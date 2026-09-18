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Llega mañana a Aldi (y a mitad de precio) este pack de dos localizadores compatibles con iOS y Android

Son dos localizadores muy económicos que te pueden ir genial en las llaves o la cartera

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Juan Lorente

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Aldi poco a poco va trayendo a sus tiendas físicas una enorme variedad de dispositivos útiles y muy económicos. Si echamos un vistazo a su folleto semanal, podemos encontrar ahora mismo un pack de dos localizadores que llegará justo mañana y lo hace con descuento: de 29,99 euros que marca su PVP, costarán 14,99 euros

Localizador Smart Tag (pack de 2 unidades)

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Hoy en Aldi — 14,99
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Si buscas una alternativa similar que puedas comprar desde casa, quizás te encaje este pack de localizadores Ugreen disponible en Amazon con rebaja: cuesta 29,13 euros. Son compatibles tanto con iOS como con Android, tienen una batería que dura hasta 12 meses (y se carga por USB-C) y cuentan con un fuerte altavoz que nos ayudará a encontrar su ubicación.

UGREEN FineTrack Duo Soporte iOS Find My o Android Find Hub 4 Piezas

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Hoy en Amazon — 29,13
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Dos localizadores muy económicos compatibles con Android e iOS

Smart Tag Aldi

Además de su precio, que es muy atractivo, este pack de dos localizadores también destaca por no limitarse a una sola plataforma, sino que es compatible tanto con iOS como con Android. Esto hace que sean muy versátiles y longevos, incluso si en algún momento cambias de teléfono móvil y eliges cambiar de ecosistema.

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Su diseño, redondeado, los hace muy compactos y cuentan con una zona de enganche, ideal si tienes pensado colgarlo de unas llaves o de una mochila. Funcionan con una pila CR2032 cada uno y se conectan con el móvil por Bluetooth 5.3, lo que promete una conexión estable. Por apenas 7,50 euros cada uno (el pack cuesta 14,99 euros), una alternativa muy económica para encontrar rápidamente aquello que sueles perder.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los localizadores de aldi

 LO MEJOR

  • Muy asequibles: Por menos de 15 euros tenemos dos localizadores, un precio muy ajustado.
  • Compatibles con iOS y Android: Son compatibles con ambas plataformas, lo que también los hace muy versátiles.

❌ LO PEOR

  • No cuentan con UWB: Al no tener esta tecnología, no podremos usar nuestro móvil como una especie de brújula para encontrarlos, lo que hace que la búsqueda no sea tan precisa.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un pack de dos localizadores, quieres gastar lo mínimo posible y te interesa que sean compatibles tanto con Android como con iOS.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres buscar un localizador que tenga tecnología UWB, incluso si eso implica pagar más o que solo sea compatible con un ecosistema.
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