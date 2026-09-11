RTX 5070, 16 pulgadas y doble descuento: así es el chollo que MediaMarkt tiene hoy, 11 de septiembre, en este portátil gaming

En lo que llevamos de 2026 y buena parte del pasado año, comprar muchos dispositivos electrónicos es sinónimo de gastar más por lo mismo. Con mención especial al hardware de PC en general y gaming en particular debido a la memoria RAM y los SSD, que son dos de los principales afectados de la crisis que lleva azotando al mercado desde hace meses.

ASUS TUF Gaming A16 FA608UP-QT220 PVP en MediaMarkt — 1.104,15 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

En resumidas cuentas, no es el mejor momento que recordamos para estrenar, por ejemplo, un PC configurado por piezas. Sin embargo, en el terreno de los portátiles (sobre todo los modelos gaming) seguimos encontramos buenísimos precios incluso ahora, a las puertas del otoño de 2026. Este Asus rebajado en MediaMarkt es un buen ejemplo: ahora, en oferta por 1.104,15 euros gracias a un doble descuento que resulta difícil dejar escapar.

Ideal para jugar a 60 FPS a cualquier título

Hablamos del Asus TUF Gaming A16 en su variante FA608UP-QT220. Un modelo con un precio habitual de 1.699 euros, rebajado a 1.299 euros en MediaMarkt pero con un descuento adicional que se aplica automáticamente en carrito de casi 200 euros. El resultado, con este doble descuento, son esos algo más de 1.100 euros que no están nada mal para lo que ofrece.

Lo principal de este portátil, siendo un equipo gaming, es su tarjeta gráfica. Monta una NVIDIA RTX 5070, de las más equilibradas y perfecta para jugar a 60 FPS estables (e incluso más) gracias a las últimas versiones de DLSS. A la que acompañan un AMD Ryzen 7 260, 16 GB de RAM y 512 GB de SSD.

La pantalla, por su parte, es un panel IPS de 16 pulgadas a 2.560 x 1.600p con una tasa de refresco de 165 Hz ideal para exprimir ese hardware. Incluyendo además un teclado completo que agradeceremos si lo pensamos usar para estudiar o trabajar, un buen surtido de puertos y un diseño delgado que lo hace perfecto para llevar siempre encima. Sólo echamos en falta el sistema operativo, que no lo incluye, y debemos instalarlo nosotros mismos.

⚡ EN RESUMEN: oferta ASUS TUF Gaming A16 ✅ LO MEJOR Doble descuento que lo deja a un precio muy interesante para el hardware que ofrece

que lo deja a un precio muy interesante para el hardware que ofrece Compatible con últimas versiones de DLSS ❌ LO PEOR Limita al formato portátil , aunque permite conectarle periféricos para obtener una experiencia de escritorio

, aunque permite conectarle periféricos para obtener una experiencia de escritorio Sólo 16 GB de RAM y a este precio podría contar con al menos 32 GB 💡 CÓMPRALO SI... buscas un portátil solvente para jugar a un buen precio en plena crisis de hardware ⛔ NO LO COMPRES SI... prefieres un sobremesa o no juegas demasiado

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