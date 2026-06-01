Parece un error pero es real: AliExpress tumba el precio de esta tele Xiaomi y la deja por solo 88 euros

Encontrar una televisión secundaria para la cocina, el dormitorio o tu segunda residencia no siempre es fácil si no quieres renunciar a un sistema inteligente moderno y fluido. No obstante, Xiaomi tiene la respuesta para quienes buscan las tres "B" (bueno, bonito y barato) y AliExpress se ha encargado de ponerle un precio ridículo: 88 euros aplicando el cupón 'SSES10'.

Concretamente, se trata de la Xiaomi TV A de 32 pulgadas (2025), un modelo perfecto para jubilar esa tele vieja que tienes en la cocina o el dormitorio o perfecta para llevártela a la casa del pueblo o el piso de la playa sin que tu cartera se vea resentida.

Compacta por fuera, inteligente por dentro

Que no te engañe su tamaño ni su precio de derribo. A diferencia de otras televisiones baratas del mercado que vienen con sistemas operativos lentos y desactualizados, esta Xiaomi TV A 32 destaca por incluir Google TV. Este sistema operativo destaca por su interfaz rápida, las recomendaciones personalizadas y Chromecast integrado, para que puedas lanzarle contenido desde el móvil en apenas segundos.

En el apartado estético, destaca por su diseño de pantalla premium sin marcos. Al reducir los bordes al mínimo, la tele aprovecha mucho mejor el espacio, ofreciendo una mayor sensación de inmersión y luciendo genial en cualquier rincón, ya sea apoyada en sus patas o colgada en la pared.

A nivel de imagen y sonido, cuenta con resolución HD ideal para su tamaño, tecnologías de mejora de color y un sistema de audio compatible con Dolby Atmos y DTS-X, lo que garantiza un sonido claro para poder enterarte de las noticias mientras cocinas o ver tu serie favorita antes de dormir. Además, incluye un mando a distancia Bluetooth con micrófono para que puedas pedirle lo que quieras a Google Assistant mediante comandos de voz.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv xiaomi tv a 32 2025 hoy ✅ LO MEJOR Adiós a los menús lentos: Si algo penaliza a las Smart TV económicas, es un software pobre. En esta Xiaomi TV A ocurre todo lo contrario: Google TV corre con total soltura, permitiendo navegar entre Netflix o YouTube sin esperas y controlando todo con comandos de voz.

Si algo penaliza a las Smart TV económicas, es un software pobre. En esta Xiaomi TV A ocurre todo lo contrario: Google TV corre con total soltura, permitiendo navegar entre Netflix o YouTube sin esperas y controlando todo con comandos de voz. Experiencia auditiva envolvente: No es solo imagen; el sonido también importa. Gracias a la compatibilidad con Dolby Atmos, este televisor logra un audio mucho más inmersivo y cristalino, algo prácticamente inédito en dispositivos tan asequibles. ❌ LO PEOR ¿Suficiente resolución para 2026? El panel se queda en la resolución HD, un estándar que se siente algo antiguo a estas alturas, donde el Full HD debería ser el mínimo exigible. Esto se traduce en que la nitidez flojea en las distancias cortas, haciéndose visibles los píxeles en los textos. Sin embargo, para un visionado más lejano (como desde el sofá o la cama), cumple sin problemas.

El panel se queda en la resolución HD, un estándar que se siente algo antiguo a estas alturas, donde el Full HD debería ser el mínimo exigible. Esto se traduce en que la nitidez flojea en las distancias cortas, haciéndose visibles los píxeles en los textos. Sin embargo, para un visionado más lejano (como desde el sofá o la cama), cumple sin problemas. Un hardware que cumple con lo justo: Los 1,5 GB de RAM son el talón de Aquiles del rendimiento. Aunque la optimización del software salva los papeles para reproducir streaming convencional, notarás tirones o ciertos retrasos si intentas forzar la máquina abriendo aplicaciones pesadas con rapidez o utilizando juegos. 💡 CÓMPRALO SI... Tu objetivo es ver las noticias por la mañana o relajarte con una serie en la cama, su precio hace que no tenga rival en este tipo de escenarios. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes la intención de conectarlo a un ordenador o a una videoconsola. Al quedarse en resolución HD, la densidad de píxeles en distancias cortas es muy baja, lo que emborronará los textos y los gráficos, provocando fatiga ocular si pasas varias horas frente a la pantalla.

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