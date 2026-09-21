Los nuevos Huawei FreeBuds Neo bajan aún más de precio: así es su mejor oferta de lanzamiento

Llevamos unos años viendo auriculares Bluetooth con muy buena relación calidad-precio, y Huawei ha sido una de las marcas en dar un golpe sobre la mesa lanzando los FreeBuds Neo por un precio de 129 euros. Sin oferta son una opción bastante interesante, pero ahora podemos tenerlos en casa más baratos con la oferta de MediaMarkt:

Descuento directo de 20 euros.

Descuento adicional de 10 euros al añadirlos al carrito.

Con todo ello, pasan de 129 euros a 99 euros.

Unos auriculares con una relación calidad-precio excelente

Los Huawei FreeBuds Neo son unos auriculares que a simple vista destacan por su diseño, ya que el estuche de carga tiene una forma ovalada. Al abrir dicho estuche, el diseño de los auriculares también sorprende porque son muy pequeños, por lo que también son cómodos y ligeros.

Más allá del diseño, hablamos de unos auriculares que se escuchan muy bien, sobre todo teniendo en cuenta por el precio que se han lanzado. La cancelación activa de ruido también es algo que nos ha sorprendido mucho, sobre todo en ciertos momentos en los que los hemos utilizado por la calle.

Por otro lado, estos auriculares cuentan con conexión multipunto para utilizarlos en hasta dos dispositivos a la vez, vienen con Bluetooth 6.0 y funcionan tanto en Android como en iOS. También disponen de audio espacial y su autonomía teórica es de hasta 6,5 horas con la cancelación de ruido activada y de hasta 24 horas si tenemos en cuenta el estuche de carga.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los Huawei FreeBuds Neo hoy ✅ LO MEJOR Su calidad de audio .

. Su cancelación activa de ruido .

. La batería con autonomía teórica de hasta 6,5 horas (con cancelación activa de ruido).

con autonomía teórica de hasta 6,5 horas (con cancelación activa de ruido). Son muy cómodos. ❌ LO PEOR El acabado brillante es un imán de huellas, en especial con los colores en negro y plateado.

es un imán de huellas, en especial con los colores en negro y plateado. No tienen carga inalámbrica. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos buenos auriculares por 100 euros que destaquen, sobre todo, por la calidad de audio y por la cancelación activa de ruido. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres evitar que se noten las huellas en el estuche constantemente o si quieres unos auriculares que se puedan recargar con una base de carga inalámbrica.

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Imágenes | Jose García, Huawei

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