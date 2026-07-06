El miércoles 15 de julio llegarán a Aldi las gafas para ver el eclipse solar y no costarán ni dos euros

El próximo 12 de agosto podremos ver un nuevo eclipse solar, pero para ello debemos tener en cuenta que no podremos hacerlo sin el equipo adecuado. Las gafas homologadas se pueden comprar en muchas tiendas, y próximamente podremos comprarlas en Aldi. El supermercado traerá unas gafas homologadas el próximo 15 de julio por un precio de 3 euros, aunque se lanzará de oferta a mitad de precio por 1,49 euros.

Sin embargo, si no tienes un supermercado Aldi cerca de casa y quieres comprar unas gafas homologadas, El Corte Inglés tiene las Hawkers para eclipse solar por un precio de 3,99 euros. En líneas generales, ambas opciones cumplen con la función de permitir ver el eclipse solar, ya que las dos gafas tienen la misma homologación.

Hawkers, gafas homologadas para eclipses solares PVP en El Corte Inglés — 3,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Unas gafas homologadas muy baratas

No obstante, las Hawkers cuentan con unas patillas que se pueden plegar y la montura se puede ajustar, ofreciendo así un mayor abanico de posibilidades de ajuste para que sean más ergonómicas. También cabe mencionar que la marca promete una vida útil de 10 años siempre y cuando se protejan bien a la hora de guardarlas.

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Por último, es importante comentar que no valen cualquier tipo de gafas. Las gafas de sol no se pueden utilizar para ver un eclipse solar, así como tampoco utilizar una radiografía. Únicamente debemos utilizar gafas que estén homologadas con el EN ISO 12312-2:2015, ya que estas cuentan con filtros para la observación directa del sol.

⚡ EN RESUMEN: oferta de las gafas de aldi para eclipses solares hoy ✅ LO MEJOR Su precio de lanzamiento : costarán menos de dos euros.

: costarán menos de dos euros. Están homologadas con el EN ISO 12312-2:2015. ❌ LO PEOR No tienen ajustes en la montura. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres ver el eclipse solar y no quieres gastarte mucho dinero en unas gafas homologadas. ⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes un supermercado Aldi cerca. En ese caso, una de las mejores opcione son las Hawkers de El Corte Inglés, aunque son más caras.

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