de Xataka Móvil, Xataka Android, Xataka Foto, Vida Extra, Espinof y Applesfera, así como con nuestros compañeros de Compradicción. Puedes ver todas las gangas que publican en Twitter y Facebook, e incluso suscribirte a sus avisos vía Telegram.

También puedes encontrar aquí las mejores ofertas del Black Friday 2019

ofrece: Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.