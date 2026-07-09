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Switch 2 rebajada y un juego gratis a elegir (entre cuatro). Esta es la nueva promo de MediaMarkt en la consola de Nintendo

Disponible por tiempo limitado y perfecta para adelantarnos a la subida de PVP de Nintendo

Oferta Switch 2 Mediamarkt
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Carlos Castillo

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Las videoconsolas no pasan por su mejor momento en lo que respecta a su relación calidad precio. La mayoría de modelos disponibles actualmente no dejan de subir su PVP cada pocos meses y, aunque Nintendo Switch 2 se estaba librando, a partir de septiembre nos saldrá más cara: su PVP pasa de 469,99 euros a 499,99. De modo que si llevábamos tiempo valorando su compra, el mejor momento de llevarlo a cabo es este. Si además queremos aprovechar una buena promo para ello, ahora en MediaMarkt sale a 459 euros con un juego de regalo.

Nintendo Switch 2 + juego a elegir

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PVP en MediaMarkt — 459,00
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Doble descuento: consola por 10 euros menos más el precio del juego elegido

Oferta Nintendo Switch 2

Desde hace varias jornadas y hasta el próximo 15 de julio (si no se agotan las existencias antes, que no sería raro), la promoción que MediaMarkt tiene activa en Nintendo Switch 2 nos deja la consola por 10 euros menos de su PVP actual y, además, permite añadir un juego a elegir entre cuatro. El cual nos sale completamente gratis, viene en formato físico y en versión Nintendo Switch 2 Edition. Los títulos disponibles son los siguientes:

Aprovechar la promoción es tan sencillo como añadir ambos productos al carrito de compra (consola y el título elegido) y automáticamente se nos aplica el descuento del importe del juego. Quedando a esos 459 euros finales, elijamos el que elijamos. Y todos ellos son geniales elecciones.

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Viendo los precedentes de otras videoconsolas, lo lógico es pensar que sigamos viendo buenas ofertas en Nintendo Switch 2 a partir de septiembre, una vez suba oficialmente de precio. Pero a falta de saberlo a ciencia cierta, el mejor momento para conseguir esta consola (que acaba de cumplir su primer año de vida) si priorizamos el ahorro es, sin duda, este.

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⚡ EN RESUMEN: oferta nintendo switch 2

 LO MEJOR

  • Buen precio antes de que suba de PVP, a partir de septiembre
  • Incluye cuatro juegazos (a elegir sólo uno) con los que sacarle partido a la consola desde el primer minuto

❌ LO PEOR

  • El precio de muchos de sus lanzamientos, que pueden rondar fácilmente los 70 euros (y es una realidad cada vez más habitual en todas las plataformas)

💡 CÓMPRALA SI... tenías en mente hacerlo sí o sí: el mejor momento es este

⛔ NO LA COMPRES SI... piensas que no vas a sacarle el máximo partido o no te llaman sus videojuegos exclusivos

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