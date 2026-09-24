El móvil plegable más caro de Samsung, ahora es mucho más barato: así es la mejor oferta del Galaxy Z Fold8 Ultra

Los nuevos móviles plegables de Samsung se lanzaron hace muy poco tiempo, por lo que hasta ahora veíamos los clásicos descuentos de lanzamiento. Pero la cosa está cambiando con tiendas como Powerplanet que tiene el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, el modelo más caro de esta nueva generación, por un precio de 1.799 euros.

Primera gran oferta en el Galaxy Z Fold8 Ultra

El Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra es el plegable más caro de los tres que ha lanzado la marca recientemente (incluso más que el Fold8, que presenta el nuevo formato tipo pasaporte). Su precio de lanzamiento es de aproximadamente 2.398 euros dependiendo de la tienda, por lo que hablamos de un buen descuento de 599 euros.

Si nos centramos en el móvil, incorpora una doble pantalla: la externa es de 6,5 pulgadas, mientras que la interna plegable es de 8 pulgadas. Ambas ofrecen una tasa de refresco de 1 a 120 Hz, aunque la interna ofrece una resolución de 2.504 x 2.256p en lugar de 1.080 x 2.520p.

A nivel interno incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 junto con una configuración de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno (la más básica). Respecto a su apartado fotográfico, en l aparte trasera nos encontramos tanto con un sensor principal de 200 MP como con un gran angular de 50 MP y un telefoto con zoom 3x.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra hoy ✅ LO MEJOR Las pantallas son exquisitas.

Es un móvil que, pese a ser plegable, es muy delgado. ❌ LO PEOR El telefoto no está a la altura de su gama, ni de su precio. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil de gama alta que tenga formato plegable, sobre todo si quieres adentrarte en el ecosistema de Samsung y prefieres el diseño que tiene el modelo Ultra en lugar de los que tienen los Flip o Fold. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres otro formato diferente, sobre todo ahora que Samsung también cuenta con el Z Fold8, que tiene un diseño pasaporte.

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Imágenes | Iván Linares, Samsung

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