Las mejores ofertas de MediaMarkt en dispositivos de Amazon antes de la Fiesta de Ofertas Prime

Quedan unos días para que Amazon de comienzo a su Fiesta de Ofertas Prime, una campaña cargada de descuentos en todo tipo de dispositivos. Por esta razón, otras tiendas se han sumado a la tendencia ofreciendo descuentos antes de la fecha señalada. MediaMarkt es una de ellas con su campaña Oktubre, y hay ofertas incluso en dispositivos de la misma Amazon. ¿Quieres saber cuáles son las mejores ofertas? Vamos a repasarlas.

Kindle por 89,90 euros, el eReader básico de Amazon con uno de sus mejores descuentos hasta la fecha.

por 89,90 euros, el eReader básico de Amazon con uno de sus mejores descuentos hasta la fecha. Fire TV Stick 4K Select por 27,99 euros, un dispositivo perfecto para consumir contenido en streaming.

por 27,99 euros, un dispositivo perfecto para consumir contenido en streaming. Fire TV Stick 4K Plus por 37,99 euros, una versión mejorada compatible con las tecnologías Dolby.

por 37,99 euros, una versión mejorada compatible con las tecnologías Dolby. Echo Dot por 29,99 euros, un altavoz inteligente que también funciona como altavoz Bluetooth.

por 29,99 euros, un altavoz inteligente que también funciona como altavoz Bluetooth. Echo Spot por 49,99 euros, un despertador inteligente compatible con Alexa.

Kindle

El Kindle tiene una de las mejores ofertas hasta la fecha y es, de lejos, la mejor dentro de la nueva oleada de descuentos en dispositivos de Amazon. Por 89,90 euros, hablamos del modelo básico, pero de un modelo solvente para personas que busquen leer prácticamente a diario. Es un modelo económico que se puede llevar a cualquier parte, ofrece una buena resolución y su rendimiento es suficiente para la lectura. La autonomía también dura bastante (8 semanas teóricas) y tiene 16 GB para almacenar muchos libros.

Si lo prefieres, el Kindle Colorsoft, que incorpora una pantalla a color, también está de oferta por 164 euros.

Fire TV Stick 4K Select

El Fire TV Stick 4K Select también ha bajado a muy buen precio. Por 27,99 euros, hablamos de un modelo que soporta resolución 4K y ofrece compatibilidad con Amazon Luna y Xbox Game Pass y además viene con Alexa+. Es el modelo ideal para televisores de gama de entrada e incluso gama media, ya que no es compatible con Dolby Vision o Dolby Atmos. Lo que sí ofrece es compatibilidad con HDR10+.

Fire TV Stick 4K Plus

En cambio, si tenemos un televisor que sí es compatible con las tecnologías Dolby Vision o Dolby Atmos, el mejor modelo es el Fire TV Stick 4K Plus que ahora se encuentra de oferta por 37,99 euros. Cuesta un poco más que el modelo 4K Select, pero ofrece compatibilidad con estas dos tecnologías de imagen y sonido y además ofrece un mejor rendimiento.

Echo Dot

También podemos encontrar de oferta algunos Amazon Echo. El Echo Dot (5ª Generación) es el que tiene la mejor relación calidad-precio y es un dispositivo al que se le puede dar mucha utilidad. Por un lado, cuenta con micrófono para interactuar con Alexa (es compatible con Alexa+), pero además también cuenta con conectividad Bluetooth para poder conectar otros dispositivos como móviles e incluso consolas (como la Nintendo Switch). Su precio en este caso es de 29,99 euros.

Echo Spot

Otro Amazon Echo que está a muy buen precio es el Echo Spot, que por 49,99 euros ofrece una buena utilidad en dormitorios. ¿Por qué? Básicamente porque se trata de un despertador inteligente que también es compatible con Alexa+. Es bastante práctico para despertarse con la música que queremos, ya sea música clásica o de otro género. Incorpora una pantalla que además muestra información como la hora o el tiempo.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | MediaMarkt y Compradicción (cabecera), Amazon

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