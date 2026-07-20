Llega a Aldi la semana que viene esta freidora de aire compacta por menos de 35 euros

Si eres de los que aún no han sucumbido a tener una freidora de aire en la cocina porque pensabas que no tenías espacio en la cocina, Aldi tiene la solución perfecta para ti y llega a sus supermercados la semana que viene (concretamente, el sábado 1 de agosto). Se trata de esta freidora de aire Ambiano que puedes comprar por 34,99 euros (según hemos visto en el folleto de la semana que viene) y que destaca por ser compacta, lo que la convierte en una buena opción para cocinas pequeñas.

Si no quieres esperar hasta el próximo 1 de agosto, en Amazon tienes una alternativa de similar precio que te puede interesar. Se trata de esta Cecotec Cecofry Fantastik Window 4000 por 38,68 euros, que tiene ventana y una potencia de 1.400 W y nueve opciones preconfiguradas de cocinado.

Una freidora de aire buena, bonita y barata

Este modelo de freidora de aire barata de Lidl es digital y táctil y, además, destaca por presentar un consumo energético de 1.400 W, lo que la convierte en una opción mucho más eficiente y rápida que encender el horno convencional para raciones pequeñas o medianas.

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Su versatilidad es otra de sus grandes bazas, ya que cuenta con control de la temperatura desde 40 ºC y un temporizador de hasta 24 horas. Así que, con este pequeño electrodoméstico, no solo podrás freír patatas, sino también deshidratar frutas y verduras e incluso fermentar masa de pan.

Aunque para cocinas, sus 3,5 litros de capacidad son su principal baza, sí que es cierto que puede ser un hándicap para hogares en los que residan más de tres personas o si sueles tener invitados a comer habitualmente.

⚡ EN RESUMEN: freidora de aire ambiano de aldi ✅ LO MEJOR Un precio sin rival en el mercado: encontrar una freidora digital con panel táctil por debajo de la barrera psicológica de los 35 euros es casi un milagro hoy en día.

encontrar una freidora digital con panel táctil por debajo de la barrera psicológica de los 35 euros es casi un milagro hoy en día. Consumo energético optimizado: sus 1.400 W ofrecen el equilibrio perfecto para calentar rápido la cesta sin disparar la factura de la luz en comparación con los hornos tradicionales o modelos de gran tamaño. ❌ LO PEOR Espacio limitado para familias grandes... Sus 3,5 litros se quedan muy cortos si necesitas cocinar para cuatro o más personas de una sola tanda. 💡 CÓMPRALO SI... Vives solo o en pareja (como mucho), tienes una cocina pequeña y no quieres sacrificar el poco espacio que tienes en la encimera. ⛔ NO LO COMPRES SI... Sois más de tres en casa, ya que su cubeta de 3,5 litros te obligaría a cocinar en varias tandas, anulando por completo el ahorro de tiempo y energía.

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Imágenes | Aldi

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