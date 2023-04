El SSD de Samsung ideal para tu PlayStation 5 o PC: 2 TB de capacidad y altas velocidades a precio mínimo

Si tienes una PlayStation 5 o un PC gaming al que le quieres dar un impulso extra tanto de velocidad como de memoria, este SSD Samsung 980 Pro de 2 TB es una excelente opción, ya que ahora lo puedes encontrar rebajado en la página web de Samsung igualando su precio más bajo hasta la fecha, 170 euros.

Comprar el Samsung 980 Pro de 2 TB al mejor precio

Esta unidad SSD de Samsung tiene un precio recomendado de venta al público de 246,99 euros en su página web oficial, aunque ahora podemos ahorrarnos unos 77 euros, ya que tiene una rebaja que lo deja a precio mínimo histórico en 170 euros. Además, incluye envío rápido y gratuito.

El Samsung 980 Pro es un SSD interno de alta gama de tipo NVMe M.2 y una interfaz PCIe 4.0 que viene acompañado de una capacidad de almacenamiento de 2 TB, por lo que es ideal si buscas un almacenamiento rápido y de gran capacidad para el uso de aplicaciones o videojuegos exigentes.

Su velocidad de lectura y escritura secuencial es de hasta 7.000 MB/s y 5.000 MB/s, respectivamente, lo convierten en un SSD potente capaz de mejorar el rendimiento de nuestros dispositivos notablemente.

Asimismo, este modelo en oferta destaca por tener un disipador de calor integrado que gestiona de forma fiable los niveles de calor del chip NAND gracias a un control inteligente.

Esta unidad de estado sólido también se caracteriza por ser compatible con PlayStation 5, lo que nos permite mejorar su almacenamiento y velocidad con respecto a su memoria base.

