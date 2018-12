Xiaomi Mi Laser Projector, análisis: el producto más caro de Xiaomi no lo es tanto si lo comparamos con otros proyectores láser

Xiaomi nació en 2010 para competir en el mercado de los smartphones, y solo un año más tarde lanzó su primer teléfono móvil, el Xiaomi Mi A1. Hoy, ocho años después, esta compañía china no es solo una marca de móviles a la que parece irle realmente bien (dependiendo del informe que consultemos se posiciona como el cuarto o el quinto fabricante que más terminales vende en el mundo): es una empresa de Internet.

Así es al menos como la definen sus portavoces. De hecho, la marca Mi procede de la denominación «Mobile Internet», que nos permite intuir con bastante claridad que esto no va solo de smartphones. Y así es. Su catálogo aglutina actualmente cientos de productos desarrollados por más de dos centenares de empresas y startups, que son las que sostienen la trastienda de Xiaomi. Una de ellas es, precisamente, la responsable del diseño y la fabricación del proyector láser al que vamos a dedicar este análisis, un producto innovador que sorprende por su precio, que es más alto que el que acostumbran a tener los productos de esta marca. Os propongo que descubramos juntos qué nos ofrece y si este coste está justificado.

Xiaomi Mi Laser Projector: especificaciones técnicas

El corazón de este proyector es un chip DMD (Digital Micromirror Device), un pequeño dispositivo electromecánico utilizado en los proyectores DLP (Digital Light Processing) que, en su versión Full HD, que es la que utiliza este producto de Xiaomi, contiene una matriz con más de dos millones de diminutos espejos de aluminio. Texas Instruments desarrolló esta tecnología a finales de los años 80, pero no se popularizó en las instalaciones domésticas hasta principios de la década pasada, coincidiendo con el pleno apogeo del cine en casa.

El propósito de este artículo no es detallar las peculiaridades de la tecnología DLP, pero no está de más que recordemos brevemente sus propiedades más llamativas porque pueden ayudarnos a intuir qué podemos esperar de este proyector de Xiaomi. Hace ya tiempo que las tecnologías LCD, DLP y LCOS, que son las más utilizadas en los proyectores domésticos, alcanzaron su madurez, lo que ha provocado que todas ellas, cuando están bien implementadas, consigan ofrecernos una calidad de imagen global muy alta.

En cualquier caso, las características de la matriz DMD de la que os he hablado en el primer párrafo de esta sección contribuyen a dar a los proyectores que apuestan por ellas un brillo alto (siempre y cuando la fuente de luz acompañe) y un contraste nativo bastante notable. Por otro lado, la prestación más controvertida de los proyectores DLP deriva de la rueda de color a la que recurren los modelos con una sola matriz DMD para restituir el color. Y es que este componente puede provocar que algunas personas vean un defecto en la imagen, conocido como «efecto arco iris», que puede resultar bastante molesto.

Las tecnologías DLP, LCD y LCOS, esta última bajo la forma de las variantes SXRD de Sony y D-ILA de JVC, nos ofrecen una calidad de imagen muy alta cuando están bien implementadas

Afortunadamente, la mayor parte de los fabricantes de proyectores DLP ha conseguido subsanar los problemas asociados a la rueda de color con bastante eficacia actuando tanto sobre el diseño de la propia rueda como sobre su velocidad de giro y sincronización. Aunque un poco más adelante profundizaremos en la calidad de imagen que nos ofrece este proyector de Xiaomi me parece oportuno adelantaros que en lo que concierne a la reproducción del color ha superado mis pruebas con buena nota.

El otro componente clave de este proyector es su fuente de luz. A diferencia de la mayor parte de las soluciones domésticas que podemos encontrar en el mercado, que utilizan una lámpara de vapor de mercurio, una fuente LED o una lámpara de xenón si es un modelo de gama alta, este proyector de Xiaomi incorpora una fuente de iluminación láser ALPD (Advanced Laser Phosphor Display) de tercera generación fabricada por la empresa china Appotronics.

Esta última tecnología no recurre a un gas sometido a una presión muy alta, que es la técnica utilizada en las lámparas de vapor de mercurio y xenón; apuesta por un haz láser azul no muy diferente al usado, por ejemplo, en las mecánicas de transporte de los reproductores de Blu-ray Disc. La fuente de luz láser ALPD tiene varias ventajas importantes frente a las lámparas de alta presión convencionales, como son una mayor capacidad de entrega de luz, una vida útil más larga, contaminan menos y contribuyen a una restitución del color más precisa. Eso sí, también es notablemente más cara que las lámparas de alta presión y las fuentes LED.

Otra característica importante de este proyector es que, además de los componentes necesarios para generar las imágenes sobre la superficie de proyección, cuenta con un procesador ARM Cortex-A53 de cuatro núcleos y 2 GB de memoria de tipo DDR4 que le permiten ejecutar Android 8.1. No es un proyector «pasivo» tradicional; es un dispositivo relativamente ‘inteligente’ con el que podemos llevar a cabo muchas de las funciones que ponen a nuestra disposición actualmente los Smart TV.

En la imagen que tenéis encima de estas líneas podéis ver que su interfaz no es muy diferente de la que nos ofrecen los televisores con Android TV actualmente. Tenemos acceso a YouTube, a conferencias TED o al catálogo de películas en venta y alquiler de Google Play, entre otras opciones, pero podemos instalar otras apps desde la tienda de aplicaciones de Google. Las que decidamos instalar irán a parar a la memoria flash eMMC de 16 GB preinstalada en este proyector.

Este proyector utiliza una rueda de color de cinco segmentos que le permite reproducir, según Xiaomi, el 85% del espacio de color NTSC

En lo que concierne a la conectividad este dispositivo está bastante bien dotado. Tiene tres entradas HDMI 2.0 (aunque solo una de ellas, la 3, es compatible con el canal de retorno de audio ARC), un puerto Ethernet, WiFi, Bluetooth 4.0, dos puertos USB, etc. Como veis, la conectividad básica está bien resuelta si tenemos presente que es un proyector para cine en casa doméstico y que normalmente estos dispositivos cuentan con dos entradas HDMI, y no con tres. Esa entrada adicional puede marcar la diferencia en un posible escenario de uso en el que, además de un reproductor de Blu-ray Disc y un sintonizador DVB-T podríamos necesitar conectar, por ejemplo, una consola de videojuegos. Y todo ello sin necesidad de recurrir a un selector HDMI.

Un último apunte interesante: este proyector también reproduce el sonido de nuestras películas. Cuenta con dos tweeters y dos altavoces de gama completa atacados por electrónica de amplificación que trabaja en clase D, que es la habitual en los dispositivos en los que es importante ocupar el mínimo espacio posible y consumir poco. Profundizaremos en su calidad de sonido un poco más adelante, pero me parece interesante adelantaros este dato porque refleja con bastante claridad que este proyector aspira a ocupar la posición que reservamos actualmente al televisor del salón, que, como todos sabemos, es el que suele ejercer como eje central de los equipos de cine en casa.

XIAOMI MI LASER PROJECTOR Características TECNOLOGÍA DE IMAGEN DLP con chip DMD de Texas Instruments de 0,47 pulgadas RESOLUCIÓN Full HD (1.920 x 1.080 puntos) FUENTE DE ILUMINACIÓN ALPD 3.0 (láser) BRILLO 5.000 lúmenes VALOR UNIFORME DE BRILLO JBMA > 80% ESPACIO DE COLOR 80 a 85% de NTSC TASA CENTRAL DE CONTRASTE 2.500:1 a 3.500:1 RATIO DE PROYECCIÓN 0,233:1 TAMAÑO DE LA PANTALLA De 80 a 150 pulgadas PROCESADOR T962X Cortex-A53 4 núcleos 1,5 GHz RAM 2 GB DDR4 ALMACENAMIENTO INTERNO Memoria flash de alta velocidad 16 GB eMMC SISTEMA OPERATIVO Android 8.1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WiFi IEEE 802.11ac BLUETOOTH 4.0 / BLE de baja potencia HDR Sí KEYSTONE Corrección keystone 4 y 8 ENFOQUE Eléctrico SONIDO Dolby ALTAVOCES 2 tweeters + 2 de gama completa CONECTIVIDAD 3 x HDMI 2.0 / 1 x S/PDIF / 1 x RJ-45 / 1 x salida de audio jack 3,5 mm / 1 x entrada AV y 2 x USB PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Sensor contra la visión directa ETIQUETA ENERGÉTICA Clase C NIVEL DE EMISIÓN DE RUIDO Modo estándar con temperatura de 25 ℃ < 32 dB CONSUMO ENERGÉTICO 250 vatios (máximo) CERTIFICADO DE SEGURIDAD LÁSER CLASS 1 DIMENSIONES 410 x 291 x 88 mm PESO 7 kg PRECIO 1.895,83 euros

Estas son las ventajas que nos proponen los proyectores láser

En buena parte de las fotografías que ilustran este análisis podéis ver que este proyector de Xiaomi es de tiro ultracorto. Esto significa, sencillamente, que a diferencia de los proyectores convencionales, que requieren estar colocados a una distancia relativamente importante de la pantalla de proyección para que sean capaces de generar una imagen amplia, este Mi Laser Projector puede estar literalmente pegado a la pared. De hecho, a una distancia de solo 50 cm es capaz de recrear una imagen de 150 pulgadas.

El mérito de esta prestación recae en gran parte en la óptica del proyector porque consigue expandir la imagen restituida por el chip DMD, del que hemos hablado antes, introduciendo una distorsión asumible y en gran medida subsanable a través de las opciones de ajuste contempladas por Xiaomi en el menú del proyector. Sin duda, esta es una característica importante porque facilita mucho la ubicación de este dispositivo, pero la especificación que lo hace realmente interesante es su fuente de luz láser. Hay otros proyectores láser en el mercado, por supuesto, pero suelen ser mucho más caros.

Sony y JVC, por citar dos fabricantes de proyectores de cine en casa bien afianzados en este mercado, reservan la fuente de luz láser para sus propuestas de gama más alta. El VPL-VW760ES es uno de los proyectores con esta tecnología de Sony, y el DLA-Z1 es la opción láser dentro del porfolio de JVC. Ambos son dispositivos 4K nativos con un precio que los aleja de la mayor parte de los usuarios (el primero cuesta 15.000 euros y el segundo la friolera de 35.000 euros). Sí, este proyector de Xiaomi es Full HD y no 4K, pero es fácil encontrarlo por debajo de la barrera de los 2.000 euros. La diferencia de precio, como veis, es abismal.

Este proyector de tiro ultracorto puede estar literalmente pegado a la superficie de proyección. A solo 50 cm de distancia es capaz de recrear una imagen de 150 pulgadas

La adopción de una fuente de luz láser conlleva ventajas importantes que permiten a los proyectores que las utilizan aventajar a los dispositivos que recurren a las lámparas de vapor de mercurio, que es la opción más frecuente por su menor precio. Estas son las bazas más llamativas que nos ofrecen los proyectores láser:

La vida útil de la fuente de luz láser es muy larga. Xiaomi anuncia un tiempo de vida de más de 25.000 horas , y no es para nada una cifra descabellada porque algunas fuentes de luz láser ALPD tienen una vida útil de hasta 60.000 horas. Las lámparas de vapor de mercurio raramente consiguen superar, en el mejor de los casos, las 6.000 horas de uso al activar el modo de bajo consumo.

, y no es para nada una cifra descabellada porque algunas fuentes de luz láser ALPD tienen una vida útil de hasta 60.000 horas. Las lámparas de vapor de mercurio raramente consiguen superar, en el mejor de los casos, las 6.000 horas de uso al activar el modo de bajo consumo. Su puesta en marcha es más rápida que la de los proyectores con lámpara de vapor de mercurio. Estas últimas fuentes necesitan que el gas que contienen alcance una temperatura elevada para poder emitir luz, y este proceso de calentamiento suele requerir cierto tiempo. Algunas lámparas tardan más de un minuto en rendir al máximo. El encendido de los proyectores láser, sin embargo, es mucho más rápido porque la fuente de luz está disponible en pocos segundos. De hecho, en este proyector de Xiaomi es considerablemente más lento el arranque del sistema operativo que la inicialización del láser.

porque la fuente de luz está disponible en pocos segundos. De hecho, en este proyector de Xiaomi es considerablemente más lento el arranque del sistema operativo que la inicialización del láser. La capacidad de entrega de luz que tiene una fuente láser es sensiblemente mayor que la de una lámpara de vapor de mercurio. El nivel de brillo de estas últimas suele oscilar entre 2.000 y 2.500 lúmenes, una cifra notablemente inferior a los 5.000 lúmenes que nos entrega la fuente de luz láser de este proyector de Xiaomi. Esta mayor capacidad de entrega de luz nos permite utilizar el dispositivo en espacios con más luz ambiental. Y, además, tiene un impacto claro en la calidad del HDR porque puede contribuir a recuperar más información en las zonas más iluminadas siempre y cuando, eso sí, el manejo del brillo sea el adecuado.

que nos entrega la fuente de luz láser de este proyector de Xiaomi. Esta mayor capacidad de entrega de luz nos permite utilizar el dispositivo en espacios con más luz ambiental. Y, además, tiene un impacto claro en la calidad del HDR porque puede contribuir a recuperar más información en las zonas más iluminadas siempre y cuando, eso sí, el manejo del brillo sea el adecuado. La calidad de la luz entregada por las fuentes láser prácticamente no se degrada a lo largo de su vida útil. Sin embargo, la luz emitida por las lámparas de vapor de mercurio se degrada sensiblemente. Una vez rebasado el 80% de su vida útil la capacidad de entrega de luminosidad de estas últimas lámparas se reduce claramente, lo que puede tener un impacto importante en nuestra experiencia.

a lo largo de su vida útil. Sin embargo, la luz emitida por las lámparas de vapor de mercurio se degrada sensiblemente. Una vez rebasado el 80% de su vida útil la capacidad de entrega de luminosidad de estas últimas lámparas se reduce claramente, lo que puede tener un impacto importante en nuestra experiencia. Una consecuencia directa de la larga vida útil de las fuentes de luz láser es que los proyectores que las utilizan apenas requieren mantenimiento. En este contexto no son muy diferentes de los televisores. Basta que nos preocupemos, sencillamente, de mantener limpias las ranuras de ventilación para permitir que el aire caliente del interior del proyector se renueve correctamente con aire frío procedente del exterior.

Así rinde este proyector con películas

Antes de indagar en la experiencia que nos ofrece este dispositivo cuando lo utilizamos para reproducir películas me parece importante repasar brevemente qué ajustes podemos introducir para cerciorarnos de que nos entrega la máxima calidad de imagen posible. Podemos manipular el nivel de luminosidad que necesitamos para adecuarlo o no a la presencia de luz ambiental, el contraste, la saturación, el tono, la temperatura de color, el impacto del algoritmo de reducción digital del ruido, el enfoque, etc. Este último parámetro se ajusta electrónicamente y no utilizando una rosca mecánica, como cabe esperar de un proyector del nivel que tiene este Xiaomi.

El único ajuste que no me ha dejado completamente satisfecho es la corrección trapezoidal porque, por más que lo he intentado, no he conseguido corregir completamente la deformación introducida por la proximidad del proyector a la base de la superficie de proyección. El margen de maniobra que nos ofrece este parámetro de corrección no está mal, pero los intervalos de ajuste me parecen excesivos y pueden impedirnos que la geometría de la imagen proyectada sea perfecta. En cualquier caso, no es en absoluto nada grave. Durante mis pruebas el desajuste fue lo suficientemente reducido como para apenas percibirlo durante la proyección.

Me parece una buena idea comenzar esta sección del análisis abordando la que sin duda es una de las cualidades más impactantes de este proyector: su capacidad de entrega de luz. Las fotografías que tenéis a continuación no hacen justicia a la calidad de imagen de este dispositivo porque necesitamos permitir que hubiese algo de luz ambiental para poder mostraros el espacio en el que llevamos a cabo la prueba. Aun así, son interesantes porque pueden ayudarnos a ilustrar la experiencia que nos propone este proyector de Xiaomi.

El contraste nativo de este proyector, que es 3.000:1, es muy respetable, pero es inferior al que nos ofrecen los mejores dispositivos SXRD y D-ILA de Sony y JVC

La consecuencia más evidente de su alto nivel de brillo es que es posible utilizarlo en espacios con bastante luz ambiental. El mejor resultado si buscamos unos colores vivos y un contraste potente lo obtendremos en un espacio completamente oscuro, pero en aquellas circunstancias en las que estas condiciones no son posibles también podemos disfrutar este proyector. Otra consecuencia en la que merece la pena que reparemos de la utilización de una fuente de luz láser es el convincente HDR de este proyector. Algunas secuencias de películas como 'La llegada' o 'El renacido' lucen de maravilla gracias a esta tecnología, sobre todo debido a la intensidad que tienen las zonas más iluminadas de cada fotograma.

Aunque el resultado que nos ofrece en este contexto es muy convincente, no es de referencia. Y, en mi opinión, no lo es porque su contraste nativo (3.000:1) es más bajo que el que nos ofrecen, por ejemplo, los proyectores D-ILA de JVC, que son mi actual referencia si nos ceñimos al contraste nativo. Sus propuestas suelen moverse en el rango que va de 40.000:1 a 160.000:1 en los modelos más avanzados. Estas cifras son sorprendentes cuando describen el contraste nativo, y no el dinámico. JVC las consigue combinando su implementación de la tecnología LCOS, un nuevo polarizador de rejilla y una lámpara de alta intensidad.

En la práctica esto significa, sencillamente, que el proyector de Xiaomi es capaz de recuperar una cantidad de información importante en las zonas oscuras, y también de ofrecernos unos negros convincentes, pero no son los mejores que he visto. Muchos de los proyectores SXRD de Sony y D-ILA de JVC, incluso los más económicos, lo hacen mejor en este ámbito. Aunque, eso sí, es justo tener presente que suelen ser más caros y tienen un diseño tradicional (no son de tiro ultracorto como este de Xiaomi), con todo lo que esto conlleva.

En lo que concierne a la restitución del color el resultado que nos ofrece este proyector es también muy satisfactorio. Aunque, de nuevo, no alcanza un nivel de referencia. Una de las películas que utilizo actualmente para evaluar este parámetro es 'Blade Runner 2049', tanto la edición en Blu-ray Disc como en Blu-ray 4K. De hecho, aprovecho esta mención para apuntar un dato importante: este proyector admite señales de entrada con resolución 4K UHD. Eso sí, las procesa y «comprime» la imagen para poder recrearla a 1080p, que es la resolución que puede manejar la matriz DMD integrada en este proyector DLP.

El buen resultado alcanzado por Xiaomi en lo que concierne a la colorimetría posiblemente se apoya en la utilización de una rueda de color de cinco segmentos que incrementa la tasa de emisión de luz roja, según Xiaomi, hasta alcanzar el 18%. En la práctica esto se percibe bajo la forma de unos colores intensos y un rojo vivo que da a algunas de las secuencias de la película dirigida por Denis Villeneuve una estética muy similar a la que pudimos disfrutar en las salas de cine.

No puedo concluir esta sección del análisis sin prestar atención a una de las características de este proyector que más me ha sorprendido: su sonido. Se nota que los ingenieros de Xiaomi se han esmerado porque este es, sin lugar a dudas, el proyector con mejor sonido de cuantos he analizado hasta ahora. Lógicamente, no puede rivalizar con un equipo de audio multicanal dedicado, pero suena mejor no solo que muchos otros proyectores, sino también que muchos televisores.

Para lograr este resultado los ingenieros de Xiaomi han dedicado una parte importante del recinto del proyector a los cuatro altavoces que se responsabilizan de la reproducción de todo el espectro de frecuencias audible. Su punto débil, como cabe esperar, son los graves, que tienen poca resolución y un impacto comedido. Pero los agudos y los medios no están pero que nada mal. Y, además, los amplificadores en clase D que se encargan de excitar estos altavoces consiguen un nivel de presión sonora suficiente para llenar una habitación de más de 40 metros cuadrados como la que utilicé para llevar a cabo este análisis.

También se siente cómodo con juegos

Todo lo que he descrito en la sección anterior aplicado a la reproducción de películas es válido también cuando utilizamos este proyector para disfrutar nuestros videojuegos favoritos. Para probarlo utilicé la Xbox One X habitual en nuestras pruebas y recurrí a varios juegos para esta plataforma, como el estupendo 'Forza Motorsport 4', 'Gears of War 4' y 'Halo 5 Guardians'. ¿El resultado? Fantástico.

Disfrutar estos títulos en una pantalla de 130 pulgadas como la que pude recrear durante las pruebas es una experiencia difícil de olvidar. La calidad de imagen global de este proyector con juegos es muy satisfactoria, a pesar, como expliqué unos párrafos más arriba, de que su contraste no llega a ser sobresaliente. Pero en lo que tiene que ver con los juegos la calidad de imagen y sonido no es lo único que importa. La latencia de entrada puede condicionar seriamente nuestra experiencia porque refleja el tiempo que transcurre desde que llevamos a cabo una acción con el mando de control de la consola hasta que esta tiene efecto en la imagen.

No soy un jugador profesional, pero me encantan los videojuegos y les dedico una parte de mi tiempo libre, por lo que estoy acostumbrado a identificar una latencia de entrada excesiva cuando aparece. Y la de este proyector no es alta. De hecho, mi experiencia con los títulos de acción en primera persona fue muy similar a la que me han ofrecido durante mis pruebas algunos televisores LCD y OLED de gama alta al activar el modo juego. Así que no tengo nada que reprocharle a este proyector en este terreno.

Cabe la posibilidad de que un jugador más avanzado acostumbrado a hilar muy fino con los juegos de acción en primera persona y los títulos de lucha perciba una leve demora al ejecutar algunas maniobras o combos, pero estoy convencido de que la mayor parte de los jugones estará satisfecha con el rendimiento de este proyector. Este comportamiento refleja que el procesado que lleva a cabo es ligero y provoca un desfase en la restitución de la señal de entrada reducido, por lo que lo único que puedo concluir es que sí, este proyector nos ofrece una experiencia muy apetecible con videojuegos.

Xiaomi Mi Laser Projector: la opinión de Xataka

Este producto de Xiaomi no es solo una alternativa muy sólida a cualquier otro proyector doméstico de su rango de precio; también representa una alternativa interesante a un televisor de gran formato. Esta última opción adquiere consistencia gracias a su alta luminosidad, que permite utilizarlo con bastante luz ambiental, y también debido a la dilatada vida útil de su fuente de iluminación láser. De hecho, como defiende la marca china, podemos utilizarlo para reproducir 10.000 películas de dos horas de duración, por lo que es mucho más probable que dejemos de utilizarlo en el futuro por obsolescencia que por agotamiento de la vida útil de la fuente de luz láser.

La larga vida útil de su fuente de luz láser nos permite disfrutar 10.000 películas de dos horas de duración, y la calidad de la luz apenas se verá degradada

Su precio, aunque no lo parezca, también juega a su favor. No estamos acostumbrados a ver productos de Xiaomi con un precio cercano a los 2.000 euros, pero si tenemos presente que los proyectores láser suelen ser bastante más caros, el panorama cambia. Además, como hemos visto, podemos utilizarlo para recrear pantallas de 80 pulgadas en adelante, por lo que su relación tamaño de imagen/precio es más favorable que la que nos ofrecen los televisores LCD LED y OLED con paneles de 75 pulgadas o más. En lo que concierne a su calidad de imagen global hemos visto que no es sobresaliente, pero sí merece un notable alto, por lo que en este ámbito también sale bien parado. Y, de propina, tiene un sonido resultón.

¿Pegas? Pocas, pero hay alguna que a los usuarios nos interesa tener presente. Por un lado, la fluidez con la que podemos movernos a través de la interfaz es mejorable, y el tiempo que requiere el inicio de las apps denota cierta pesadez, algo que este proyector comparte con muchos televisores Android TV. En lo que concierne a la calidad de imagen, como hemos visto, la capacidad que tiene de recuperar información en las zonas en sombra está un paso por debajo de su solvencia en otros frentes, como son la entrega de brillo o la colorimetría.

Y, por último, no puedo pasar por alto que la corrección trapezoidal pone a nuestra disposición un margen de maniobra algo limitado que, en mi caso, no me ha permitido dejar la geometría de la pantalla perfecta. Aun así, el margen de mejora que tiene este proyector en estos apartados no empaña su buen hacer en los otros frentes que he descrito. Sin duda, es un producto interesante tanto para los aficionados al cine en casa como para los jugones. Y está disponible a un precio realmente atractivo si tenemos presente que incorpora una fuente de luz láser. ¿Mi valoración final? Yo lo incluiría en mi lista de deseos, siempre y cuando, eso sí, encajase en mi presupuesto.

Más información | Xiaomi