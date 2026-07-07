MediaMarkt liquida esta cafetera superautomática Ninja con gran depósito y 1.650 W: ahora cuesta apenas 330 euros

Para los más cafeteros, el ritual de la mañana es sagrado, pero el ritmo diario no siempre deja tiempo para moler, prensar y preparar un espresso de forma manual. Las cafeteras superautomáticas se han convertido en el objeto de deseo de cualquier cocina porque hacen todo el trabajo sucio con solo pulsar un botón, usando grano fresco.

Si estabas esperando una buena oportunidad para dar el salto a la gama alta sin pagar un dineral, MediaMarkt tiene la solución: la cafetera superautomática Ninja ES601EUBK está rebajada a 389 euros frente a sus 519 euros habituales. Aunque si te haces de miMediaMarkt te la puedes llevar por 330,65 euros.

Café de especialidad en segundos y sin esfuerzo

La firma Ninja es de sobra conocida en el mundo de los electrodomésticos por su fiabilidad y potencia, y este modelo no es una excepción. Con sus 1.650 W de potencia, la cafetera garantiza un calentamiento ultrarrápido y la presión idónea para extraer todo el aroma y el cuerpo de tus granos de café favoritos. Además, incorpora un molinillo cónico integrado de alta precisión que muele la cantidad exacta justo antes de la infusión, manteniendo intactas las propiedades del café.

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Uno de sus mayores puntos fuertes frente a la competencia es su enorme depósito de agua de dos litros. Olvídate de tener que rellenar el tanque cada dos por tres; esta capacidad es ideal para familias grandes o para quienes encadenan varias tazas a lo largo de la jornada laboral en casa. Además, cuenta con un panel táctil muy intuitivo desde el que puedes personalizar el tamaño de la taza, la intensidad del sabor y elegir entre recetas directas como espresso, café largo o americano.

Para los amantes del cappuccino o el latte macchiato, dispone de un potente espumador de leche que crea una crema densa y sedosa en cuestión de segundos. Su limpieza tampoco será un dolor de cabeza, ya que cuenta con programas automáticos de descalcificación y enjuague.

⚡ EN RESUMEN: oferta para cafetera superautomática ninja luxe premier hoy ✅ LO MEJOR Gran depósito de dos litros: muy por encima de la media de su categoría (que suele rondar los 1,2 o 1,5 litros), aportando una comodidad tremenda en el día a día.

muy por encima de la media de su categoría (que suele rondar los 1,2 o 1,5 litros), aportando una comodidad tremenda en el día a día. Ahorro a largo plazo: aunque la inversión inicial supera los 300 euros, a la larga sale muchísimo más rentable y es más ecológico comprar café en grano que utilizar un sistema de cápsulas. ❌ LO PEOR Tamaño en encimera... Debido a su gran depósito y al contenedor de granos superior, es un aparato robusto que requiere un espacio fijo y despejado en la cocina.

Debido a su gran depósito y al contenedor de granos superior, es un aparato robusto que requiere un espacio fijo y despejado en la cocina. Ruido del molinillo... Como ocurre con cualquier cafetera superautomática con molinillo integrado, el proceso de triturar el grano hace ruido durante unos segundos, algo a tener en cuenta si eres el primero en despertarte en casa. 💡 CÓMPRALO SI... Eres un apasionado del café recién molido pero buscas la comodidad absoluta de tenerlo listo en minutos y con un solo toque. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes una cocina minúscula con muy poco espacio libre en la encimera.

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Imágenes | Webedia y Ninja

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