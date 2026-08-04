Hoy en Action (y rebajada) esta Karcher original que aspira tanto residuos líquidos como sólidos

Cuando pensamos en aspirar polvo y pelos, muchos nos vamos directamente hacia un aspirador vertical. Pero este tipo de dispositivos no es lo único que podemos usar para ello, habiendo otras opciones más potentes capaces de aspirar incluso líquidos. Eso es justo lo que hace esta Kärcher KWD1, disponible (y con descuento) en Action: sale por 49,95 euros, aunque solo hasta mañana.

Aspiradora para húmedo y seco Kärcher KWD1 PVP en Action — 49,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si no tienes una tienda Action cerca o prefieres simplemente una alternativa, te puede encajar esta de Cecotec. También aspira tanto sólidos como líquidos, tiene una potencia mayor y tiene un precio de 74,90 euros en Amazon.

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Un aspirador para usar tanto en casa como en el jardín o en el coche

Esta aspiradora para húmedo y seco tiene un precio normalmente de 59,95 euros, pero durante el día de hoy tenemos un descuento de 10 euros que nos la deja un poco más económica. Es una opción muy versátil que nos va a permitir aspirar todo nuestro hogar, pero también el jardín, el garaje e incluso el coche.

Se trata de una Kärcher con una potencia de succión de 1.000 W y, como ya hemos dicho, nos servirá para aspirar tanto residuos sólidos como líquidos. Eso es ideal para si, por ejemplo, se cae al suelo un vaso de agua. El aspirador será capaz de aspirar todos los cristales del vaso, pero también el líquido para dejar el suelo limpio. Lo mismo lo puedes aplicar para el jardín o para el suelo de tu coche.

La aspiradora tiene un depósito grande de 12 litros y también trae una función de soplado, ideal si estás en una zona donde no puedes o no quieres aspirar. No es demasiado voluminosa (pesa 3,5 kg), lo que también facilita moverla por todas partes. Lo único a tener en cuenta es que necesitarás enchufarla para utilizarla, aunque su cable es de cuatro metros de longitud.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la karcher kwd1 ✅ LO MEJOR Potencia de succión alta: Tiene 1.000 de potencia, una cifra alta que nos permitirá eliminar suciedad fácilmente en casi cualquier tipo de superficie.

Tiene 1.000 de potencia, una cifra alta que nos permitirá eliminar suciedad fácilmente en casi cualquier tipo de superficie. Tanto sólidos como líquidos: El hecho de que aspire tanto restos sólidos como líquidos hace que la podamos usar también en zonas como el garaje o el propio coche. ❌ LO PEOR El cable puede ser molesto: Aunque su cable es largo, tendrás que tener cuidado y moverlo mientras vayas aspirando. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un aspirador económico para sólidos o líquidos que también cuente con función de soplado. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un aspirador vertical más manejable, que haga menos ruido o que no tenga cable.

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Imágenes | Karcher, Action

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