Switch 2 rebajada y un juego gratis a elegir (entre cuatro). Esta es la nueva promo de MediaMarkt en la consola de Nintendo

Las videoconsolas no pasan por su mejor momento en lo que respecta a su relación calidad precio. La mayoría de modelos disponibles actualmente no dejan de subir su PVP cada pocos meses y, aunque Nintendo Switch 2 se estaba librando, a partir de septiembre nos saldrá más cara: su PVP pasa de 469,99 euros a 499,99. De modo que si llevábamos tiempo valorando su compra, el mejor momento de llevarlo a cabo es este. Si además queremos aprovechar una buena promo para ello, ahora en MediaMarkt sale a 459 euros con un juego de regalo.
Nintendo Switch 2 + juego a elegir
Doble descuento: consola por 10 euros menos más el precio del juego elegido
Desde hace varias jornadas y hasta el próximo 15 de julio (si no se agotan las existencias antes, que no sería raro), la promoción que MediaMarkt tiene activa en Nintendo Switch 2 nos deja la consola por 10 euros menos de su PVP actual y, además, permite añadir un juego a elegir entre cuatro. El cual nos sale completamente gratis, viene en formato físico y en versión Nintendo Switch 2 Edition. Los títulos disponibles son los siguientes:
- 'Kirby Air Riders' (41,90 euros)
- 'Hades 2' (37,90 euros)
- 'Metroid Prime 4 Beyond' (44,90 euros)
- 'Mario Tennis Fever' (64,90 euros)
Aprovechar la promoción es tan sencillo como añadir ambos productos al carrito de compra (consola y el título elegido) y automáticamente se nos aplica el descuento del importe del juego. Quedando a esos 459 euros finales, elijamos el que elijamos. Y todos ellos son geniales elecciones.
Viendo los precedentes de otras videoconsolas, lo lógico es pensar que sigamos viendo buenas ofertas en Nintendo Switch 2 a partir de septiembre, una vez suba oficialmente de precio. Pero a falta de saberlo a ciencia cierta, el mejor momento para conseguir esta consola (que acaba de cumplir su primer año de vida) si priorizamos el ahorro es, sin duda, este.
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⚡ EN RESUMEN: oferta nintendo switch 2
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALA SI... tenías en mente hacerlo sí o sí: el mejor momento es este
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⛔ NO LA COMPRES SI... piensas que no vas a sacarle el máximo partido o no te llaman sus videojuegos exclusivos
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