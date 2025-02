Nintendo Switch Lite por poco más de 130 euros es para no pensárselo demasiado. Incluso con Switch 2 a la vuelta de la esquina

Este 2025 que acabamos de estrenar apunta a ser un gran año para los jugadores, sin importar la plataforma: las primeras tarjetas gráficas de NVIDIA ya están aquí (al menos, algunas de ellas) y Nintendo lanzará al fin la esperada Switch 2 próximamente. Sin embargo, consolas como Switch Lite (sobre todo si cuestan 135,94 euros) siguen siendo grandes opciones de compra, a pesar de que ya ha llovido desde su lanzamiento.

La mejor Nintendo Switch si lo que buscamos es la mejor portabilidad para jugar donde sea

Desde el minuto uno, Switch Lite ha sido la consola más barata de las disponibles en el catálogo actual de Nintendo. Con un precio habitual de en torno a los 220 euros, es de por sí una gran compra teniendo en cuenta su brutal catálogo de exclusivos (con joyas como 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'). Pero ahora la encontramos rebajadísima a ese importe en AliExpress: sólo hay que usar el cupón "CNYES12" (sin las comillas) para conseguir el máximo descuento.

Aunque Nintendo Switch 2 está al caer, las actuales videoconsolas portátiles de la compañía siguen estando muy vigentes, a pesar de llevar ya varios años entre nosotros y competir contra videoconsolas mucho más actuales, como Steam Deck o Asus ROG Ally. Y si las encontramos tan baratas como esta Switch Lite, mucho más.

Pensada exclusivamente para el juego en modo portátil por sus dimensiones y peso reducidos respecto a Switch original y Switch OLED, Switch Lite no permite retirar sus Joy-Con ni el uso en dock (el cual no se incluye, por cierto). Pero, a cambio, casi cabe en el bolsillo, es ideal para llevar siempre encima y se trata del modo más económico de disfrutar de cientos de juegazos.

Nintendo, VidaExtra

