Ni en el Prime Day estuvo tan barata: esta tele Samsung Mini LED cae de precio a su mínimo histórico

Tras el Prime Day, Amazon sigue ofreciendo muy buenas ofertas. El televisor Samsung QN80F es una buena muestra de ello, y es que ahora mismo se puede comprar en su configuración de 50 pulgadas por el mejor precio que hemos visto hasta la fecha. De hecho, no estuvo tan barata ni en el Prime Day: 494,10 euros.

Un televisor con una buena relación calidad-precio

El Samsung QN80F es un televisor bastante llamativo para el precio que tiene ahora mismo en Amazon. Hablamos de una tele de la gama Neo QLED de Samsung que cuenta con retroiluminación Mini LED, ofreciendo así una calidad visual muy buena para diversos tipos de contenido, ya sea cine y series o videojuegos.

El televisor también cuenta con HDR10+, permitiendo ver contenido compatible con una muy buena calidad. De igual forma, incluye el modo Filmmaker para el cine y unos altavoces que ofrecen una potencia de 30W a cuatro canales y que son compatibles con Dolby Atmos.

Como es costumbre en la marca, el televisor viene con el sistema operativo Tizen y funciona tanto con Alexa como con Google Assistant, por lo que se puede elegir con qué asistente de voz queremos interactuar. Además, viene con función Multi-View para ver varios contenidos a laa vez y cuenta con un modo dedicado a videojuegos denominado Game Motion Plus.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Samsung QN80F hoy ✅ LO MEJOR Su pantalla : cuenta con retroiluminación Mini LED y es compatible con el formato de alto rango dinámico HDR10+.

: cuenta con retroiluminación Mini LED y es compatible con el formato de alto rango dinámico HDR10+. Su sistema de altavoces: no solo ofrece una potencia superior a la media, sino que es compatible con Dolby Atmos. ❌ LO PEOR S u tasa de refresco : pese a ser un televisor de la gama Neo QLED, la tasa de refresco se queda en 60 Hz.

: pese a ser un televisor de la gama Neo QLED, la tasa de refresco se queda en 60 Hz. Sin HDMI 2.1: no cuenta con ningún puerto HDMI 2.1. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor equilibrado en su apartado de imagen y sonido que sea económico y que cuente con muy buenas prestaciones. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un televisor para consumir, contenido de videojuegos, sobre todo si las consolas son de la generación actual. Al no contar con una alta tasa de refresco, no con puertos HDMI 2.1, no podrás exprimir las características de las consolas.

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Imágenes | Samsung

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