MediaMarkt deja a precio de liquidación esta tele LG OLED que viene con Dolby Vision, Dolby Atmos y tasa de refresco de hasta 144 Hz

A diferencia de lo que encontrábamos hace unos años, hoy en día es posible ver televisores OLED que están de oferta con precios más asequibles, incluso por debajo de 1.000 euros. Un buen ejemplo lo tenemos en la LG OLED C5, una tele que no ha parado de recibir ofertas desde hace unos pocos meses. Ahora, MediaMarkt la tiene por 759 euros.

Precio mínimo histórico en un televisor muy completo

La LG OLED C5 es una smart TV que resulta muy interesante para consumir contenido de cine y videojuegos, ya que nos encontramos ante un modelo que incorpora un panel con tecnología OLED y que ofrece una tasa de refresco de hasta 144 Hz (a través de VRR), lo que permite que las imágenes se vean muy fluidas.

En este caso nos encontramos ante una configuración que trae una diagonal de pantalla de 48 pulgadas. Ofrece una resolución 4K y además es compatible con los principales formatos de imagen y sonido, como es el caso de Dolby Vision y Dolby Atmos.

Por otro lado, este televisor incorpora un sistema de altavoces que alcanza una potencia de 40W, viene con HDMI 2.1 para exprimir al máximo la capacidad de las consolas más actuales y viene con una peana en el centro, así como con una pantalla en la que no vemos marcos muy pronunciados.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la lg oled c5 hoy ✅ LO MEJOR Su pantalla OLED que ofrece una tasa de refresco de hasta 144 Hz.

que ofrece una tasa de refresco de hasta 144 Hz. Es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos. ❌ LO PEOR No cuenta con tratamiento antirreflejos. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor OLED y no quieres gastarte más de 900 euros, sobre todo si buscas un tamaño inferior a 50 pulgadas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a colocar el televisor frente a una ventana. Los reflejos van a ser una molestia, por lo que en este caso puede que te interese otro modelo con tratamiento antirreflejos.

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Imágenes | Laura López, LG

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