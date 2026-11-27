Poquito a poco, el Black Friday está tocando a su fin. Hemos tenido un mes prácticamente para aprovechar algunas de las mejores ofertas en tecnología que hemos visto en todo el año, pero la gran mayoría ya no están disponibles. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya nada interesante que rascar y, de hecho, hoy hemos encontrado ofertas muy golosas en teléfonos móviles de todo tipo. A continuación, nuestras favoritas.

iPhone Air por 799 euros, el ultradelgado de Apple a su mejor precio hasta la fecha.

por 799 euros, el ultradelgado de Apple a su mejor precio hasta la fecha. Google Pixel 11 Pro XL por 949,05 euros, el más grande de los Pixel se queda a un gran precio si usamos un cupón.

por 949,05 euros, el más grande de los Pixel se queda a un gran precio si usamos un cupón. Google Pixel 11 por 685 euros, un precio espectacular para la versión de 512 GB.

por 685 euros, un precio espectacular para la versión de 512 GB. Samsung Galaxy S25 por 474,05 euros, una opción muy asequible si buscas un móvil compacto.

por 474,05 euros, una opción muy asequible si buscas un móvil compacto. Xiaomi 18 Pro por 1.349 euros, el nuevo dispositivo del fabricante chino con pantalla trasera.

iPhone Air

Empezamos con el iPhone Air, el móvil ultradelgado de Apple. Es un móvil ideal si quieres un iPhone, pero quieres uno diferente. Destaca del mismo su pantalla OLED de 6,5 pulgadas, su chip A19 Pro que ofrece un rendimiento sobresaliente y, evidentemente, su grosor de apenas 5,6 milímetros. Está disponible en varios colores por 799 euros en MediaMarkt.

Google Pixel 11 Pro XL

¿Y si prefieres un móvil grande? Entonces, quizás te encaje mejor el Google Pixel 11 Pro XL. Es un móvíl con pantalla de 6,8 pulgadas, chip Tensor G6 y un sistema de triple cámara que ofrece unos resultados sobresalientes gracias a la IA. Además, ofrece una experiencia Android pura y tiene siete años de actualizaciones garantizadas. Si usamos en MediaMarkt el cupón 'PIXELEXTRA5', se queda en su mínimo histórico: 949,05 euros.

Google Pixel 11

Más compacto es, con diferencia, el Google Pixel 11: uno de los mejores móviles pequeños de 2026. En este caso, su diagonal es de 6,3 pulgadas, aunque ofrece igualmente un brillo máximo de 3.000 nits, lo que es ideal para exteriores. Cuenta con el mismo procesador que su hermano mayor y, aunque el sistema de cámaras no es tan avanzado, rinde también de forma sobresaliente. En lo que sí gana es a nivel de almacenamiento, puesto que es su versión de 512 GB la que sale ahora mismo por 685 euros.

Samsung Galaxy S25

Si quieres un móvil compacto, de gama alta y que sea más económico, entonces te puede encajar a las mil maravillas este Galaxy S25. Es un dispositivo que pesa apenas 162 gramos, que cuenta con un muy buen procesador como es el Snapdragon 8 Elite y, además, 12 GB de memoria RAM. One UI es una de las mejores capas de Android, ofreciendo en este caso además siete años de actualizaciones (aunque ya ha consumido uno de ellos). En MediaMarkt, sale por 474,05 euros.

Galaxy S25 - 128 GB PVP en MediaMarkt — 474,05 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi 18 Pro

Y terminamos con el móvil de esta lista que menos tiempo lleva en las tiendas: el Xiaomi 18 Pro. Su pantalla trasera de 2,7 pulgadas puede ser lo que más nos llame la atención del mismo, pero no es lo único bueno que tiene. Es un dispositivo potente gracias al Snapdragon 8 Elite Gen 6, con un sistema de cámaras trasero donde hay dos cámaras de 200 megapíxeles junto a un gran angular de 50 megapíxeles y con una batería de 6.000 mAh. Su versión de 512 GB sale por 1.349 euros, su mínimo histórico.

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