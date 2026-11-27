La espera ha llegado a su fin. Las tiendas han dado comienzo al Viernes Negro del Black Friday, el último día de la gran campaña de ofertas. Podéis seguirnos en directo de ofertas, pero también en este nuevo Cazando Gangas de la semana donde vamos a repasar las mejores ofertas que hay disponibles ahora mismo en móviles, auriculares, eReaders y más.

Dyson Airwrap i.d por 389 euros, uno de los mejores moldeadores multifunción para el pelo.

por 389 euros, uno de los mejores moldeadores multifunción para el pelo. Google Pixel 11 Pro XL por 999 euros, una de las mejores ofertas en móviles durante el Black Friday.

por 999 euros, una de las mejores ofertas en móviles durante el Black Friday. Mac mini M6 por 919 euros, un ordenador orientado al trabajo o estudio que tiene un tamaño muy pequeño.

por 919 euros, un ordenador orientado al trabajo o estudio que tiene un tamaño muy pequeño. AirPods Pro 3 por 189 euros, uno de los mejores auriculares en este rango de precio.

por 189 euros, uno de los mejores auriculares en este rango de precio. Lenovo IdeaPad Slim 3 por 649 euros, portátil rebajado ideal para trabajar o estudiar.

por 649 euros, portátil rebajado ideal para trabajar o estudiar. Samsung Galaxy S26 Ultra por 999 euros, un móvil con una excelente pantalla.

por 999 euros, un móvil con una excelente pantalla. Kindle Paperwhite (2024) por 138,60 euros al iniciar sesión en MediaMarkt, un precio muy ajustado para uno de los mejores eReaders de la pasada generación.

por 138,60 euros al iniciar sesión en MediaMarkt, un precio muy ajustado para uno de los mejores eReaders de la pasada generación. Lego Halcón Milenario por 594,99 euros, un set de Lego enorme que está basado en la nave de Han Solo.

Dyson Airwrap i.d

Si hablamos de dispositivos para el cuidado del cabello, Dyson Airwrap i.d. es de las opciones más populares. La clave del mismo es que, gracias a la tecnología Coanda, utiliza el flujo de aire para moldear el pelo sin necesidad de alcanzar temperaturas extremas, algo dañino para el cabello. Además, con un solo dispositivo, podremos secar, alisar, rizar y dar volumen al cabello. Lo tenemos disponible en la tienda oficial de Dyson por 389 euros si usamos el código 'BFES' e incluye un pack de regalos valorados casi en 100 euros.

Google Pixel 11 Pro XL

Amazon se reservaba una de las mejores ofertas en móviles para el Viernes Negro, y es que el Google Pixel 11 Pro XL ha caído hasta los 999 euros, su precio más bajo hasta la fecha. ¿Para quién es este móvil? Para aquellas personas que busquen un smartphone grande y con un excelente apartado de cámaras. También tiene buena pantalla y un software muy limpio.

Mac mini M6

El Mac mini M6 bajó de precio hace una semana, pero ahora lo ha hecho incluso más con la oferta que tiene Amazon que lo deja por 919 euros. Se trata de un ordenador pequeño que está orientado al estudio o al trabajo. Su chip M6 es potente y el ordenador no hace nada de ruido, ni siquiera en verano. Por este precio, ahora mismo se trata del ordenador de Apple con mejor relación calidad-precio.

AirPods Pro 3

Lo mismo ha ocurrido con los AirPods Pro 3, que hoy ha recibido un nuevo descuento en Fnac que los deja por 189 euros, su actual precio mínimo histórico. Son unos auriculares que destacan por su batería (aguantan casi una jornada de trabajo), pero sobre todo lo hacen por su cancelación activa de ruido y por su calidad de audio. Además, son cómodos y traen un sensor de ritmo cardiaco.

Lenovo IdeaPad Slim 3

Este portátil de Lenovo es una opción muy interesante si buscas un portátil con Windows 11 para trabajar o estudiar sin necesidad de gastar muchísimo. Viene con un procesador Ryzen 7 5825U de AMD, contando además con 16 GB de memoria RAM y 512 GB de SSD. Es compatible con WiFi 6, su pantalla de 15,6 pulgadas tiene resolución Full HD y está disponible en El Crote Inglés por 649 euros.

Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8, AMD Ryzen 7 5825U, 16GB, 512GB SSD, 15,6", W11 - Azul PVP en El Corte Inglés — 649,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung Galaxy S26 Ultra

No es una oferta reciente porque lleva ya una semana costando lo mismo, pero el Samsung Galaxy S26 Ultra tiene un buen precio al haber bajado en MediaMarkt hasta los 999 euros. Es un smartphone grande con pantalla de 6,9 pulgadas, cuenta con la pantalla de privacidad (una de sus grandes novedades), es un móvil potente para jugar a cualquier juego y además cuenta con un excelente combo de pantalla y sonido.

Kindle Paperwhite (2024)

Y... volvemos con otro dispositivo que hoy ha recibido un nuevo (y mejor) descuento. El Kindle Paperwhite (2024) ha bajado otra vez de precio, pero esta vez en MediaMarkt. Iniciando sesión en la tienda, su precio baja hasta los 138,60 euros, uno de los mejores que hemos visto hasta el momento.

Se trata del modelo de la anterior generación, y de la mejor opción de compra en este Black Friday. Es bastante mejor que el Kindle nuevo, y su precio es mucho más bajo que el Kindle Paperwhite (2026). Su pantalla de siete pulgadas es excelente para leer, su batería tiene una autonomía de semanas de uso y además es resistente al agua.

Lego Halcón Milenario

Si quieres decorar la casa y eres fan de Star Wars, la tienda oficial de Lego ha lanzado una nueva oferta en el Lego Halcón Milenario, un set que, por 594,99 euros (antes 849,99 euros), es enorme. Incluye un total de 7.541 piezas y mide más de 21 cm de altura, 84 cm de longitud y 60 cm de ancho. Además, está plagado de detalles y viene con un buen surtido de minifiguras.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

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