El portátil barato de ASUS con Windows 11 que es un chollo para la vuelta al cole está a precio mínimo histórico

La vuelta al cole ya ha empezado para muchos niños, aunque algunos todavía tienen unos pocos días de descanso más hasta regresar a las aulas. Si estás ultimando las compras del nuevo curso y se necesita un ordenador portátil, el ASUS F415JA está de oferta a precio mínimo histórico en Amazon, por 349 euros.

Comprar ordenador portátil barato para la vuelta al cole

Con un precio de venta al público recomendado de 399 euros, este ordenador portátil ASUS económico se puede comprar todavía más barato en Amazon a 349 euros; su precio mínimo histórico con descuento de 50 euros. Sus especificaciones son adecuadas para uso doméstico y estudiantil.

El ASUS F415JA-EK1807W es un ordenador portátil con pantalla de 14 pulgadas, resolución Full HD y 250 nits de brillo. Sus dimensiones son de 21,6 x 32,54 x 1,99 cm y el peso aproximado es de 1,6 kg; si bien no es el equipo más ligero, el conjunto permite transportarlo sin mucho problema y de manera más o menos cómoda.

Integra el procesador Intel Core i3 de décima generación junto a 8 GB de memoria RAM (ampliable a 16 GB) y 256 GB de almacenamiento interno SSD. No son las prestaciones más punteras, pero suficientes para ejecutar con soltura el sistema operativo Windows 11 y hacer tareas domésticas y estudiantiles del tipo navegación web, ofimática, consumo de series y películas o videojuegos por streaming (Stadia, GeForce Now, Xbox Cloud Gaming, etc.)

Dispone de Wi-Fi 5, conectividad Bluetooth, dos puertos USB 3.0 y dos USB 2.0, HDMI. Se trata de un ordenador portátil relativamente básico, pero con unas características más que decentes para su precio.

