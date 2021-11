Ligero, veloz, resistente y a precio irresistible: este SSD portátil de Samsung de 1TB es el chollo del Black Friday a 97 euros

Si trabajas con archivos pesados en varios equipos, por ejemplo con foto y vídeo, y necesitas una unidad de almacenamiento externa fiable, resistente y veloz para llevarlos de un lado para otro, aprovecha este Black Friday y llévate el Samsung Portable SSD T7 a precio mínimo de 97,99 euros en Amazon y en PcComponentes.

Comprar el Samsung Portable SSD T7 al mejor precio

El precio oficial del Samsung Portable SSD T7 de 1TB ronda los 150 euros, pero ahora puede ser tuyo por muchísimo menos, un periférico de calidad más barato que nunca: 97,99 euros en Amazon con envío gratis y en PcComponentes también cuesta lo mismo (aunque tienes que pagar gastos de envío si no eres de PcComponentes Premium. En MediaMarkt casi cuesta lo mismo el de 500GB.

Este SSD externo es ligero (58 g.), pequeño y portátil, con un atractivo chasis metálico capaz de soportar caídas de hasta 2 metros, según fabricante. Además en la caja encontrarás dos cables USB (tipo C a C y tipo C a A) para que puedas intercambiar archivos entre diferentes equipos sin problema.

Otra de sus bazas es la alta velocidad de transferencia de archivos, cuenta con USB 3. 2.y tecnología PCIe NVMe integrada, alcanzando velocidades de transferencia secuenciales de hasta 1 050 MB/s de lectura y hasta 1. 000 MB/s de escritura.

Finalmente dispone de software de gestión para PC y Mac para actualizarlo y configurar contraseña, si bien también puedes instalar la app en tu tablet o teléfono.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 36 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music, Prime Reading y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter , Facebook y la revista Flipboard. Puedes echar un vistazo también a los cazando gangas de Xataka Móvil, Xataka Android, Xataka Foto, Vida Extra, Espinof y Applesfera, así como con nuestros compañeros de Compradicción. Puedes ver todas las gangas que publican en Twitter y Facebook, e incluso suscribirte a sus avisos vía Telegram.

También puedes encontrar aquí las mejores ofertas del Black Friday 2021

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.