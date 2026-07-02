PcComponentes tiene la tele perfecta para quienes busquen una pantalla grande. Y además es muy barata

PcComponentes está lanzando muchísimas ofertas esta semana, por lo que no es difícil encontrar algo que se ajuste a lo que estemos buscando o a nuestras necesidades. Si pensabas renovar el televisor del salón y querías aprovechar para dar el salto a un modelo con una gran diagonal, la tienda tiene el LG 65NANO81A6A por un precio de 439 euros en lugar de 899 euros.

Una tele de 65 pulgadas con un precio ajustado

El LG 65NANO81A6A es un televisor de la gama NanoCell que en este caso destaca sobre todo porque incorpora una pantalla que tiene una diagonal de 65 pulgadas, un tamaño bastante grande para consumir todo tipo de contenido, ya sea cine y series, videojuegos o deportes.

Este televisor pertenece a la gama de entrada de la marca, por lo que más allá de la diagonal de su pantalla, nos encontramos con especificaciones básicas. Su panel ofrece una tasa de refresco de 60 Hz, que para ver películas y series es más que suficiente, pero se queda corta si pretendes tener la mejor experiencia en videojuegos de consolas de la generación actual, que alcanzan hasta los 120 fps.

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Su sistema de sonido ofrece una potencia de 20W a 2.0 canales, el estándar de este tipo de televisores. No es compatible con Dolby Atmos, pero sí que lo es con Dolby Digital, por lo que, pese a que no alcanza la misma inmersión, sí que ofrece una experiencia de audio envolvente.

⚡ EN RESUMEN: oferta del LG 65NANO81A6A hoy ✅ LO MEJOR S u diagonal : incorpora una pantalla de 65 pulgadas, un tamaño bastante grande para consumir contenido.

: incorpora una pantalla de 65 pulgadas, un tamaño bastante grande para consumir contenido. Su precio: teniendo en cuenta el tamaño de su pantalla, tiene una buena relación calidad-precio. ❌ LO PEOR Su tasa de refresco : para cine y series está bien, pero para gaming se queda justita.

: para cine y series está bien, pero para gaming se queda justita. Su apartado de sonido, que no destaca prácticamente en nada salvo su compatibilidad con Dolby Digital. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor sencillo que tenga una pantalla bastante grande, sobre todo si no quieres gastarte mucho dinero y quieres consumir mucho contenido de cine y series y no tanto de videojuegos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Lo que más vas a hacer es jugar a videojuegos, ya que la tasa de refresco se queda muy justita, algo que notarás en videojuegos de ordenador y de consolas de la generación actual.

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Imágenes | LG

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