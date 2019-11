Xbox One S All Digital con Fortnite, Minecraft y Sea of Thieves a 99 euros en Media Markt: el chollo del Black Friday

Media Markt rebaja una de las consolas más vendidas para este Black Friday y la deja a un precio casi irresistible tanto para comprarla como para regalar: la Xbox One S All Digital con Fortnite, Minecraft y Sea of Thieves a 99 euros, más barato que la promoción de Amazon de hace un par de días donde la vimos a 129 euros.

Comprar Xbox One S All Digital al mejor precio

Es importante tener claro que la Xbox One S All Digital está centrada en el formato digital, ya que carece de lector Blu-Ray, a diferencia de las otros modelos Xbox One. Este pack tiene un PVP de 229,99 euros en la Microsoft Store y, aunque el Black Friday la ha rebajado bastante como ya hemos visto, Media Markt ha ido un paso más allá y la tiene a 99 euros.

A pesar de carecer del lector Blu-Ray 4K, la Xbox One S All Digital comparte el diseño y el mando de las demás consolas Xbox, y es compatible con toda la gama de accesorios existentes y todos los juegos y aplicaciones para Xbox.

