Switch 2 rebajada y un juego gratis a elegir (entre cuatro). Esta es la nueva promo de MediaMarkt en la consola de Nintendo

Las videoconsolas no pasan por su mejor momento en lo que respecta a su relación calidad precio. La mayoría de modelos disponibles actualmente no dejan de subir su PVP cada pocos meses y, aunque Nintendo Switch 2 se estaba librando, a partir de septiembre nos saldrá más cara: su PVP pasa de 469,99 euros a 499,99. De modo que si llevábamos tiempo valorando su compra, el mejor momento de llevarlo a cabo es este. Si además queremos aprovechar una buena promo para ello, ahora en MediaMarkt sale a 459 euros con un juego de regalo.

Nintendo Switch 2 + juego a elegir PVP en MediaMarkt — 459,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Doble descuento: consola por 10 euros menos más el precio del juego elegido

Desde hace varias jornadas y hasta el próximo 15 de julio (si no se agotan las existencias antes, que no sería raro), la promoción que MediaMarkt tiene activa en Nintendo Switch 2 nos deja la consola por 10 euros menos de su PVP actual y, además, permite añadir un juego a elegir entre cuatro. El cual nos sale completamente gratis, viene en formato físico y en versión Nintendo Switch 2 Edition. Los títulos disponibles son los siguientes:

Aprovechar la promoción es tan sencillo como añadir ambos productos al carrito de compra (consola y el título elegido) y automáticamente se nos aplica el descuento del importe del juego. Quedando a esos 459 euros finales, elijamos el que elijamos. Y todos ellos son geniales elecciones.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana estos JBL Live 780NC Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 10 de julio y entra en el sorteo

Viendo los precedentes de otras videoconsolas, lo lógico es pensar que sigamos viendo buenas ofertas en Nintendo Switch 2 a partir de septiembre, una vez suba oficialmente de precio. Pero a falta de saberlo a ciencia cierta, el mejor momento para conseguir esta consola (que acaba de cumplir su primer año de vida) si priorizamos el ahorro es, sin duda, este.

⚡ EN RESUMEN: oferta nintendo switch 2 ✅ LO MEJOR Buen precio antes de que suba de PVP , a partir de septiembre

, a partir de septiembre Incluye cuatro juegazos (a elegir sólo uno) con los que sacarle partido a la consola desde el primer minuto ❌ LO PEOR El precio de muchos de sus lanzamientos, que pueden rondar fácilmente los 70 euros (y es una realidad cada vez más habitual en todas las plataformas) 💡 CÓMPRALA SI... tenías en mente hacerlo sí o sí: el mejor momento es este ⛔ NO LA COMPRES SI... piensas que no vas a sacarle el máximo partido o no te llaman sus videojuegos exclusivos

También te puede interesar

ivoler 4 Piezas Protector Pantalla para Nintendo Switch 2 Hoy en Amazon — 8,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Orzly Funda de Transporte para Consola Nintendo Switch 2 Hoy en Amazon — 16,63 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Compradicción, Nintendo, MediaMarkt

En Xataka | Hace dos años me compré una PS5. Ojalá alguien me hubiese dicho que también necesitaba estos complementos

En Xataka | Mejores consolas y otras réplicas de hardware retro para gamers nostálgicos: cuál comprar y modelos recomendados