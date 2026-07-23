Reacondicionado, pero como nuevo: este dron DJI Neo 2 con un montón de accesorios tiene un descuentazo

Ahora en verano, con el buen tiempo (cuando el calor lo permite), apetece hacer actividades al aire libre y más en vacaciones. ¿Eres de los que disfruta capturando cada momento? Entonces, te puede ir muy bien un dron como este DJI Neo 2, más concretamente en su pack 'Vuela Más': este tiene un PVP de 399 euros, pero lo tenemos disponible en la página web de la marca reacondicionado por 319 euros.

Un dron compacto con un montón de accesorios

Los dispositivos reacondicionados de DJI pasan por manos de expertos y vienen en un estado prácticamente como nuevo. Además, cuentan con la misma garantía que los productos nuevos, por lo que vamos a estar cubiertos durante una larga temporada. Este pack, además de incluir el dron, viene con tres baterías que podemos intercambiar para extender la autonomía del dispositivo y que, además, podemos cargar de forma simultánea.

El DJI Neo 2 es un dron ligero y compacto, ideal para viajar con él. El dispositivo puede despegar (y aterrizar) desde nuestra propia mano, lo que hace que podamos desplegarlo en prácticamente cualquier lugar. Además, el dron reconoce gestos con las manos y es capaz de seguirnos como si tuviéramos un cámara personal, ideal si queremos capturar alguna actividad como escalada o ciclismo.

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A nivel de calidad de grabación, el dron es capaz de capturar a 4K y con estabilización de imagen para evitar esas molestas vibraciones de los vídeos en movimiento. Además, cuenta con un sistema de visión omnidireccional que, combinado con un sistema LiDAR, hace que detecte obstáculos en tiempo real para evitar accidentes.

⚡ EN RESUMEN: oferta del DJI Neo 2 Pack Vuela Más ✅ LO MEJOR Buen precio y con garantía: Tenemos un buen descuento si apostamos por este reacondicionado de DJI. Además, tiene la misma garantía que si lo compramos nuevo.

Tenemos un buen descuento si apostamos por este reacondicionado de DJI. Además, tiene la misma garantía que si lo compramos nuevo. Grabación a 4K: Es capaz de capturar en 4K y lograr escenas nítidas incluso en movimiento.

Es capaz de capturar en 4K y lograr escenas nítidas incluso en movimiento. Despegue y control con la mano: Es muy práctico poder hacerlo despegar o aterrizar desde nuestra propia mano. ❌ LO PEOR Puede sufrir si hay mucho viento: Al ser tan ligero y compacto, su estabilidad puede resentirse si lo ponemos a volar en una zona con mucho viento. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un dron para grabar en viajes o actividades al aire libre sin muchas complicaciones y quieres algo ligero. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un dron más "pesado" que te permita grabar de forma estable incluso en zonas con viento.

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