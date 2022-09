Estos cuatro all in one de HP son perfectos para la vuelta al cole y están de oferta en PcComponentes

Para aquellos que se encuentran más cómodos trabajando en ordenadores de sobremesa y que no quieren la maraña de cables que suele montar alrededor de las semitorres, la solución ideal es un todo en uno. Ahora mismo, en PcComponentes, tienen cuatro modelos All in One de HP con procesadores AMD a precios rebajados que pueden ayudarnos a dar con nuestro ordenador perfecto ahorrando dinero de paso.

HP Pavilion 27-ca0016ns

Comenzando por el modelo más caro, potente y completo, podemos hacernos con un HP Pavilion 27-ca0016ns, que lleva un 8% de descuento, pasando de 1.149 a 1.049,99 euros con un ahorro por tanto de unos 99 euros.

Este modelo nos ofrece una pantalla IPS de 27 pulgadas con resolución QHD (2560x1440), y monta un procesador Ryzen 7 5700U con gráfica integrada AMD Radeon Graphics, 16 GB de RAM y disco duro SSD con 1 TB de capacidad.

Lleva altavoces firmados por Ban&Olufsen y Windows 11 Home de serie además de una licencia para 3 dispositivos de la suite de seguridad Norton 360 Deluxe.

HP Pavilion 27-ca0016ns AMD Ryzen 7 5700U/16GB/1TB SSD/27" QHD PVP en PcComponentes 1.049,99€

HP Pavilion 27-ca0017ns

Para quienes no sientan la resolución de pantalla como algo importante, podemos hacernos con el HP Pavilion 27-ca0017ns, que nos ofrece exactamente la misma configuración que el modelo anterior, pero con una pantalla IPS Full HD de 27 pulgadas.

Este modelo incluye también sonido Ban&Olufsen, Windows 11 Home de serie y la licencia para 3 dispositivos de la suite de seguridad Norton 360 Deluxe de regalo.

Eso sí, su descuento es algo menor, de un 6%, lo que nos deja un ahorro de unos 69 euros al pasar de 1.099 a 1.029,99 euros, por lo que, con sólo 20 euros de diferencia sobre el anterior, nos parece mucho más interesante aquel que este.

HP AIO 24-cb0028ns

Si buscamos un equipo más modesto, tanto en tamaño como en prestaciones, podemos optar por el HP AIO 24-cb0028ns, que nos ofrece una pantalla IPS de 24 pulgadas con resolución Full HD y una configuración de gama media.

Concretamente, este modelo monta un Ryzen 5 5500U, con gráfica integrada AMD Radeon Graphics, 16 GB de RAM y disco duro SSD con 512 GB de capacidad.

En este caso, no se incluye sistema operativo de serie ni suite de seguridad de regalo y el precio lleva un descuento del 5%, pasando de 679 a 639,99 euros, siendo así el ahorro de unos 39 euros al comprarlo.

HP AIO 27-cb0015ns

Por último, un poco más barato, con un descuento mayor y una pantalla más grande tenemos el HP AIO 27-cb0015ns, que nos ofrece un panel IPS de 27 pulgadas con resolución Full HD con un 13% de descuento. Esto significa llevárnoslo por unos 99 euros menos, al pasar de 729 a 629,99 euros.

Este modelo viene sin sistema operativo y monta un procesador AMD Ryzen 5 5500U con gráfica integrada AMD Radeon Graphics, más 16 GB de RAM y disco duro SSD de 512 GB.

