Hoy en Carrefour (y a precio de liquidación) una tele MiniLED de Samsung con 65 pulgadas ideal para salones grandes

Para un salón donde entre mucha luz por las ventanas o donde haya instalado un sistema de iluminación potente, lo ideal es apostar por un televisor que alcance un nivel de brillo elevado (o que tenga tratamiento antirreflejos, aunque esto solo suele estar presente en teles caras). Para ello, la tecnología MiniLED va genial y no exige gastar demasiado. Esta tele Samsung es un claro ejemplo: tiene 65 pulgadas y solo cuesta 499 euros en Carrefour.

Un televisor con una gran relación calidad-precio

Este televisor de Samsung, que es de su línea de 2026, tiene un PVP de 769 euros, por lo que estamos ante un descuento de 270 euros (de hecho, es su precio mínimo histórico hasta la fecha). A cambio, nos estaríamos haciendo con un televisor que, como hemos dicho más arriba, utiliza retroiluminación MiniLED. Eso, en la práctica, se traduce en un mejor control de la iluminación y un nivel de brillo pico más elevado, algo ideal para combatir los reflejos.

Al tener 65 pulgadas, es un televisor pensado para salones grandes, puesto que la distancia de visionado para esta diagonal está entre los 2,5 o 3 metros. Como todas las teles del fabricante coreano, esta MiniLED utiliza Tizen OS como sistema operativo, fácil de usar y compatible con la gran mayoría de aplicaciones. Además, Samsung promete siete años de actualizaciones.

Un punto interesante de esta tele es que se integra en SmartThings, el ecosistema de Samsung. Si, por ejemplo, tienes una lavadora en casa de la misma compañía, podrás recibir notificaciones en la tele cuando termine cada ciclo de lavado. Además, cuenta con Vision AI, una inteligencia artificial que ayuda a optimizar la imagen.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la samsung miniLed m73h ✅ LO MEJOR Precio muy atractivo: Baja de los 500 euros, lo que la hace una opción muy atractiva si estás buscando un televisor de 65 pulgadas.

Baja de los 500 euros, lo que la hace una opción muy atractiva si estás buscando un televisor de 65 pulgadas. Brillo elevado: Su nivel de brillo máximo es superior a los televisores con retroiluminación LED, algo que ayuda a combatir los reflejos en la pantalla. ❌ LO PEOR Se queda en 60 Hz: No llega a 120 Hz, lo que hace que no sea un televisor perfecto para gaming. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor para una estancia grande y bien iluminada sin que eso implique gastar una fortuna. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un televisor que te permita jugar a 120 fps o prefieres optar por otro tipo de televisor, como puede ser un OLED.

También te puede interesar

XIAOMI TV S Pro Mini LED 75,Smart TV,Dolby Vision,Dolby Atmos,4k QLED,144Hz,Google TV,HDR 10+,Triple Tuner,DVB T2,MEMC,DTS-X,Harman AudioEFX，Prime Video,Google Assistant,Airplay2 Hoy en Amazon — 969,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

TCL 55Q6C 55 Pulgadas QD-Mini LED 4K HDR10+ Smart TV, Google TV Hoy en Amazon — 569,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xataka, Samsung

En Xataka | Mejores televisores en calidad precio. Cuál comprar y siete smart TV 4K recomendados

En Xataka | Estas son las nuevas teles de Samsung para 2026: Micro RGB, OLED, QLED y MiniLED con buenos descuentos de lanzamiento