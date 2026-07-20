Pantalla OLED gigante y almacenamiento de sobra: este portátil Asus está ahora por menos de 500 euros

Encontrar un ordenador portátil equilibrado para el día a día por menos de 500 euros suele implicar una lista de sacrificios, especialmente en lo que respecta a la calidad de la pantalla. Sin embargo, en Powerplanet hemos encontrado una oferta bastante interesante para quienes quieren renovar su portátil sin gastar mucho. Ahora, puedes comprar el Asus Vivobook 16 OLED rebajado, por 469,38 euros.

Portátil ASUS VivoBook 16 OLED M1605NAQ-SH031W 90NB1832-M00DM0 16GB/512GB 16 pulgadas OLED PVP en Powerplanet — 469,38 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un portátil equilibrado y con una pantalla sobresaliente

La principal virtud de este portátil Asus es su pantalla OLED de 16 pulgadas en formato 16:10. A diferencia de los habituales paneles LCD de esta gama de precio, la tecnología OLED garantiza negros puros, un contraste infinito y una buena fidelidad de color, por lo que es ideal tanto para ver plataformas de streaming como para editar fotografía de forma amateur. En cuanto al sistema operativo que trae, es Windows 11 Home.

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En el corazón del dispositivo encontramos un combo de rendimiento muy difícil de ver por debajo de los 500 euros. Cuenta con un procesador AMD Ryzen 5 150 de seis núcleos, respaldado por 16 GB de memoria RAM DDR5 y un almacenamiento SSD de 512 GB. Esta configuración asegura un arranque instantáneo del sistema operativo y una multitarea fluida.

En el lado negativo, para ajustar tanto el precio, Asus no incluye el cargador en la caja, por lo que tendrás que aprovechar un cargador USB-C compatible con Power Delivery de al menos 65 W que tengas por casa o adquirir uno por separado. Asimismo, la pantalla se queda anclada en una tasa de refresco nativa de 60 Hz y su chasis abusa del plástico, algo esperable pero que conviene tener en cuenta.

⚡ EN RESUMEN: oferta para ordenador portátil asus vivobook oled 16 hoy ✅ LO MEJOR La pantalla OLED es imbatible en este precio: contar con un panel de 16 pulgadas, negros puros y una precisión de color tan alta por menos de 500 euros es un salto de calidad brutal para ver contenido multimedia o editar fotos amateur.

contar con un panel de 16 pulgadas, negros puros y una precisión de color tan alta por menos de 500 euros es un salto de calidad brutal para ver contenido multimedia o editar fotos amateur. Formato ideal para productividad: su relación de aspecto 16:10 ofrece más espacio vertical en la pantalla, lo que reduce la necesidad de hacer scroll al trabajar con documentos de texto, código o páginas web. ❌ LO PEOR Fluidez anclada en los 60 Hz... Aunque la calidad del panel OLED es excelente en contraste, no ofrece una alta tasa de refresco (como 90 o 120 Hz), quedándose en los valores estándar tradicionales.

Aunque la calidad del panel OLED es excelente en contraste, no ofrece una alta tasa de refresco (como 90 o 120 Hz), quedándose en los valores estándar tradicionales. Viene sin cargador en la caja... Asus ha adoptado una política drástica de ahorro y obliga a usar un cargador USB-C Power Delivery de al menos 65 W que tengas en casa o a comprar uno aparte. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas la mejor experiencia visual posible para ver películas, series o editar contenido multimedia sin gastar el doble de presupuesto. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu prioridad son los videojuegos exigentes, ya que la gráfica integrada (AMD Radeon 660M) sirve para títulos casuales, pero se ahogará con juegos AAA de última generación.

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