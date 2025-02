Es de los juegos más interesantes de Star Wars por dos razones: controlas a una cazarrecompensas y ahora está a mitad de precio

Hace un tiempo me sorprendió ver que Ubisoft quería darle un cambio de aires a los videojuegos de Star Wars apostando por algo más cercano a la trilogía original y no tanto a las más recientes. 'Star Wars Outlaws' puede no ser el videojuego perfecto, pero sí es de lo más interesantes por varias razones. La principal es que ahora ha bajado a mitad de precio en Amazon y se encuentra por 38,99 euros en su versión de PS5.

Un juego de Star Wars centrado en la figura de una cazarrecompensas

'Star Wars Outlaws' se aleja bastante de los videojuegos sobre la saga que hemos visto durante años en los que primaban los Jedi por encima de otros personajes. Se ambienta entre las películas 'El Imperio contraataca' y 'El retorno del Jedi', lo que tiene sentido teniendo en cuenta que la figura de los Jedi en este caso tiene una menor relevancia.

De hecho, en el videojuego, a diferencia de otras entregas, no encarnamos a un Jedi que debe recorrer un camino para luchar contra el Lado Oscuro, como es en el caso de 'Star Wars: Jedi', sino que en este caso la protagonista es una cazarrecompensas que se verá involucrada en una interesante historia a través de escenarios de lo más vistosos y bastante amplios.

El videojuego fue uno de los más impresionantes que pudimos ver durante el año pasado. Un título de mundo abierto que permite realizar muchas actividades, desde principales hasta secundarias, e incluso visitar la icónica cantina que hemos podido ver en numerosas películas de la saga.

Imágenes | Ubisoft

