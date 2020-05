Qué dispositivo conectar al televisor para hacerlo smart TV: ventajas e inconvenientes de set top box, consolas, barras de sonido y más

Si la tele ya era era (en general) la reina de nuestro salón, la oferta de contenido en streaming no ha hecho sino reforzar su hegemonía como protagonista de nuestros entretenimiento audiovisual. Eso sí, no todos los televisores dan la talla en este sentido: los hay que directamente no son smart TV, pero también hay modelos que a pesar de contar con un sistema operativo, no nos ofrecen la experiencia que buscamos.

En esta guía de compra os proponemos una selección de dispositivos para conectar al televisor y hacerla smart. Ya os anticipamos que el más adecuado es el más obvio: los set top box, pero la idea es repasar otros gadgets que ofrecen algunas de estas funcionalidades y otras que quizás os resulten interesantes.

Set top box

Si te has comprado un televisor en los últimos años, es altamente probable que tenga conexión a internet, lo que abre las puertas a poder disfrutar de contenido en streaming. Mientras que los más básicos y veteranos se limitan a un navegador, otros integran sistemas operativos: Android TV o webOS – basado en Linux –, Tizen de Samsung, Saphi de Philips, VIDAA U de Hisense...

Y es que aunque sea una smart TV, puede que la interfaz no sea lo suficientemente agradable o fluida, o simplemente que les falte alguna aplicación. Además el paso del tiempo suele ser nefasto: puede que tu televisor se vea estupendamente y no haya razón para renovarlo, pero quizás su sistema operativo ya no se actualice, desaparezca o que haya apps recortadas en funcionalidades.

Después de todo, aunque las características de los TV actuales, como los asistentes de voz, nos resulten interesantes, no suele ser un motivo para cambiar un TV que compraste hace cuatro años, por ejemplo. El ciclo de vida de los televisores es más largo que el de otros dispositivos (afortunadamente). De nuevo, cobra sentido un set top box independiente, que nos permite añadir nuevas funcionalidades sin cambiar de televisor.

En este sentido, es más común que los desarrolladores apuesten por actualizar y crear apps para ecosistemas como Android, Apple o Fire que para sistemas operativos propios que llevan en el mercado varios años. Si escoges bien el dispositivo, tendrás apps actualizadas y lanzamiento de nuevas apps durante años.

Y otro extra más: puede que requieras guardar tus series, películas y juegos, algo que puedes hacer con un disco duro multimedia o con una Raspberry Pi, pero la solución más común por sencillez y relación entre prestaciones y coste es un set top box con espacio de almacenamiento y/o un puerto USB al que conectarle un dispositivo de almacenamiento.

Entre sus inconvenientes, al margen de tener que invertir en un dispositivo más, son las necesidades espaciales y que ocuparemos un puerto HDMI.

¿Cómo elegir un buen set top box?

Para elegir un set top box hemos de considerar, en líneas generales, las siguientes características:

Que la resolución, HDR y formatos aceptados por el set top box sean al menos los de nuestro televisor, porque si nuestra tele es FHD, no aprovecharemos un dispositivo capaz de reproducir contenido en 4K. Echaremos un vistazo contenido HDR y la certificación Dolby Vision del set top box y, si lo queremos para reproducir contenido 4K HDR de YouTube, tendrá que tener el códec VP9.

Sistema operativo: facilidad de uso, aplicaciones y actualizaciones . Es importante conocer si la interfaz es intuitiva, si va fluido, qué apps están disponibles y si se actualiza con frecuencia.

Lo habitual es encontrarlos en formatos: de tipo stick y set-top-box al uso . Los primeros quedan colgados y son discretos, para los otros necesitaremos un espacio específico.

Conectividad . Si tenemos una casa llena de dispositivos conectados, merece la pena que nuestro smart TV Box sea compatible con la doble banda. Y si vamos a ser exigentes en cuanto a la calidad del contenido, mejor tirar de cable. En caso de usarlo con mandos, teclados y ratones, es interesante que disponga de Bluetooth.

Al margen de servicios en streaming, hay usuarios que desean guardar contenido en local . Si es el caso, hay dos opciones: apostar por modelos con almacenamiento interno (al menos 8GB) o con un modelo con puerto USB para conectar dispositivos de almacenamiento externo.

Respecto a cómo se controlan, lo habitual es que podamos gestionarlos desde un mando a distancia, aunque cada vez hay más modelos compatibles con asistentes de voz.

Modelos destacados

Amazon Fire TV Stick

Lo mejor Fire TV Stick (24,99 euros) de Amazon es que es asequible, compacto, fácil de usar y que se actualiza con frecuencia, haciendo de él uno de los más atractivos en relación calidad precio.

Además dispone de mando a distancia compatible con Alexa, es independiente del móvil y su sonido es Dolby Audio. Con formato stick, quedará tapado por el televisor y nos permitirá acceder al contenido de plataformas como Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Atresplayer, Mitele, RTVE A la carta, Movistar+, Disney+ o Apple TV.

Eso sí, no es perfecto: podrás instalar apps pero no guardar tus películas y series y su resolución máxima es 1080p, algo que no es un problema si tu televisor no es 4K.

Amazon Fire TV Stick con mando por voz Alexa | Reproductor de contenido multimedia en streaming PVP en Media Markt 24,99€ PVP en Amazon 24,99€

Google Chromecast 3

La solución más básica pasa por el Chromecast de Google: aquí no hay sistema operativo, sino que castearemos el contenido desde nuestro teléfono, lo que tiene sus cosas buenas y malas.

Por un lado, dependemos del teléfono para manejarlo, pero por otro dispondremos de las apps de la App Store y Google Play. Eso sí, carece de servicios de vídeo como Movistar+. Es sencillo, barato, fácil de usar y con sonido Dolby Digital 5.1 / Plus 7.1.

Fire TV Stick 4K

Si te ha convencido la funcionalidad, sencillez y ecosistema de Amazon pero tu TV tiene resolución 4K, el Fire TV Stick 4K (59,99 euros) es la versión más adecuada para tu televisor.

Fire TV Stick 4K Ultra HD con mando por voz Alexa de última generación | Reproductor de contenido multimedia en streaming Hoy en Amazon por 59,99€

Xiaomi Mi TV Box S

Si buscas un set top box ganador en calidad precio y que además sea completo – algo que probamos en nuestra guía de compra con prueba de set top box – el Xiaomi Mi TV Box S (67 euros) es probablemente el candidato ideal.

Esta versión renovada del Mi Box también permite reproducir contenido en 4K a 60 fps, ha mejorado el soporte a DTS-HD y Dolby Audio Plus de hasta 7.1 canales, actualizado su software hasta Android 8.1, es compatible con el asistente de voz Google Assistant y su mando incluye acceso rápido a Netflix.

Además, si instalas un explorador de archivos, podrás guardar tus series, música y películas... o sino, simplemente conectarle un USB.

Google Chromecast Ultra

Y si sigues prefiriendo no complicarte con interfaces y tirar del móvil para castear contenido y manejarlo, con Google Chromecast Ultra podrás llegar hasta los 4K, para TV y contenidos que alcancen esa resolución.

Apple TV 4K

Si tu ecosistema es del de la manzana mordida, con el Apple TV 4K podrás disfrutar de su cuidada interfaz, su calidad de reproducción de vídeo e imágenes y las opciones de su tienda de aplicaciones. En este caso, este dispositivo es compatible con Siri. Si tu TV solo alcanza los 1080p, puedes optar por la veterana versión HD (159 euros), sino mejor ir por el modelo actual.

Nvidia Shield TV Pro (2019)

Para aquellos usuarios que busquen una solución solvente y versátil incluso para jugar, el NVIDIA Shield TV Pro (219 euros) es una gran opción. Según nuestra guía de compra con prueba de reproductores multimedia, ofrece la mejor experiencia con Android TV.

Esta renovación de NVIDIA llega con más músculo y dos versiones, la estándar y la Pro. Entre sus bazas, la calidad de imagen y fluidez, opciones de conectividad, catálogo de aplicaciones y juegos y su compatibilidad con Google Assistant.

Proyectores

Otra alternativa menos ortodoxa para disfrutar de una smart TV pasa por comprar un proyector inteligente.

No es que sea el dispositivo ideal para hacerlo, pero sí que nos permite "matar dos pájaros de un tiro": por un lado podemos aprovechar esta funcionalidad para disfrutar del contenido en streaming y por otro ganamos en diagonal, algo especialmente interesante si tu televisor se te ha quedado pequeño.

Después de todo, si buscamos una gran pantalla (en tamaño), en general comprar un proyector sale más barato y su visionado nos evoca al cine, si bien hay otras características como la luz ambiental, la duración de las lámparas o el sonido que presentan un reto para que la experiencia esté al nivel esperado.

En todo caso, no debería ser una característica esencial a la hora de comprar un proyector, ya que ni hay muchos proyectores que sean smart ni determinan la calidad de este electrodoméstico. De hecho, los modelos inteligentes suelen enmarcarse en la gama de entrada o media, por lo que si buscamos un proyector ambicioso, es probable que no sea smart.

Aquí nos volvemos a encontrar con una problemática que veníamos en los televisores: además de buscar una interfaz que sea fácil de usar y en la que encontremos nuestros servicios de streaming favoritos, lo ideal es que se actualice con frecuencia la propia interfaz en sí y el modelo en cuestión. Y si hay televisores, incluso de gama media alta y de marcas de primer nivel, que dejan de actualizarse relativamente rápido, con los proyectores sucede más de lo mismo.

¿Cómo elegir un buen proyector?

Tendremos en cuenta la tecnología empleadas para generar imágenes en un proyector , esencialmente tres: LCD (Liquid Crystal Display), DLP (Digital Light Processing) y el LCoS (Liquid Crystal on Silicon). Sin ánimo de profundizar, del primero destaca la naturalidad de los colores y buena luminosidad en color, lo mejor del DLP es su contraste, la luminosidad global, nitidez y la generación de imágenes muy brillantes y finalmente los LCoS intentan aunar las ventajas de ambos, pero su precio es mayor.

La densidad de píxeles y resolución , teniendo en cuenta que no solo depende del proyector, sino también de la fuente. Lo ideal para una experiencia cinematográfica es apostar por modelos que sean al menos Full HD , aunque también los hay 4K nativos (y 8K con truco)

De dónde proviene la luz: lámparas de gas de alta presión, LED y láser . Los primeros suelen abundar entre los modelos más asequibles, pero duran menos y ofrecen menos brillo que el resto. Los láser son los más ambiciosos en cuanto a luminosidad, vida útil y consumo. Y en el medio, los LED.

La cantidad de luz entregada , medida en lúmenes ANSI. Un buen punto de partida para un proyector para el hogar son los 1000 lúmenes.

El contraste nativo, que hace referencia a la relación entre el negro más intenso y el blanco más puro, ayudándonos a ver mejor o peor las imágenes. En una sala oscura, un ratio de contraste nativo 1.500:1 es bueno, pero 2.000:1 o más es mucho mejor.

Finalmente está la conectividad. Lo habitual es encontrar modelos con puertos HDMI, así como VGA y DVI para ordenadores.

Modelos destacados

Xiaomi Mi Smart Compact Proyector

Por precio, lo nuevo que es y su sistema operativo, el Xiaomi Mi Smart Compact Proyector (399 euros) es una alternativa interesante si queremos hacer que nuestra TV crezca y además tenga Android 9.0 como interfaz.

Y es que con este proyector podremos proyectar hasta 200" y hacerlo con FHD. Eso sí, es bastante justito en cuanto a luminosidad, así que tocará ver las pelis con las luces apagadas.

LG PF50KS

Un modelo sencillo que tiene como principales bazas su bajo precio, resolución FHD, su oferta de puertos y lo cómodo que es de trasladar, por su ligereza y batería interna para usarlo sin necesidad de enchufe. Además podremos proyectar hasta 100". Eso sí, su brillo es más bien escaso (600 lúmenes) y el sistema operativo es webOS 3.5 (en las TV más actuales de LG está la versión 5.0).

LG CineBeam PF50KS - Proyector TV con SmartTV webOS 3.5 y batería integrada (hasta 100", autonomía 2,5 Horas, Fuente LED, 600 lúmenes, 1920 X 1080) Color Blanco PVP en Media Markt 479€ Hoy en Amazon por 539,00€

XGIMI H2

Saliéndonos de las marcas más populares y consolidadas encontramos este XGIMI H2 (999 euros) con una prestaciones muy interesantes para su precio. Alcanza los 4K, su apuesta acústica está hecha en colaboración con Harman Kardon , permite proyectar hasta 300" y su luminosidad es bastante aceptable. Eso sí, su sistema operativo es el veterano Android 6.1.

XGIMI H2 Proyector Inteligente True 1080P 4K Compatible 1350ANSI LM Harman/Kardon incorporados con Sistema Operativo Android Mirando Youtube 4k en una Pantalla de 300 Pulgadas. Hoy en Amazon por 999,99€

ViewSonic X10

Otro modelo con una combinación de prestaciones y coste alta es el ViewSonic X10 (1389 euros), que comparte características atractivas con el anterior como su resolución máxima 4K y la participación e Harman Kardon, esta vez en sus dos altavoces.

Con un diseño compacto con una apariencia premium, este proyector de tiro corto permite lanzar imágenes en pantallas de 120", alta luminosidad, es compatible con Alexa y Google Assistant y su sistema operativo es Aptoide, una interfaz propia

ViewSonic X10-4K Proyector SMART LED UHD portátil de tiro corto con altavoces Harmon Kardon dobles, carbón metálico Hoy en Amazon por 1.389,90€

Xiaomi Mi Laser Poyector

La propuesta de Xiaomi con su Mi Laser Proyector (1.850 euros) es ambiciosa: pese a ser FHD, se trata de un proyector láser con alta luminosidad y larga vida útil que ofrece una gran experiencia. En cuanto a su funcionalidad como smart TV, se vale de Android

Philips Screeneo

Este Philips Screeneo (2071 euros) es compacto e intuitivo para su uso en el hogar, una propuesta veterana pero interesante: con sistema de sonido Dolby Digital 2.1, una interfaz basada en Android, alcanza la resolución FHD, una entrega de luz considerable (2800 lúmenes de color) y una buena oferta de puertos.

Philips Screeneo - Proyector (2200 lúmenes ANSI, 1080p (1920x1080), 200000:1, 16:9, 1270 - 3048 mm (50 - 120"), 4:3, 16:9) Hoy en Amazon por 2.071,21€

Optoma UHZ65UST

Si buscamos calidad y que sea smart, el Optoma UHZ65UST (3399 euros) es un buen candidato. Con tecnología láser, ofrece una reproducción de color precisa, es compatible con HDR y HLG y su luminosidad es elevada, así como su vida útil. Integra una barra de sonido NuForce con Dolby Digital 2.0. Se puede controlar por voz y dispone de una interfaz propia para descargar apps como Netflix, YouTube o Spotify.

Barras de sonido

Aunque todavía son una minoría, también hay alguna barra de sonido que ofrece funcionalidades para convertir un televisor en smart TV. Eso sí, es importante diferenciar aquellas con AirPlay o Chromecast, que se limitan a reproducir el sonido de los dispositivos de Apple en la primera, y de aplicaciones de audio en streaming como Spotify o Deezer en la segunda, de otras que actúan como un set top box al uso.

En todo caso, la verdadera función de una barra de sonido es mejorar el sonido de nuestro televisor, una característica que no ha seguido el vertiginoso ritmo de la imagen pese a iniciativas como los altavoces con ferrofluido magnético de Sony o Crystal Sound de LG, en este sentido, el reducido volumen de su chasis juega en su contra. De hecho, hay modelos – especialmente de gama media y alta, como los QLED de Samsung – que cuentan con una barra de sonido adicional.

Aunque sea una feature adicional que pueda resultar interesante, que una barra de sonido sea "smart" no debería ser un criterio a la hora de elegir una por dos motivos: las escasas propuestas del mercado y si ya hablábamos de software desfasado en televisores, en barras de sonido más de lo mismo. En todo caso, merece la pena apostar por aquellas con sistemas operativos con elevada tasa de actualización

No obstante, si decides apostar por una barra de sonido con sistema operativo, estos son algunos de los factores a tener en cuenta:

Su habilidad procesando tanto formatos de sonido envolvente como la música comprimida (con y sin pérdida de calidad). En el primer caso, hablamos del básico Dolby Digital o los más avanzados Dolby TrueHD o Dolby Atmos, y en el segundo formatos de alta resolución como FLAC o ALAC.

Su potencia nominal de salida (RMS): cuanto mayor, el sonido será más alto y claro.

El número de canales virtuales que es capaz de recrear .

Su conectividad: lo habitual es que al menos incorporen una entrada digital óptica EIAJ/TosLink y otra entrada de línea analógica, en muchos casos no encontramos HDMI ni entradas digitales eléctricas S/PDIF. Respecto a las inalámbricas: Bluetoth y Wi-Fi son los más frecuentes.

TCL TS8011

La TCL TS8011 Fire TV Edition (209 euros), como su nombre indica, integra el popular reproductor multimedia de Amazon en su versión 4K, actuando así como un dos en uno con la ventaja de lo completo y sencillo del ecosistea de Amazon. Es compacta, compatible con la tecnología Dolby Digital Plus y dispone de 2.1 canales con altavoces de graves integrados. Funciona con Alexa

TCL TS8011 Barra de Sonido de 2.1 canales con altavoces de graves integrados – Fire TV Edition Hoy en Amazon por 209,99€

JBL Link Bar

La JBL Link bar (399 euros) es de las primeras barras de sonido con Android TV de serie, lo que nos permite usarla como si de un set top box se tratase. Con Chromecast y Android 8 instalado, podremos acceder a servicios como Netflix o YouTube o instalar otras apps. Además, es compatible con el asistente de voz de Google.

Con un diseño conservador y compacto, su propuesta acústica es sencilla, con 100W de potencia ofrecidos a través de sus dos tweeters y cuatro woofers que entregan una respuesta en frecuencia de entre 75 Hz y 20 KHz. Viene con tres puertos HDMI (uno con ARC)

Consolas

Una solución muy socorrida, sobretodo si eres gamer, es recurrir a tu consola para disfrutar de los servicios en streaming. En los próximos meses Sony y Microsoft prometen renovación de sus modelos y seguro que también hay novedades en este terreno.

Sin embargo, con las Xbox, PlayStation y Nintendo Switch también podemos, de un modo u otro, hacer que nuestra TV sea un poco más inteligente.

Pero antes de nada, hay otra opción: fabricar una consola retro a partir de una Raspberry Pi, por ejemplo la Nintendo Classic Mini e ir cambiando de SD: una con el emulador, y otra con una solución multimedia. No es la solución más fácil ni la más intuitiva a la hora de descargar apps, pero es versátil.

Retornamos a las alternativas comerciales, donde hay una gran ventaja: si hablamos de consolas de esta generación, las aplicaciones están actualizadas. No obstante, si tienes una consola de la generación anterior, como Xbox 360 o PS3, plataformas populares como Netflix o HBO están disponibles.

La más parca en este sentido es la Nintendo Switch a secas – que es la que tiene modo TV –, en la que prácticamente la oferta se ciñe a YouTube. Con PlayStation 4 y Xbox One la experiencia es similar: ambas disponen respectivamente de sus tiendas de aplicaciones desde donde poder descargar y acceder a los principales servicios en streaming.

Lo bueno de PS4 y Xbox son sus apps actualizadas. ¿Lo malo? Navegar con el mando es un horror

En PlayStation Store dispones de Rakuten TV, Flickr, Netflix, Tune In, HBO, Amazon Vídeo... La interfaz es sencilla, navegando en un menú con diferentes categorías mediante el mando y escribiendo a través del panel táctil. En la práctica, es probablemente lo peor: por eso existen mandos a distancia que mejoren la experiencia.

Muy similar es la tienda de aplicaciones de Xbox, donde también están los servicios más populares: Netflix, Disney, Spotify, Prime Video, YouTube... en este caso podemos usar el mando de la consola, pero también conectar adquirir un mando a distancia para agilizar la navegación.

Un punto a favor de Xbox para usarla para contenido audiovisual es que dispone de lector de DVD y 4K UHD Blu-Ray, un rasgo diferencial que, sin ser para smart TV, sí que resultará útil a amantes del cine con buena calidad.

Además, si tu consola lo permite, puedes disfrutar de una experiencia en sonido y vídeo más ambiciosa. Por ejemplo, puedes ver contenido de Netflix en 4K con Xbox X, Xbox S y PlayStation 4 Pro (siempre que tu TV alcance esa resolución); o deleitarte del sonido espacial Dolby Atmos en ambas Xbox One.

