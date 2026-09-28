Los mejores chollos en la semana previa al Prime Day de Amazon hoy, 28 de septiembre

Queda poco más de una semana para que Amazon dé el pistoletazo de salida a su Prime Day de octubre (llamado oficialmente Fiesta de Ofertas Prime). Si no quieres esperar, en estos momentos tienes buenas ofertas en tecnología en esta tienda online. Estos son los mejores chollos que hemos encontrado hoy, 28 de septiembre.

Smart TV Xiaomi TV F Pro (2025) 32 pulgadas por 159 euros: QLED de 32 pulgadas y con Fire TV.

32 pulgadas por 159 euros: QLED de 32 pulgadas y con Fire TV. Ordenador portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 por 739 euros: de 15,3 pulgadas y con carga rápida.

por 739 euros: de 15,3 pulgadas y con carga rápida. Smartphone Samsung Galaxy S26 por 799 euros: de 6,3 pulgadas y con Android 16.

por 799 euros: de 6,3 pulgadas y con Android 16. Freidora de aire Ninja MAX Pro por 99,99 euros: de 6,2 litros y con seis funciones.

por 99,99 euros: de 6,2 litros y con seis funciones. Tira LED inteligente Tapo L900-5 por 17,85 euros: compatible con Alexa y Google Assistant.

Smart TV Xiaomi TV F Pro (2025) 32 pulgadas

Si estás buscando una tele buena, bonita y barata para la cocina o el dormitorio, esta de Xiaomi es un chollo ahora en Amazon. La puedes conseguir por 159 euros y una de sus características más llamativas es que viene con el sistema operativo Fire TV (el que traen los Fire TV Stick de Amazon).

Se trata de una smart TV QLED de 32 pulgadas con Dolby Audio y que, además, es compatible con AirPlay de Apple, para que así puedas enviarle contenido directamente desde tu iPhone o iPad. Asimismo, viene con el asistente de voz Alexa de serie.

Xiaomi TV F Pro 32 Pulgadas 2025, QLED Smart TV, Fire OS7, L32MB-FPEU Hoy en Amazon — 159,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ordenador portátil Lenovo IdeaPad Slim 3

Aunque la crisis de la RAM no hace más que encarecer el precio de los dispositivos tecnológicos, aún podemos encontrar algunas ofertas en portátiles, como la que tiene Amazon para este Lenovo IdeaPad Slim 3, que ha pasado de costar 899 euros de PVP recomendado a 739 euros hoy.

Este portátil viene con procesador Intel Core 5 320 y una pantalla WUXGA de 15,3 pulgadas. Además, su batería admite carga rápida y cuenta con un amplio apartado de conectividad con USB-A, USB-C, HDMI 1.4, WiFi 6 y Bluetooth 5.3.

Lenovo IdeaPad Slim 3, Ordenador Portátil, Gen 11, Intel, 16GB, 512GB, Azul Hoy en Amazon — 739,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Smartphone Samsung Galaxy S26

Si estás buscando cambiar de teléfono móvil y quieres apostar por un terminal de gama alta (pero sin arruinarte), este Samsung Galaxy S26 es una buena opción a tener en cuenta y más ahora que tiene un 20% de descuento y te lo puedes llevar por 799 euros en su versión de 256 GB.

Este móvil de Samsung tiene una pantalla AMOLED de 6,3 pulgadas con resolución Full HD+. Su batería admite carga rápida por cable de hasta 25 W y cuenta con una lente principal de 50 MP. El sistema operativo bajo el que funciona es Android 16 (con capa de personalización One UI) y cuenta con un amplio apartado de conectividad.

Freidora de aire Ninja MAX Pro

Si quieres dar el salto a las freidoras de aire Ninja, este modelo Pro en color oro ha pasado de costar 149,99 euros a 99,99 euros en Amazon hoy. Se trata de una airfryer con una generosa capacidad de 6,2 litros.

Gracias a esta freidora de aire podrás cocinar con un poco o nada de aceite. Cuenta con seis funciones de cocción preestablecidas (Max Crisp, freír con aire, asar, hornear, recalentar y deshidratar). Alcanza temperaturas de hasta 260 °C y su rejilla es ajustable.

Tira LED inteligente Tapo L900-5

El último de los chollos que hemos encontrado hoy a buen precio en Amazon es esta tira LED de Tapo, perfecta para iluminar cualquier rincón de tu hogar, desde el mueble de la tele hasta tu setup. Está disponible por 17,85 euros en su versión de cinco metros.

Esta tira LED ofrece iluminación blanca y RGB y la puedes controlar mediante comandos de voz, ya que es compatible con los asistentes de voz Google Assistant y Alexa. Desde la app puedes programar su encendido y apagado y lo mejor de todo es que no requiere un hub o un puente externo para funcionar.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xiaomi, Tapo, Samsung, Álvaro García (Xataka), Lenovo y Ninja

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