Desde hoy en Lidl este climatizador 3 en 1 barato con el que sobrellevar mejor las olas de calor en casa

Una solución sin obras ni complejas instalaciones perfecta para el verano

Aire Acondicionado Portatil Comfee Lidl 1
Fran León

Editor - Xataka Selección
Ya hemos empezado a experimentar subidas de temperatura y esto nos hace ver que pronto llegarán las primeras olas de calor. Si quieres tener preparado tu hogar para cuando esto ocurra, hoy en la web de Lidl puedes llevarte este climatizador Tronic a un precio que no creerás: 149,99 euros.

PVP en Lidl — 149,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una opción de climatización buena, bonita y barata

Es muy común ver que muchos climatizadores económicos del mercado son, en realidad, enfriadores evaporativos (que necesitan agua o hielo para funcionar y aumentan la humedad de la habitación). Sin embargo, este modelo Tronic de Lidl es diferente ya que es un aire acondicionado portátil real.

Cuenta con una capacidad de refrigeración de 2,0 kW (equivalente a unas 1.720 frigorías o 7.000 BTU), potencia más que suficiente para enfriar de forma eficiente estancias pequeñas y medianas de entre 15 y 18 metros cuadrados.

Además, es un dispositivo 3 en 1, ya que cuenta con tres modos de funcionamiento independientes: refrigeración, ventilador (con dos velocidades) y una potente función de deshumidificación capaz de extraer hasta 1,5 litros de agua por hora en ambientes muy cargados.

⚡ EN RESUMEN: aire acondicionado portátil tronic de lidl

 LO MEJOR

  • Trae el kit de ventana de serie: esto es un puntazo. Muchos aires acondicionados portátiles caros no incluyen el aislante de tela para la ventana o el tubo. Este modelo ya viene con la manguera de 1,5 metros y el adaptador para ventanas abatibles, ahorrándote unos 15-20 euros extra.
  • Consumo eléctrico bajo (Clase A): con un consumo de 785 W, gasta poco. No va a disparar tu factura de la luz si lo usas con cabeza unas horas al día.

❌ LO PEOR

  • La potencia es justa... Sirve para lo que sirve. Es ideal para habitaciones individuales, despachos pequeños o dormitorios. Si pretendes enfriar un salón grande o un espacio abierto, se quedará muy corto y el compresor no parará de trabajar.
  • El ruido... Lidl declara un nivel sonoro máximo de 65 dB. Al tener el compresor dentro del aparato, hace ruido. Si eres de sueño ligero, te costará dormir con él encendido en la misma habitación a máxima potencia.

💡 CÓMPRALO SI... Eres inquilino de piso de alquiler y tu casero no quiere instalar un aire acondicionado fijo y tú no quieres invertir dinero en una casa que no es tuya. Este aparato de 150 euros te salva el verano y te lo llevas contigo cuando te mudes.

⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un salón grande o quieres enfriar un espacio abierto que da a la cocina o a un pasillo, este aparato no tiene potencia suficiente. Estará encendido al 100% todo el día, gastará luz y la habitación seguirá templada.
La alternativa de Cecotec que arrasa en Amazon

Aire Acondicionado Portatil Cecotec

Si cuando vayas a comprar este pingüino de Lidl ya no está disponible, en Amazon hemos encontrado una alternativa también económica que puede interesarte. Se trata de este Cecotec ForceClima 7100 que ahora te puedes llevar rebajado por 179 euros.

Este dispositivo tiene una capacidad de enfriamiento de 7.000 BTU y cuenta con tecnología Soundless, para que no sea un martirio tenerlo enchufado de noche y puedas descansar mientras estás fresquito. Cuenta con cuatro modos de funcionamiento y viene con ruedas 360º y asas para que puedas moverlo cómodamente por casa.

Cecotec Aire Acondicionado Portátil con Mando a Distancia ForceClima 7100

Hoy en Amazon — 179,00 PcComponentes — 179,00 Leroy Merlin — 193,90
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Otros aires acondicionados portátiles que pueden interesarte

Hoy en Amazon — 269,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
Hoy en Amazon — 949,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.

Imágenes | Webedia, Tronic (Lidl) y Cecotec

En Xataka | Qué aire acondicionado inteligente comprar: cómo elegir un sistema de climatización conectado y modelos destacados

En Xataka | Guía de compra de ventiladores conectados: recomendaciones para elegir un modelo "inteligente" con WiFi y seis modelos desde 50 euros

