Sólo hay un altavoz Bluetooth que me compraría por su diseño. Es muy bonito, es súper completo y ahora también es barato

No soy muy dado a comprar altavoces Bluetooth, pero hay algunos modelos (muy pocos) que me interesan bastante; más por lo que ofrecen que por su diseño. Pero sí que hay uno que me tiene prácticamente enamorado por su construcción y por su diseño retro: se trata del Marshall Emberton II, un buen altavoz que es bonito por fuera y muy completo por dentro. Ahora, además, MediaMarkt ha bajado su precio hasta los 109 euros.

Un altavoz bueno, bonito y ahora más barato

El Marshall Emberton II es un altavoz Bluetooth compacto, por lo que está orientado a un uso tanto en casa como fuera de ella, algo interesante de cara al próximo verano. Destaca principalmente por su particular diseño retro que recuerda a los clásicos amplificadores. Además, por la parte superior tenemos la botonera.

Más allá de su diseño, lo cierto es que se trata de un altavoz bastante completo. Es fácil de utilizar y se puede controlar con el mando de control multidireccional para reproducir, pausar, saltar pistas y ajustar el volumen (también para apagarlo y encenderlo) y ofrece una certificación IP67.

Su batería ofrece una autonomía de más de 30 horas y con una carga de 20 minutos ofrece una autonomía de hasta cuatro horas. Además, los dos amplificadores ofrecen una potencia de audio de 10W, cuenta con conectividad Bluetooth 5.1 y se puede conectar a la aplicación de la marca para smartphones.

