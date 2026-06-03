La mejor inversión para tu terraza este verano: el gadget de Leroy Merlin que recoge tu toldo automáticamente si hay tormenta

Ahora que ya va haciendo cada vez más calor, viene bien poner el toldo si vamos a pasar muchas horas en casa o si queremos que se mantenga a una temperatura agradable. Lo malo es que el viento es uno de los "enemigos" de los toldos. Lo bueno es que accesorios como el de Loby nos facilitan las cosas. Está disponible en Leroy Merlin por 109 euros y es un accesorio muy práctico.

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Un accesorio que recoger el toldo de forma automática

¿Qué es el accesorio de Loby? Básicamente es un sensor que detecta cuando hay ráfagas de viento. Se conecta al toldo y al detectar ráfagas fuertes comienza a trabajar recogiendo el toldo de forma automática, sin que tengamos que implicarnos.

Esto, evidentemente, es de lo más práctico por varios motivos. Nos evita recoger el toldo cuando salimos de casa, nos evita pensar todo el rato en recogerlo si hemos salido de casa y lo hemos dejado puesto y, por supuesto, nos hace la vida más cómoda, estemos o no dentro de casa.

Sin duda alguna se trata de un accesorio muy interesante de cara al verano, que es cuando más se suelen poner los toldos para evitar el calor. Sobre todo si queremos salir de casa sin estar tan pendientes de recogerlo o no.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iPhone 14 hoy ✅ LO MEJOR Su utilidad: el toldo se recoge automáticamente, evitando que tengamos que estar tan pendientes de recogerlo o no. ❌ LO PEOR Su precio: hablamos de un accesorio bastante caro que supera la barrera de los 100 euros. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un toldo y quieres dejarlo puesto durante muchas horas para evitar el calor dentro de casa. ⛔ NO LO COMPRES SI... Sueles poner el toldo con muy poca frecuencia, en ese caso quizás no resulte tan atractivo.

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Imágenes | Loby

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