Las ofertas del Black Friday 2020 recomendadas por los editores de Xataka

El Black Friday 2020 lleva ya unos días inundándonos de ofertas, y eso que hasta mañana no es el día D. Hoy te traemos las ofertas recomendadas por los editores de Xataka, de manera que puedas tener varias ideas para comprar, tanto si es para ti ahora como si quieres adelantar las compras de Navidad.

AirPods Pro

La recomendación de Cristian Rus

"De todas las ofertas de este Black Friday una de las que más me ha llamado la atención es sin duda la de los AirPods Pro. Disponibles por 188 euros son una de las mejores compras en auriculares inalámbricos que se puede hacer ahora mismo. posiblidades Los AirPods Pro son además el último modelo de Apple, por lo que cuenta con las funciones más exclusivas que ha sacado la marca para productos de sonido. Pocas marcas de la competencia han conseguido un producto tan redondo en cuanto a características se refiere. Es la cancelación de ruido, pero también el sonido espacial o su considerable autonomía."

Amazon Echo 4.ª generación

La recomendación de Antonio Sabán

"Mi recomendación es el Amazon Echo 4 junto a la bombilla por 69,99 euros. Tengo un Echo Dot en casa, y aunque apenas lo uso por su parte inteligente, me encanta utilizarlo como altavoz para Spotify. Si estoy reproduciendo desde el ordenador o el móvil, y elijo el Echo como salida, el cambio es instantáneo. El nuevo Echo 4 suena muchísimo mejor que el mío, así que quien quiera una gran calidad de sonido por el precio de la oferta está de buenas. Por lo demás, se lleva el mejor asistente que hay para este tipo de dispositivos."

Nuevo Echo (4.ª generación), Antracita + Philips Hue White Bombilla LED E27 PVP en Amazon 69,99€

Amazon Echo Dot 4.ª generación

La recomendación de Mario Arroyo

"Una de mis recomendaciones está relacionada con dispositivos del hogar conectado. Estamos en plena era de los altavoces inteligentes con asistentes de voz integrados, y este Black Friday 2020 hemos visto muchas rebajas en este tipo de dispositivos de la gran mayoría de marcas. Sin duda alguna me quedo con la rebaja de precio de la nueva versión del Echo Dot de Amazon, el de 4ª generación. Con una rebaja del 50%, podremos conseguir este nuevo altavoz con Alexa integrado por un precio de 29,99 euros, siendo muy atractivo tanto para uso personal como para hacer un regalo a algún amigo o familiar."

La recomendación de Javier Pastor

"Difícil competir con los nuevos Amazon Echo Dot de 4ª generación, que durante estos días están a 29,99 euros en lugar de los 59,99 euros habituales. El pequeño altavoz inteligente se ha renovado con mejor sonido, un formato mucho más llamativo y con la posibilidad además de combinar dos para tener sonido estéreo (o con un Amazon Sub para tener graves más potentes)."

Nuevo Echo Dot (4.ª generación) | Altavoz inteligente con Alexa | Antracita PVP en Amazon 29,99€

Amazon Echo Show

La recomendación de Frankie MB

"Si ya estás buscando el regalazo de navidad, el Echo Show 8 es un acierto seguro. Y lo mejor es que con motivo del Black Friday está rebajado a la mitad, y se queda en 64,99 euros. El asistente de Amazon no solo sirve para ofrecerte música, resolverte dudas, hacer tus compras online o controlar tus dispositivos de hogar, sino que también saca partido de su pantalla HD de 8 pulgadas para enviar mensajes, hacer videollamadas e incluso ver las películas de Prime Vídeo. Absolutamente recomendable, y todavía más a ese precio."

Presentamos el Echo Show 8: mantén el contacto con la ayuda de Alexa, tela de color antracita PVP en Amazon 64,99€

Amazon Eero

La recomendación de José García

"Mi recomendación es que si tenéis problemas de WiFi en casa, lo típico que no llega a un cuarto o llega con poca potencia, probéis Amazon Eero. Es un sistema WiFi Mesh que he tenido ocasión de probar, que he instalado en casas de algunos amigos y que funciona extremadamente bien. En Amazon lo podéis encontrar rebajado a 167,40 euros. Por ese precio os lleváis tres nodos suficientes para cubrir una casa grande. La configuración es más sencilla que el mecanismo de un chupete, todo se hace desde una app para el móvil y el rendimiento es sobresaliente. Es verdad que como tirar un cable Ethernet no hay nada, pero no todos podemos hacer obras en casa o tenemos la posibilidad de hacerlo. Ya os digo, si queréis evitar los puntos ciegos de WiFi, una red WiFi Mesh es la solución."

Presentamos el sistema wifi de malla Amazon eero: 3 unidades PVP en Amazon 167,40€

Apple Watch SE

La recomendación de Javier Lacort

"El Apple Watch SE, recién lanzado, con el chip S5, a partir de 249 euros, me parece un producto con una relación calidad / precio fantástica. Especialmente como puerta de entrada al Apple Watch para quien nunca ha tenido uno: se lleva la misma experiencia que con el Series 6 (solo sacrifica la pantalla 'always on' y algún extra de salud) a mucho menor precio, quizás para ir a por un modelo superior dentro de unos años si le convence el producto o para convencerse de que no le encaja a un precio más asumible como pérdida."

Crock-Pot Duraceramic CSC026X

La recomendación de Javier Jiménez

"A Pablo de Tarso le cambió la vida una ceguera en las puertas de Damasco; a Newton, una manzana una tarde en Woolsthorpe Manor; a Coleridge, la cúpula de Xanadú vista una noche entre sueños. A mi me la cambió aquella cucharada. No, en serio: si hay una sola cosa que me haya cambiado la vida este año ha sido el slow cooker”. Perdonad la autocita, pero ese es mi yo de 2018 gritando a los cuatro vientos que me había enamorado de mi olla de cocción lenta. Hace un par de días, mientras preparaba una sopa de cebolla de esas que se te caen las lagrimas con solo probarla, mi Crockpot murió. Agur. Caput. Arrivederci. Y, os puedo asegurar, que solo hay una cosa que me ha arreglado la semana: pensar que en el BlackFriday podría comprar otra. Y, aquí entre nosotros, lo mejor que he visto es esta Crock-Pot Duraceramic CSC026X por 78,15 euros que, además de hacer de slow cocker, te permite usar la olla de cerámica en la vitrocerámica para sellar carne o aligerar sofritos. No sustituirá a mi vieja crockpot en mi corazón, pero en la cocina ya le estoy buscando hueco."

Cyberpunk 2077

La recomendación de Yúbal Fernández

"Llevo literalmente varias semanas peleándome con el hype y meditando si comprar el Cyberpunk 2077 de salida o esperar a que llegue el año que viene su parche para nueva generación. Sin embargo, el que en Media Markt lo tengan ofertado 10 euros más barato ha hecho que al final acabe reservándolo. Se te queda por 49,90 euros en PS4 y Xbox One, y 44,90 euros para PC con su operación renove. La operación renove funciona de esta manera, cuando vayas a recoger el juego o te lo traigan a casa, tienes que dar uno viejo de PS3, PS4, Xbox 360 o Xbox One a cambio. Yo tengo un 'The Last of Us' que me compré de salida en casa, el único juego que no vendí de PlayStation tras pasarme a Xbox con la Series X, por lo que no me cuesta darlo a cambio de 10 euros. Los juegos son de la generación anterior, pero funcionan en PS5 y Xbox Seres X y S, y se actualizarán gratis con un parche de mejoras gráficas el año que viene."

Fairy Original Limón

La recomendación de Amparo Babiloni

"La mejor oferta que he visto en Amazon por el Black Friday es... un pack de pastillas para el lavavajillas. Sinceramente creo que es una de esas cosas que de verdad vale la pena comprar en estas ofertas flash. Ya pasó en el Prime Day y se ha vuelto a repetir. Éstas de Fairy traen 125 unidades y cuestan normalmente 19,99 euros, pero ahora se pueden encontrar por 13,99 euros. También están las de Finish que traen 110 pastillas y cuestan 12,99 euros. Personalmente prefiero las primeras porque traen más y las de limón huelen de maravilla. Teniendo en cuenta que pongo el lavavajillas, como mucho, cada dos días (a veces más), tengo para mínimo un año. Lo sé, un día eres joven y al siguiente estás recomendando una oferta en pastillas para lavavajillas, pero no me arrepiento de nada xD"

Fairy Original Limón - Pastillas para Lavavajillas Todo en 1, 125 Cápsulas (5 x 25) PVP en Amazon 13,99€

Fire TV Cube

La recomendación de Gabriela González

El cubo de Amazon es como la versión premium del Fire TV Stick, hace lo mismo pero le añades control de voz con Alexa y resolución 4K. Está rebajado 40 euros hasta quedarse en 79,99 euros. En mi opinión la experiencia que ofrece es muy superior a Android TV, incluso con todo el contenido de Prime ahí al frente, si ignoras esa parte la navegación es bastante cómoda, el sistema es muy, muy rápido, y puedes configurar tu tele para que se encienda y apague con el mando del cubo y con comandos de Alexa. Y la calidad de imagen es excelente también."

Presentamos Fire TV Cube | Reproductor multimedia en streaming con control por voz a través de Alexa y Ultra HD 4K PVP en Amazon 79,99€

Fitop LED con Alexa

La recomendación de Samuel Fernández

"Desde hace tiempo tengo un par de focos con trípode para las fotografías que hago en el trabajo, pero son bombillas potentes y de mucho consumo así que andaba a la busca y captura de un par de reemplazos en LED, y finalmente he encontrado estas Fitop LED con Alexa en este Black Friday por 23,99 euros, y no me he resistido a comprarlos. Por precio y por posiblidades. Hablo de una pareja de bombillas LED de 10W (equivalentes a 90W) que además pueden cambiar de color y son compatibles con los sospechosos habituales (Alexa, Assistant y Siri). Vi la oferta y no me pude resistir. Yo las he comprado para fotografía pero nada te impide colocarlas en tu dormitorio o en el salón. Una buena compra."

Fitop Bombilla Alexa LED Inteligente WiFi Regulable 10 W 1000 LM Lámpara, E27 Multicolor Bombilla Compatible con Alexa, Echo e Google Home, A19 90W Equivalente RGBCW Color Cambio Bombilla, 2 Pcs PVP en Amazon 23,99€

Freebuds Pro

La recomendación de Iván Linares

"He estado mirando varios auriculares TWS para complementarlos con los Buds de OnePlus, que no termina de gustarme su forma. Así que anoté en mi lista de favoritos de Black Friday los auriculares Huawei Freebuds Pro, bajo mi opinión son una de las mejores opciones del mercado en su línea de precio. La calidad de audio que prometen, y su cancelación activa de audio, son muy golosos: a los 139 euros que valen en Amazon me parecen una compra genial."

HP 15s-eq0008ns

La recomendación de María González

"Mi primera recomendación es ideal para quien busque un portátil potente para trabajar: el HP 15s-eq0008ns que se queda por 599 euros en El Corte Inglés, que de hecho se ha comprado un familiar tras mi recomendación. No tiene sistema operativo, ojo, pero por lo demás sus especificaciones son muy buenas: AMD Ryzen 7, 16GB de RAM, SSD de 512 GB... Si lo quieres para jugar se te quedará corto, pero por lo demás es un gran portátil para trabajar y hacer un uso intenso de él por 600 euros."

Portátil HP 15s-eq0008ns PVP en El Corte Inglés 599€

Huawei Watch GT Sport

La recomendación de Rubén Márquez

"Llevo años con un Pebble Time Round y podría haber seguido muchos más con él sobre mi muñeca, pero la mala suerte quiso que la empresa se fuese a freír espárragos y que yo me quedase sin nuevos modelos los que agarrarme. Además, ahora el reloj ha decidido que le vale con dar sólo la hora. Echando de menos notificaciones y demás cucamonadas tenía toda la intención de agarrarme a algún smartwatch este Black Friday y, tras una buena oferta del Huawei Watch GT Sport me he lanzado de cabeza a por él con su rebaja a 69 euros. Si lo querré tanto como he querido a mi viejo Pebble es algo que, a pesar del chiste, el tiempo dirá.

LG OLED55CX5LB

La recomendación de Juan Carlos López

La oferta más irresistible de todas las que se han cruzado en mi camino durante este Black Friday es la del LG OLED55CX5LB, la versión de 55 pulgadas del televisor CX de LG con panel OLED. Tuve la ocasión de analizarlo a fondo hace varias semanas y me encantó por lo bien que resuelve el cine, y, sobre todo, por su sobresaliente rendimiento con videojuegos. De hecho, tiene prácticamente todo lo que un jugón puede exigir: cuatro puertos HDMI 2.1, un tiempo de respuesta de aproximadamente 1 ms, una latencia de 13,6 ms, y, por último, compatibilidad con FreeSync de AMD y G-SYNC de NVIDIA. El precio oficial de este televisor es algo superior a los 1.700 euros, pero durante el Black Friday podemos hacernos con él por 1199 euros, por lo que es una oportunidad estupenda para aquellos cinéfilos y jugones que pueden permitírselo."

La recomendación de César Muela

"La tenía en mi lista de deseos para el Black Friday y ha acabado cayendo la LG OLED55CX5LB porque está a un precio tremendo (de hecho, con la oferta se queda a 50 euros más cara que la de la serie inferior, la serie BX). Mi compañero Juan Carlos ya la analizó en profundidad en Xataka y os contaré cuando la pruebe, pero teniendo en cuenta que vengo de una tele de 32" y HD, creo que voy a notar bastante la diferencia."

TV OLED 55" - LG OLED55CX5LB, UHD 4K, (3840 x 2160 píxeles), A9, 4 x HDMI 2.1, 3 x USB 2.0, A, Negro PVP en Media Markt 1199,00€ PVP en Fnac 1299,00€

Logitech G29

La recomendación de Frankie MB

"Si te apasionan el motor y los videojuegos, seguramente le habrás seguido la pista al Logitech G29. Licenciado por PlayStation para PS4, PS3, PC y Mac. Se queda por 199 euros, una rebaja a la mitad de su precio original que es una oportunidad excepcional de hacerse con un volante con tecnología Force Feedback de dos motores. Como detalles a destacar, su diseño recubierto en cuero cosido a mano se complementa con un discreto panel de leds y palancas de cambio. Además, incluye pedales de acero inoxidable."

Moleskine - Set de Escritura Inteligente

La recomendación de John Tones

"Tengo el capricho de un bloc de notas con tinta inteligente, y la rebaja de un tercio de su precio original puede ser la excusa perfecta para pillarlo. Sigo tomando notas "analógicas" para trabajar, pero sobre todo para organizar mis proyectos personales, porque me ayuda a estimular la creatividad, así que me parece que un invento de este tipo será práctico. Como al final no deja de ser un capricho, me parece conveniente que sea un producto Moleskine, que cuidan tanto la estética hasta niveles extremos. Es el set de escritura inteligente, que cuesta 99,90 euros. ¡Y encaja perfectamente con el resto de mis libretas de la casa!"

Nest Audio

La recomendación de Iván Linares

"El Nest Audio me parece una de las mejores recomendaciones para quien busque un altavoz inteligente. Tengo un Google Home y me atrae la idea de incluir el nuevo Nest Audio en el comedor para crear un conjunto estéreo en la estancia. La sencillez de Assistant me parece básica, también la calidad de audio para el precio que tiene: por los 79 euros que vale en la tienda de Google no se puede pedir mucho más. Quizá los Amazon Echo sean mejor alternativa, pero yo prefiero el ecosistema de Google."

Nord VPN

La recomendación de César Muela

"Si Nord VPN no es el mejor VPN del mercado, se le queda muy cerca. Yo lo llevo usando varios años y funciona de maravilla. La oferta que tienen ahora en su web oficial te garantiza un gran VPN por menos de tres euros al mes durante los próximos 27 meses."

Nord VPN. Cifra tu conexión de internet para proteger tus datos y tu privacidad PVP en Tienda Nord VPN 75,65€

Oppo Find X2 Lite 5G

La recomendación de Mario Arroyo

"Una de las ofertas que más me ha llamado la atención de este Black Friday es la del Oppo Find X2 Lite 5G. Un teléfono que de salida tenía un precio de 499 euros, se ha rebajado hasta los 289 euros, siendo esta una de las bajadas de precio más grandes que he visto este Black Friday. Considero que por el precio al que lo podemos encontrar en la oferta, es un teléfono de lo más recomendable, con unas especificaciones bastante interesantes, como su procesador Snapdragon 765G o su gran pantalla AMOLED de 6,4 pulgadas. Si estás buscando un teléfono de gama media, esta oferta es para tenerla muy en cuenta."

Philips Hue

La recomendación de Eva Rodríguez

"La domótica es cara, por eso tengo marcado en mi calendario fechas como esta para ir haciendo de mi hogar una casa un poquito menos tonta. Es cierto que hay marcas y marcas, pero apostar por las Philips Hue es ir a lo seguro, por lo bien que funcionan, su durabilidad, su compatibilidad con los tres principales asistentes y la calidad de luz que ofrecen. La pega es su precio, por eso en fechas como estas es el momento ideal para hacer acopio de bombillas o, en caso de no haber probado nunca, lanzarse a por un kit con el hub, que está rebajado a 84,99 euros."

PlayStation Plus

La recomendación de Frankie MB

"El servicio de PlayStation Plus le da un gran valor extra a la experiencia PlayStation, tanto si acabas de estrenar una PS5 como si quieres sacarle un partido extra a tu PS4. No solo habilita el juego online, sino que te permite disfrutar de ventajas e incentivos exclusivos, como precios rebajados y una selección mensual de juegos. Además, en PS5 te da acceso a PS Plus Collection, una selección de más de 20 juegazos de Sony, incluyendo God of War, Uncharted 4 o Bloodborne. Aprovecha que está rebajado y activa o renueva tu suscripción. Ahora, mismo, hay una oferta promocional en varias tiendas por 44,99 euros."

Samsung QE65Q95T

La recomendación de María González

"Mi otra recomendación es la tele que me compraría ahora mismo: la Samsung QE65Q95T por 1.599 euros. Es el modelo top 4K de Samsung de este 2020 y está a un precio muy muy rebajado. En nuestro análisis podéis ver las pruebas a las que la sometió nuestro compañero Juan Carlos y salió muy bien parada: pese a ser un televisor QLED hace una gran gestión de negros y ese HDMI 2.1, aunque único, la hacen ideal para aquellos que vayan a dar el salto a la nueva generación de consolas. Además de un gran diseño, cable One Connect y sistema operativo Tizen.

Samsung S34J552

La recomendación de Anna Martí

"Llevo dos o tres Black Friday, Amazon Days y similares buscando un monitor con una buena rebaja que sobre todo tuviese buena resolución y fuese panorámico. Mi idea era pillar un 4K, pero al ver que en el Twitter de Xataka aparecía este ofertón no lo dudé demasiado, sobre todo preguntando opiniones y viendo que hasta mis compañeros más entendidos me decían que era un súper precio. Se trata del Samsung S34J552 por 299 euros, un monitor UltraWide QHD LED de 34 pulgadas que estaba a 449 euros según Amazon (aunque llegó a estar a 379 euros), con dos HDMI y que puede mostrar contenido de dos fuentes distintas. La verdad es que creo que es una buena rebaja y que puede ser un buen monitor si primamos resolución ante tasa de refresco, es decir, más para trabajar que para jugar."

Samsung S34J552 - Monitor de 34" UltraWide QHD (3440x1440, 4 ms, 75 Hz, FreeSync, LED, VA, 21:9, 3000:1, 300 cd/m², 178°, HDMI, PBP, PIP, Base en V) Negro PVP en Amazon 299,00€ PVP en PC Componentes 462,17€

Sharp HT-SBW800

La recomendación de Jesús Quesada

"Mi oferta es la barra de sonido Sharp HT-SBW800 de 570W y Dolby Atmos está a 299 euros en Amazon por el Black Friday, su precio mínimo. Es una barra de sonido de gama alta con subwoofer inalámbrico, mucha potencia (570W) compatible con Dolby Atmos y entradas HDMI 4K para conectar dispositivos como centros multimedia y videoconsolas, muy útil si ya tenemos ocupados todas las conexiones del televisor. Es un gran precio para un sistema de calidad con el que mejorar la calidad del audio de los televisores, que por norma general no suele ser precisamente buena porque los fabricantes los adelgazan tanto que no suele haber mucho espacio para colocar unos buenos altavoces."

SHARP HT-SBW800 - Barra de Sonido con Subwoofer inalámbrico, Bluetooth, Sonido Surround 3D y experiencia 4K, HDMI ARC/CEC y Potencia Total de 570 W, Color Negro PVP en Amazon 299,99€ PVP en PC Componentes 454€

Sony WH-1000XM4

La recomendación de Enrique Pérez

"No suele ser habitual encontrar rebajado el último modelo, pero por 259 euros estos Sony WH-1000XM4 son una de las mejores compras que podrás hacer en año. Vienen desde Hong Kong, pero en el pasado he comprado a ese vendedor y no tuve problemas. Un sonido espectacular y una cancelación de ruido excelente. El mejor dispositivo de sonido del año a un precio que difícilmente veamos en otras tiendas."

