La Nintendo Switch Lite está a un precio increíble en Aliexpress Plaza y solo queda una: ¡180 euros con este cupón!

La nueva consola de Nintendo está a uno de los precios más bajos vistos desde España: 180 euros con el cupón AHORRA30 en Aliexpress Plaza, ojo porque solo queda una unidad en color amarillo.

Comprar Nintendo Switch Lite al mejor precio

Su PVP es de 219 euros y aunque suele rondar los 200 euros en oferta, es difícil que baje si la compramos desde España, con factura y los 2 años de garantía pertinente. Pero en Aliexpress Plaza usando AHORRA30 podemos beneficiarnos de un descuento de 30 euros, de modo que se queda en 180 euros.

La Nintendo Switch Lite es diferente al modelo estándar, ya que se centra más en el juego en movilidad. Así, no permite el modo TV, los Joy-Con no son separables y sus dimensiones son más compactas. No obstante, sigue contando con el potente y atractivo catálogo de juegos de la firma nipona.

