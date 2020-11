La tele más extravagante de Samsung, The Sero, a precio mínimo por el Black Friday 2020: llévate a casa una pantalla que gira

¿Quién no ha soñado alguna vez con una tele que gira para ponerse en vertical? Si tu eres uno de esos soñadores, has de saber que en este Black Friday tienes en oferta el televisor giratorio The Sero de Samsung. Lo tienes rebajado a 998,93 euros en El Corte Inglés, cuando su precio total siempre ha ido oscilando entre 1300 y 1500 euros.

Comprar el The Sero al mejor precio

TikTok, Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, cada vez son más las redes sociales y plataformas que apuestan por los vídeos verticales, y el televisor The Sero de Samsung ha ideado un sistema con el que poder verlos. Lo tienes rebajado a 998,93 euros en El Corte Inglés, cuando otros sitios de la competencia como Media Markt lo tienen a 1277 euros

El televisor en oferta tiene un tamaño de 43 pulgadas para su pantalla, que tiene un panel VA con resolución de 8 bits una frecuencia de 60 Hz. Incluye las tecnologías Quantum HDR, HDR10+ y HLG, y las de color Quantum Color, Mega Contrast y Supreme UHD Dimming.

En cuanto a su conectividad, el televisor tiene WiFi 5 y Bluetooth 4.2. Además, tiene 3 puertos HDMI para que puedas conectar otros dispositivos, 2 puertos USB para la entrada de almacenamiento interno y ver contenido de otros lados, y puertos RF, CI, HDMI A, Anynet+ y eARC.

Su sistema operativo es Tizen, lo que quiere decir que todas las apps que hayan sido diseñadas para el resto de televisores de Samsung también podrán ser utilizadas en este. En su mando tienes el asistente Bixby, aunque es compatible con Google Assistant, Alexa y Apple HomeKit. Esto quiere decir que podrás controlarlo de forma remota con altavoces inteligentes que usen estos asistentes o con tu dispositivo móvil. Además, también puedes enviar contenido con Chromecast y AirPlay 2.

