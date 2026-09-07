El miércoles 9 de septiembre llegan a Aldi dos esenciales para tu oficina o zona de estudio por menos de 20 euros

Con el inicio del nuevo curso escolar y la vuelta al trabajo presencial o en remoto, equipar el rincón de trabajo en casa no requiere realizar una gran inversión. La cadena de supermercados Aldi renueva su sección de bazar este miércoles 9 de septiembre (tal y como hemos visto en su folleto semanal) incorporando dos dispositivos de la marca EXPERTIZ pensados para mejorar la organización y la privacidad en el despacho por debajo de la barrera de los 20 euros. Se trata de una destructora de papel (por 19,99 euros) y una plastificadora A4 (rebajada a 14,99 euros).

Si no quieres esperar hasta el miércoles o en tu supermercado Aldi más cercano, las cosas de bazar se agotan rápido, en Amazon tienes disponible estas otras alternativas:

Destructora de papel Hama por 19,99 euros: con 8 litros de capacidad y es capaz de moler grapas y clips.

por 19,99 euros: con 8 litros de capacidad y es capaz de moler grapas y clips. Plastificadora A4 Amazon Basics por 21,60 euros: corta, perfora y redondea bordes.

Dos accesorios imprescindibles en tu oficina o zona de estudio

La destructora de papel Expertiz que venderá Aldi es un accesorio clave para cumplir con la protección de datos personales en el hogar, deshacerte de cartas bancarias o destruir documentos antiguos de forma segura.

Es capaz de triturar hasta 4 hojas A4 a la vez. Además, es muy versátil, ya que es apta para destruir papel sin necesidad de quitar grapas e incluye ranura para destruir tarjetas de crédito o carnés de plástico. Su cubo tiene una capacidad de 8 litros y cuenta con visor frontal para comprobar el nivel de llenado.

En cuanto a la plastificadora A4 es ideal para proteger horarios, fichas de documentos importantes, carnés o material didáctico mediante sellado térmico. Admite láminas térmicas de hasta 125 micras de grosor para documentos de hasta tamaño A4. Viene lista para usar, ya que incorpora 30 fundas de regalo (10 fundas A4, 10 fundas A5 y 10 fundas formato tarjeta de 54 x 86 mm).

⚡ EN RESUMEN: plastificadora y destructora de papel EXPERTIZ en aldi ✅ LO MEJOR Plastificadora lista para usar: incluye de serie un kit variado con 30 fundas (A4, A5 y tamaño tarjeta), evitando tener que comprar consumibles por separado desde el primer día.

incluye de serie un kit variado con 30 fundas (A4, A5 y tamaño tarjeta), evitando tener que comprar consumibles por separado desde el primer día. Destructora versátil: permite triturar papel sin necesidad de quitar las grapas previamente y soporta el corte de tarjetas de crédito o plástico. ❌ LO PEOR Capacidad ajustada a uso esporádico... La destructora procesa un máximo de 4 hojas A4 a la vez, por lo que se queda corta si se acumula un volumen grande de papel.

La destructora procesa un máximo de 4 hojas A4 a la vez, por lo que se queda corta si se acumula un volumen grande de papel. Unidades y tiempo limitados... Al ser una promoción de bazar semanal en supermercados Aldi, el stock suele agotarse rápidamente durante las primeras horas del miércoles. 💡 CÓMPRALAS SI... Necesitas destruir documentación personal, facturas antiguas o tarjetas caducadas en casa de forma limpia y rápida. ⛔ NO LAS COMPRES SI... Buscas plastificar formatos superiores a A4, ya que la máquina está acotada al tamaño folio estándar, por lo que no sirve para láminas o planos de mayor dimensión (A3).

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Imágenes | Aldi

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