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Hoy en Carrefour (y a precio de liquidación) una tele MiniLED de Samsung con 65 pulgadas ideal para salones grandes

Nunca había costado tan poco, es compatible con HDR10+ y tiene siete años de actualizaciones garantizadas

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Juan Lorente

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Para un salón donde entre mucha luz por las ventanas o donde haya instalado un sistema de iluminación potente, lo ideal es apostar por un televisor que alcance un nivel de brillo elevado (o que tenga tratamiento antirreflejos, aunque esto solo suele estar presente en teles caras). Para ello, la tecnología MiniLED va genial y no exige gastar demasiado. Esta tele Samsung es un claro ejemplo: tiene 65 pulgadas y solo cuesta 499 euros en Carrefour.

Smart TV MiniLED 65" (165,1 cm) Samsung TU65M73HAU, 4K UHD, OTS Lite, Q-Symphony, Audio Pre-selection Descriptor

Smart TV MiniLED 65" (165,1 cm) Samsung TU65M73HAU, 4K UHD, OTS Lite, Q-Symphony, Audio Pre-selection Descriptor

PVP en Carrefour — 499,00 PcComponentes — 689,00
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Un televisor con una gran relación calidad-precio

Mini Led Samsung M73h

Este televisor de Samsung, que es de su línea de 2026, tiene un PVP de 769 euros, por lo que estamos ante un descuento de 270 euros (de hecho, es su precio mínimo histórico hasta la fecha). A cambio, nos estaríamos haciendo con un televisor que, como hemos dicho más arriba, utiliza retroiluminación MiniLED. Eso, en la práctica, se traduce en un mejor control de la iluminación y un nivel de brillo pico más elevado, algo ideal para combatir los reflejos.

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Al tener 65 pulgadas, es un televisor pensado para salones grandes, puesto que la distancia de visionado para esta diagonal está entre los 2,5 o 3 metros. Como todas las teles del fabricante coreano, esta MiniLED utiliza Tizen OS como sistema operativo, fácil de usar y compatible con la gran mayoría de aplicaciones. Además, Samsung promete siete años de actualizaciones.

Un punto interesante de esta tele es que se integra en SmartThings, el ecosistema de Samsung. Si, por ejemplo, tienes una lavadora en casa de la misma compañía, podrás recibir notificaciones en la tele cuando termine cada ciclo de lavado. Además, cuenta con Vision AI, una inteligencia artificial que ayuda a optimizar la imagen.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la samsung miniLed m73h

 LO MEJOR

  • Precio muy atractivo: Baja de los 500 euros, lo que la hace una opción muy atractiva si estás buscando un televisor de 65 pulgadas.
  • Brillo elevado: Su nivel de brillo máximo es superior a los televisores con retroiluminación LED, algo que ayuda a combatir los reflejos en la pantalla.

❌ LO PEOR

  • Se queda en 60 Hz: No llega a 120 Hz, lo que hace que no sea un televisor perfecto para gaming.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor para una estancia grande y bien iluminada sin que eso implique gastar una fortuna.

⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un televisor que te permita jugar a 120 fps o prefieres optar por otro tipo de televisor, como puede ser un OLED.
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