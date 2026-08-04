PcComponentes tiene de oferta el gadget perfecto para crear una buena iluminación en la tele. Ideal para ver pelis y series

La tecnología Ambilight es exclusiva de algunos de los televisores de la marca, pero hay otras opciones para poder tener una tecnología similar en prácticamente cualquier tele. Un buen ejemplo lo tenemos en el Govee H6098 que podemos encontrar en PcComponentes por un precio de 49 euros (antes 69,99 euros).

Govee H6098 PVP en PcComponentes — 49,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un kit bueno, bonito y muy barato

El Govee H6098 es un kit que destaca principalmente por todo lo que viene en su interior. En primer lugar tenemos una tira LED para televisores con diagonal de entre 55 y 65 pulgadas que se ha de colocar en la parte trasera del televisor a través de la cinta adhesiva, de tal forma que que sede adherida para poder tener una buena experiencia.

También incluye una cámara que se debe colocar en la parte superior del televisor enfocando a la pantalla. Esta cámara no graba, sino que capta los colores que se están reproduciendo en el televisor para transmitirlos a la luz LED para que así se puedan reproducir desde ahí.

La utilidad reside en eso mismo: capta los colores y los reproduce en los LEDs. Esto crea una experiencia más inmersiva, pero sobre todo mucho más particular. Reproduce los colores en tiempo real, pero también funciona mediante sonidos, algo especialmente útil si reproducimos música desde el televisor. Además, el kit se puede encender o apagar mediante comandos de voz a través de Alexa o Google Assistant.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Govee H6098 hoy ✅ LO MEJOR El precio : normalmente este kit tiene un precio más elevado.

: normalmente este kit tiene un precio más elevado. La utilidad: es ideal para tener una experiencia muy diferente viendo películas o jugando a videojuegos. ❌ LO PEOR No es compatible con televisores con diagonal inferior a 55 pulgadas o superior a 65 pulgadas. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un televisor de entre 55 y 65 pulgadas y quieres tener una experiencia similar a la que ofrece la tecnología Ambilight de Philips. ⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes un televisor de entre 55 y 65 pulgadas. Para ello, hay que elegir otras configuraciones del kit de Govee, pero tienen otros precios.

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Imágenes | Govee

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