La mejor oferta en barras de sonido del Ahórrate el IVA durará pocos días: cuesta menos de 83 euros y está en El Corte Inglés

El Corte Inglés estará celebrando su Ahórrate el IVA hasta el próximo 24 de mayo, por lo que aún tenemos unos cuantos días para aprovechar las muchísimas ofertas que tiene la tienda disponible. De entre todas ellas, hay una que destaca bastante por el precio con el que se queda gracias a su descuento, y se trata de la barra de sonido Panasonic SC-HTB250EGK que ha bajado hasta los 82,63 euros.

Una barra de sonido pequeña con un subwoofer inalámbrico delgado

La Panasonic SC-HTB250EGK es una barra de sonido que en El Corte Inglés tiene un precio recomendado de 269 euros, pero que ahora mismo está en la tienda con un descuento del 69%. Incluye su propio subwoofer inalámbrico, lo que ofrece un pequeño extra a la hora de conseguir un sonido más envolvente.

Si hay algo en lo que destaca, al menos en lo visual, es que la barra de sonido es bastante pequeña y el subwoofer inalámbrico es muy delgado. Esto es bastante interesante y práctico, ya que nos permite poder colocarla con más comodidad en el mueble del salón sin que ocupe tanto espacio.

Por otro lado, cabe mencionar que la barra de sonido ofrece una potencia total de 120W a 2.1. canales, es compatible con Dolby Digital, incluye tres modos de sonido (estándar, música y cine) y permite conectar dispositivos mediante su conexión por Bluetooth o HDMI.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Panasonic SC-HTB250EGK hoy ✅ LO MEJOR S u formato : es más pequeña que otras barras de sonido, lo que permite colocarse en muebles del salón (por ejemplo) en los que no tengamos mucho espacio.

: es más pequeña que otras barras de sonido, lo que permite colocarse en muebles del salón (por ejemplo) en los que no tengamos mucho espacio. Su precio: pocas veces hemos encontrado esta barra de sonido a un precio similar. ❌ LO PEOR S u versión Bluetooth : se echa en falta alguna versión más reciente, ya que cuenta con Bluetooth 2.1.

: se echa en falta alguna versión más reciente, ya que cuenta con Bluetooth 2.1. Dolby Atmos: no es compatible con Dolby Atmos, por lo que no ofrece la misma experiencia envolvente que otras barras de sonido. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una barra de sonido sencilla y compacta, sobre todo si no tienes demasiado espacio en el mueble del salón. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una muy buena experiencia envolvente, ya que para ello es mejor comprar otro modelo que sea compatible con Dolby Atmos.

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Imágenes | Panasonic

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