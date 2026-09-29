Mis auriculares favoritos tienen un descuento del 60%. Así es la nueva oferta en los Soundcore Space Q45

Han pasado ya unos cuantos años desde que me compré los Soundcore Space Q45, unos auriculares de la marca Anker que he utilizado sobre todo en este último año. Los compré por más de 100 euros, por lo que viendo el precio que tienen en PcComponentes (59,99 euros)... no puedo dejar de recomendarlos.

Soundcore Space Q45 PVP en PcComponentes — 59,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Unos auriculares buenos, bonitos y baratos

Estos auriculares tienen un precio oficial de 149,99 euros, por lo que hablamos de una oferta que los deja con un descuento del 60%. Nada mal para todo lo que ofrece, que ya os adelanto que es bastante.

Los Soundcore Space Q45 son unos auriculares de la marca Anker que destacan principalmente por su relación calidad-precio (tal y como lo hacían, de forma similar, los Life Q30). Lo más llamativo a simple vista es el acabado: son ligeros, pero no se sienten para nada baratos. Son también bastante cómodos de utilizar incluso en sesiones de varias horas.

También cuentan con una cancelación activa de ruido bastante buena, aunque lo más destacable son las almohadillas, que además de ser muy cómodas reducen de forma pasiva el ruido. Y lo hacen muy bien. Los he utilizado incluso sin escuchar música, únicamente para concentrarme en ciertos momentos y reducen bastante el ruido externo.

Y si hablamos de la batería, no se quedan atrás con respecto a otros modelos ofreciendo una autonomía de hasta 50 horas de uso; en la práctica, la autonomía es inferior, pero da de sobra para utilizarlos durante muchas horas. Además, se pueden plegar y vienen con un estuche de transporte.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los soundcore space q45 hoy ✅ LO MEJOR Son muy ergonómicos .

. Las almohadillas reducen mucho el ruido externo.

reducen mucho el ruido externo. Su batería da de sobra para utilizarlos durante muchas horas. ❌ LO PEOR La conexión multipunto: si se conectan a un dispositivo y recibimos una notificación en el móvil, la música se interrumpe. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares de diadema cómodos, con buena cancelación de ruido y un precio muy ajustado. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres unos auriculares que destaquen por la calidad de sonido. No está mal en estos auriculares, pero no es precisamente su punto fuerte.

También te puede interesar

Sony ULT Wear Auriculares inalambricos Bluetooth con cancelación de Ruido Hoy en Amazon — 109,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Soundcore by Anker Space A40 Auriculares Inalámbricos Bluetooth Cancelación Ruido Activa Adaptativa, 50H Reproducción Total, Hi-Res Sonido LDAC, Ajuste Cómodo, 6 Mics, Carga inalámbrica, Carga rápida Con Amazon Prime — 44,59 € Acaba en 8 días 3 h El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Alberto García, Anker

En Xataka | Mejores altavoces Bluetooth en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados

En Xataka | Mejores barras de sonido en calidad precio (2026). Cuál comprar y siete modelos recomendados desde 99 euros